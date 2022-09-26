Португалия — Испания. Разбитое лицо и обида на Якина выльются в голы

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Португалия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех испанцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Испания 27 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Португалия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Португалия — Испания (27.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 27 сентября запланировано семь матчей заключительного тура. Особого внимания заслуживает игра, в которой разыграют путёвку в плей-офф Португалия и Испания.

За пять встреч группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций сборная Испании добыла только две победы — над Швейцарией (1:0) и Чехией (2:0). Вничью сыграла как раз с Португалией (1:1) и чехами (2:2). Поражение потерпела от швейцарцев (1:2). Таким образом, расположилась на втором месте в турнирной таблице.

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Результаты не из лучших, однако они практически ни о чём не говорят. В прошлом розыгрыше Лиги наций положение испанцев после стартовых пяти туров было идентичным. Зато в матче 6-го тура они одержали крупную победу над Германией (6:0) и вышли в полуфинал, где прервали рекордную беспроигрышную серию из 34 матчей сборной Италии (2:1).



И это при том, что Луис Энрике был сильно ограничен в резервах из-за кадровых потерь. Наставник вынужден использовать некоторых игроков на непривычных для них позициях и доверять совсем молодым футболистам — Гави и Брайану Хилю — не имевшим до этого официальной игровой практики за национальную команду. Подопечные его не подвели.

В финале «красная фурия» всё же уступила, но дала более чем достойный отпор Франции (1:2). Результат нельзя назвать закономерным. Во-первых, испанцы с заметным перевесом выиграли по владению мячом. Во-вторых, победный гол французов получился резонансным. Забивший его нападающий — Килиан Мбаппе — находился в офсайде по новым трактовкам.

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Португалия же за пять туров группового этапа этого розыгрыша Лиги наций потерпела только одно поражение — от Швейцарии (0:1). Вничью сыграла, как мы уже отметили ранее, с Испанией. Победы одержала над швейцарцами (4:0) и Чехией (4:0 и 2:0). За этот период португальцы забили 11 мячей, но лишь два из них записал на свой счёт их лидер — Криштиану Роналду.

Текущий сезон начался для 37-летнего футболиста очень плохо. Нападающий так и не сумел сменить команду, пропустил бóльшую часть сборов, а также лишился места в основе. Вследствие чего заметно сбавил в результативности. За восемь матчей во всех официальных соревнованиях в составе «Манчестер Юнайтед» он забил только один гол, с пенальти.



Матч последнего тура текущего розыгрыша Лиги наций с Чехией (4:0) у звёздного португальца не задался. Сначала ему ненароком разбил лицо Томаш Вацлик. Затем голеадор «привёз» пенальти и не реализовал несколько потенциально голевых моментов. Благо сокомандники не подвели и за счёт индивидуального мастерства раздобыли разгромную победу над чехами.



После матча Фернанду Сантуш встал на защиту Роналду. Наставник отметил, что Криштиану много работал на команду. Также тренер сказал, что, если бы нападающий не открывал пространства, его подопечные не сумели бы забить так много голов. Не будем тогда уж забывать и о том, что бомбардир записал на свой счёт передачу, которую на 82-й минуте превратил в гол Диогу Жота.

Так или иначе, предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 1.90. Обе команды добыли путёвки на чемпионат мира в Катаре, порадовав классным футболом и результативностью. За восемь туров группового этапа отборочного цикла соревнования испанцы потерпели лишь одно поражение и один раз сыграли вничью. В остальных встречах одержали победы. Во всех матчах отметились забитыми мячами.

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Португальцы провели поболее матчей в квалификации ЧМ-2022 — 10 (восемь туров группового этапа и две встречи в плей-офф). За этот период они уступили лишь однажды — Сербии (1:2). Вничью сыграли также с сербами (2:2) и Ирландией (0:0). Во всех остальных встречах подопечные Фернанду Сантуша одержали победы.



Понятно, что команды подходят к игре с дурными мыслями. Испания никак не может забыть про поражение от команды Мурата Якина, который, кстати, обыграл и португальцев. Роналду должен сбросить с себя оковы и не обращать внимание на волну критики, а ещё на свой разбитый в прошлом матче нос. Кто справится со всем этим, тот и одержит победу, но голы будут с обеих сторон. Слишком много агрессии накопилось в командах.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Португалия — Испания 27 сентября 2022 года

Грядущий матч обещает получиться очень интересным и результативным. У обеих сборных потрясающе функционирует линия атаки, что подтверждают статистика и итоги на дистанции. Последняя личная встреча национальных команд ознаменовалась голами с обеих сторон. Думается, нечто похожее будет и в этот раз. Фаворита выделять не станем, так как и португальцы, и испанцы умеют удивлять даже не в лучшие времена.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

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