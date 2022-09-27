«Филадельфия» — «Вашингтон». Время Овечкина ещё не пришло

29 сентября состоится предсезонный матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Кэпиталз» тоже идёт за 2.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 29 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» (29.09.2022)

На 29 сентября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу девять встреч предсезонки. Интересных вывесок достаточно. Стоит особо уделить внимание матчу между «Филадельфией» и «Вашингтоном». Матч пройдёт на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Филадельфия» успела провести одну предсезонную встречу — с «Бостоном» (2:1). В одном из голов даже поучаствовал 22-летний защитник Егор Замула, который успел пошуметь на турнире новичков и теперь попытается заслужить место в основе у Джона Тортореллы. Также в основу пытается пробиться 34-летний Артём Анисимов, который знаком с тренером ещё по работе в «Рейнджерс». Кажется это его последняя попытка зацепиться в НХЛ.

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«Вашингтон» тоже провёл одну встречу — с «Баффало» (3:4 ОТ). При этом в составе не было таких звёзд, как Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов. Плюс ряды «столичных» покинули Илья Самсонов и Витек Ванечек. Даже Александр Алексеев, который дебютировал в прошлом сезоне в НХЛ, сейчас не сможет помочь из-за операции, травма сильно подкосила хоккеиста.



Из-за ухода голкиперов Питеру Лавиолетту несладко. Сейчас в предсезонке в основе играют Зак Фукале и Хантер Шепард. Обоим 27 лет, играли до этого в фарм-клубе «Херши Бирс». Уверенности в качестве их игры мало.

При этом история личных встреч насчитывает 69 игр, из которых у гостей 36 побед, а у «Филадельфии» — 33. Явного преимущества нет, однако в Филадельфии у гостей три победы за последние пять встреч. За прошлые 10 игр лишь трижды они забрасывали меньше четырёх шайб. В прошлом году соперники сыграли две встречи в предсезонке, и каждый имел успех у себя дома.

Даже сейчас у гостей не лучшая форма и в составе молодые игроки, а у «Филадельфии» дела идут чуть лучше, смена тренера прошла не зря. Будет интересно взглянуть. Поэтому пока, на наш взгляд, перевес за хозяевами. Плюс вряд ли сейчас соперники будут отсиживаться в обороне, многим есть что доказать тренеру. Без голов точно не обойдётся.

Прогноз на матч «Спартак» — «Барыс» с коэффициентом 3.10.

Мы бы рассмотрели ставку на то, что «Филадельфия» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10. Во-первых, даже с учётом хорошей серии дома гости будут разбирать ошибки и выйдут подготовленными. Так что перестрахуемся, а в результативности сомневаться не стоит: много новичков, доказать своё место в составе хотят многие, потому моментов у ворот оппонентов будет достаточно.



Пока же без звёзд «Кэпс» смотрятся чуть слабее, но бой точно дадут. Хоть у хозяев и новый тренер, возможно, это повлияет на игровую манеру «Флайерз». Мы же не будем рисковать. Команды явно нацелены играть составами, полными молодёжи, на предсезонке.

Александр Овечкин уже провёл первую тренировку вместе со своим партнёром — Евгением Кузнецовым. Есть шанс, что он выйдет на лёд в этой встрече, но вряд ли будет готов на все 100%. Ошибок на первых порах не избежать. Не будем спешить и сделаем более уверенный прогноз.

Новый тренер хозяевам пойдёт только на пользу, да и уже была одна победа. У гостей же пока положительных эмоций немного. Есть проблемы с вратарской линией, и напрашиваются изменения. Поэтому пока остановимся на комбинированной ставке на хозяев.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 29 сентября 2022 года

Соперники уже сыграли первые предсезонные матчи, однако исход был разный. Хозяевам смена тренера пошла на пользу, плюс сейчас есть за кем последить из российских хоккеистов. Пусть гости и ждут появления лидеров, но не факт, что они выйдут на лёд в этой игре. К тому же есть проблемы в обороне. Поэтому пока остановимся на комбинированной ставке на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Бостон» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.40.

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Прогноз на матч СКА — «Адмирал» с коэффициентом 3.10.

Новичок «Динамо» Менелл: Овечкин помог мне получить визу в Россию.

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