Норвегия — Сербия. Митровича и Влаховича слишком много для одного Холанда

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Норвегия — Сербия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех сербов оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Норвегия — Сербия 27 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Норвегия — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Норвегия — Сербия (27.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 27 сентября запланированы семь матчей заключительного тура соревнования. Особого внимания заслуживает игра, в которой разыграют путёвку в плей-офф Норвегия и Сербия.

Сборная Норвегии отлично начала текущий розыгрыш Лиги наций. За четыре тура соревнования она не потерпела ни одного поражения при ничейном результате со Словенией (0:0). Победы одержала как раз над Сербией (1:0) и Швецией (2:1 и 3:2). Однако, вернувшись на международную арену после перерыва, подопечные Столе Сольбаккена уступили словенцам со счётом 1:2.

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Автором единственного забитого норвежцами мяча стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В этом сезоне он неудержим. За семь туров АПЛ форвард наколотил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Также он отметился двумя мячами в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» и одним во встрече 2-го тура с дортмундской «Боруссией».



Последний гол получился очень красивым. Он напомнил о забитом легендарным Йоханом Круиффом мяче на «Камп Ноу» в ворота мадридского «Атлетико». По итогу Холанд был признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге и установил новый рекорд. Норвежец стал первым футболистом в истории, забившим в первых четырёх выездных матчах АПЛ.

Сборная Сербии стартовала в текущем розыгрыше Лиги наций с ранее упомянутого поражения от Норвегии. После этого она одержала уверенную победу над Словенией (4:1), обыграла Швецию (1:0) и упустила успех в ответном матче со словенцами (2:2). Вернулись на международную арену после перерыва подопечные Драгана Стойковича очень эффектно — разгромив шведов (4:1).

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В последней встрече сербы сыграли наиболее качественно. Они всецело прибрали инициативу к рукам ещё в начале матча и постоянным штурмом добились необходимого результата. Примерно то же самое мы видели в квалификации ЧМ-2022, где за восемь туров группового этапа соревнования «белые орлы» не потерпели ни одного поражения при ничьих с Португалией (2:2) и Ирландией (1:1).

Во всех остальных встречах подопечные Стойковича одержали победы, в том числе над мастеровитыми португальцами (2:1), на выезде. Причём, нельзя сказать, что им повезло. Национальная команда Сербии контролировала мяч в течение игры. Победу и прямую путёвку в Катар сборная добыла вполне заслуженно.



Справится ли Эрлинг Холанд с такой мощной и сыгранной сборной Сербии во второй раз подряд? Думаем, нет. В последней очной встрече не принимал участия талантливый Душан Влахович, забивший в прошлом сезоне целых 24 мяча за 36 матчей в чемпионате Италии. В матче последнего тура со Швецией форвард отбегал 90 минут и помог Александру Митровичу оформить хет-трик.

В предстоящем матче Драган Стойкович наверняка выделит молодому бомбардиру игровое время. Думаем, гости как минимум не проиграют. Возьмём Х2 за коэффициент 1.66. На дистанции видно, что стараний Холанда норвежцам хватает далеко не всегда. За 10 туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 они добыли только пять побед (над аутсайдерами), трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Таким образом, заняли третье место и упустили возможность поехать на мундиаль.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Норвегия — Сербия 27 сентября 2022 года

Весьма вероятно, в предстоящем матче Эрлинг Холанд в очередной раз сумеет забить. Однако в этот раз его команда вряд ли выиграет. У Сербии качественнее и сыграннее состав, а также лучше результаты на дистанции. После перерыва она вернулась с полным запасом сил и бросающимся в глаза желанием выйти в плей-офф. Норвежцы же в матче последнего тура группового этапа Лиги наций сыграли не лучшим образом и потерпели поражение.



Ставка: Сербия не проиграет за коэффициент 1.66.

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