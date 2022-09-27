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«Краснодар» — «Пари НН», прогноз на матч Кубка России 28 сентября 2022 года, во сколько, где смотреть онлайн бесплатно

«Краснодар» — «Пари НН». Галактионов не сможет так, как смог бы Кержаков
Михаил Коробов
«Краснодар» — «Пари»: прогноз на матч Кубка России
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Нижегородский клуб несправедливо обошёлся с братом голкипера «Зенита», который в этой игре справился бы лучше.

28 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» 28 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (28.09.2022)

Фонбет Кубок России. Группа A
28 сентября 2022, среда. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 28 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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Как мы помним, в середине прошлого сезона «Краснодар» лишился главного тренера и легионеров. Казалось, клуб ожидает неминуемый спуск вниз турнирной таблицы РПЛ. Однако назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера Александр Сторожук сумел не только обойти стороной неудачи, но и поставить «быкам» классный атакующий футбол.

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Безоговорочно доверяя молодым игрокам, наставник финишировал на четвёртом месте в чемпионате России. За последние 12 туров соревнования его подопечные потерпели только три поражения — от московского «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Также они сыграли вничью с «Уфой», тульским «Арсеналом» и «Ахматом» (во всех случаях 1:1). В остальных встречах добыли победы.

В преддверии текущего сезона Сторожук окончательно закрепился на тренерском мостике и получил в подспорье несколько техничных новобранцев. Кроме того, вернулись в краснодарский клуб некоторые ушедшие легионеры. В результате чёрно-зелёные стартовали в нынешнем розыгрыше чемпионата России весьма и весьма неплохо.

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За 10 туров соревнования «быки» потерпели только два поражения — от «Спартака» (1:4) и ЦСКА (тоже 1:4). Вничью сыграли с «Факелом» (2:2) и московским «Динамо» (1:1). Во всех остальных матчах одержали результативные победы. За этот период они забили 21 мяч. Восемь из них записал на свой счёт талантливый Эдуард Сперцян, раскрывшийся при Сторожуке.

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Также краснодарцы обыграли «Химки» (2:0) и уступили на выезде «Локомотиву» (2:2, по пенальти 1:3) в Кубке России. Впрочем, наиболее интересен ранее упомянутый матч с ЦСКА. Встреча запомнилась противоречивыми судейскими решениями и объявленным «Краснодаром» бойкотом телеканалу, а причиной стал Джон Кордоба.

По некоторой информации, сотрудники телеканала сняли нападающего «быков», который высказал недовольство судейством и выругался на арбитров по пути в раздевалку. Также они отправили видео в КДК, сделав перевод на русский язык с испанского. Вследствие этого Кордобу отстранили на два матча РПЛ. В КДК причастность канала опровергли. Впрочем, важно не это, а то, что «Краснодар» остался без важного игрока.

Тем не менее даже без Кордобы подопечные Сторожука обыграли «Химки» (3:1). В предстоящей встрече нападающий сможет принять участие (дисквалификация на Кубок России не распространяется). Тем хуже для «Пари Нижний Новгород», который по непонятным причинам решил заменить Александра Кержакова на Михаила Галактионова в межсезонье.

Под руководством нового главного тренера нижегородцы ужасно начали текущий сезон. За стартовые пять туров в чемпионате России они не одержали ни одной победы. Сначала сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и уступили «Химкам» (0:3), а затем поделили очки с ЦСКА (2:2) и потерпели поражения от «Сочи» (1:2) и «Ростова» Валерия Карпина (3:4).

В последующих четырёх турах соревнования «Пари НН» добыл итоги получше. Он поборол «Урал» (1:0), сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), одолел «Факел» (3:1) и «Ахмат» (3:1). Но важно понимать, что победы подопечные Галактионова одержали над пребывающими в кризисе аутсайдерами и нестабильным середняком.

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Почти то же самое и в Кубке России. Нижегородцы обыграли располагающийся ныне на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (2:0) и имеющие восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех официальных турнирах «Химки» (1:1, по пенальти 5:3). В игре последнего тура чемпионата России нижегородцы потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2).

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В недавнем интервью голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отметил, что произошедшее с его родным братом — Александром Кержаковым — в «Пари Нижний Новгород» несправедливо. Он уверяет, что 39-летний наставник строил планы на этот сезон, жил и горел работой в клубе. Теперь же от его команды практически ничего не осталось.

Под руководством Галактионова клуб из Нижнего Новгорода горазд добывать победы пока только над пребывающими в чёрной полосе командами и нестабильными середняками. Думаем, в предстоящем матче краснодарцы одержат над ним победу и забьют не менее двух мячей. Предлагаем проверить П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» 28 сентября 2022 года

«Краснодар» при Сторожуке продолжает развиваться и регулярно радовать своих болельщиков результативными победами. Даже без основного нападающего «быки» непринуждённо разделались с «Химками». С ним же, да ещё и на домашнем стадионе наверняка одержат уверенную победу над «Пари Нижний Новгород», который, на наш взгляд, напрасно избавился от Александра Кержакова.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.88.

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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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