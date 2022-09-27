«Краснодар» — «Пари НН». Галактионов не сможет так, как смог бы Кержаков

Нижегородский клуб несправедливо обошёлся с братом голкипера «Зенита», который в этой игре справился бы лучше.

28 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» 28 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (28.09.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 28 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Как мы помним, в середине прошлого сезона «Краснодар» лишился главного тренера и легионеров. Казалось, клуб ожидает неминуемый спуск вниз турнирной таблицы РПЛ. Однако назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера Александр Сторожук сумел не только обойти стороной неудачи, но и поставить «быкам» классный атакующий футбол.

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Безоговорочно доверяя молодым игрокам, наставник финишировал на четвёртом месте в чемпионате России. За последние 12 туров соревнования его подопечные потерпели только три поражения — от московского «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Также они сыграли вничью с «Уфой», тульским «Арсеналом» и «Ахматом» (во всех случаях 1:1). В остальных встречах добыли победы.



В преддверии текущего сезона Сторожук окончательно закрепился на тренерском мостике и получил в подспорье несколько техничных новобранцев. Кроме того, вернулись в краснодарский клуб некоторые ушедшие легионеры. В результате чёрно-зелёные стартовали в нынешнем розыгрыше чемпионата России весьма и весьма неплохо.

За 10 туров соревнования «быки» потерпели только два поражения — от «Спартака» (1:4) и ЦСКА (тоже 1:4). Вничью сыграли с «Факелом» (2:2) и московским «Динамо» (1:1). Во всех остальных матчах одержали результативные победы. За этот период они забили 21 мяч. Восемь из них записал на свой счёт талантливый Эдуард Сперцян, раскрывшийся при Сторожуке.

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Также краснодарцы обыграли «Химки» (2:0) и уступили на выезде «Локомотиву» (2:2, по пенальти 1:3) в Кубке России. Впрочем, наиболее интересен ранее упомянутый матч с ЦСКА. Встреча запомнилась противоречивыми судейскими решениями и объявленным «Краснодаром» бойкотом телеканалу, а причиной стал Джон Кордоба.

По некоторой информации, сотрудники телеканала сняли нападающего «быков», который высказал недовольство судейством и выругался на арбитров по пути в раздевалку. Также они отправили видео в КДК, сделав перевод на русский язык с испанского. Вследствие этого Кордобу отстранили на два матча РПЛ. В КДК причастность канала опровергли. Впрочем, важно не это, а то, что «Краснодар» остался без важного игрока.



Тем не менее даже без Кордобы подопечные Сторожука обыграли «Химки» (3:1). В предстоящей встрече нападающий сможет принять участие (дисквалификация на Кубок России не распространяется). Тем хуже для «Пари Нижний Новгород», который по непонятным причинам решил заменить Александра Кержакова на Михаила Галактионова в межсезонье.

Под руководством нового главного тренера нижегородцы ужасно начали текущий сезон. За стартовые пять туров в чемпионате России они не одержали ни одной победы. Сначала сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и уступили «Химкам» (0:3), а затем поделили очки с ЦСКА (2:2) и потерпели поражения от «Сочи» (1:2) и «Ростова» Валерия Карпина (3:4).

В последующих четырёх турах соревнования «Пари НН» добыл итоги получше. Он поборол «Урал» (1:0), сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), одолел «Факел» (3:1) и «Ахмат» (3:1). Но важно понимать, что победы подопечные Галактионова одержали над пребывающими в кризисе аутсайдерами и нестабильным середняком.

Почти то же самое и в Кубке России. Нижегородцы обыграли располагающийся ныне на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (2:0) и имеющие восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех официальных турнирах «Химки» (1:1, по пенальти 5:3). В игре последнего тура чемпионата России нижегородцы потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2).

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В недавнем интервью голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отметил, что произошедшее с его родным братом — Александром Кержаковым — в «Пари Нижний Новгород» несправедливо. Он уверяет, что 39-летний наставник строил планы на этот сезон, жил и горел работой в клубе. Теперь же от его команды практически ничего не осталось.



Под руководством Галактионова клуб из Нижнего Новгорода горазд добывать победы пока только над пребывающими в чёрной полосе командами и нестабильными середняками. Думаем, в предстоящем матче краснодарцы одержат над ним победу и забьют не менее двух мячей. Предлагаем проверить П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» 28 сентября 2022 года

«Краснодар» при Сторожуке продолжает развиваться и регулярно радовать своих болельщиков результативными победами. Даже без основного нападающего «быки» непринуждённо разделались с «Химками». С ним же, да ещё и на домашнем стадионе наверняка одержат уверенную победу над «Пари Нижний Новгород», который, на наш взгляд, напрасно избавился от Александра Кержакова.



Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.88.

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