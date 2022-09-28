Экспресс на Кубок России с коэффициентом 7.28: Сперцяна нет, а голов много

28 сентября пройдут очередные матчи Пути РПЛ в Кубке Россиии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.28 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября

«Оренбург» после двух подряд громких поражений смог найти в себе силы, чтобы переломить ситуацию, и обыграл в гостевом матче крепких нижегородцев. В Кубке России у оренбуржцев пока всё плохо, и игра с «Динамо» может стать последним шансом на исправление. «Оренбургу» нужно собраться и выдать хороший матч, а родные стены ему в этом помогут, дома команда Марцела Лички играет гораздо лучше, чем на выезде.

«Динамо» сейчас не отличается стабильностью, за что Славишу Йокановича нещадно критикуют. Скажем прямо — не без повода, серба приглашали не для того, чтобы его команда чередовала победы с поражениями и абсолютно безнадёжно влетала «Зениту». Гостевые матчи даются «Динамо» с большим трудом, в последний раз москвичи побеждали на выезде ещё в начале августа, в матче с «Крыльями».

Команде Йокановича в Оренбурге придётся несладко, скажутся отсутствие многих легионеров и слабая форма команды. При таких раскладах нечего рассчитывать на победу, а вот «Оренбург» зацепиться за очки должен. Поставить на победу «Оренбурга» с нулевой форой можно за 2.49.

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» 28 сентября

ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ упустил шанс финишировать в тройке из-за неутешительных результатов на финишной прямой. Экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов решил исправить эту оплошность и с первых туров включился с борьбу за медали. За десять туров армейцы потерпели лишь два поражения — от «Зенита» (1:2) и сенсационно — от «Торпедо» (0:1), дважды сыграли вничью и одержали шесть побед. В итоге расположились на третьем месте. Отставание от лидера чемпионата «Зенита» составляет шесть очков.

Красно-синие при Владимире Федотове играют по схеме 3-4-3. Забили 21 гол. Только «Спартак» и «Зенит» более результативны.

«Сочи» после десяти туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Лишь три очка отделяют команду от ЦСКА. А ведь летом её ряды покинули два важных винтика атакующего механизма — Ивелин Попов (5+5) и Матео Кассьерра (14+4), а также главный тренер. Вадим Гаранин достойно справляется с новыми вызовами. Он продолжает играть в атакующий футбол по схеме 3-4-2-1. Владея мячом 58% игрового времени (второй показатель), футболисты очень активно играют у штрафной соперников, выполняя по 16,7 удара (из них — 5,6 в створ ворот) — третий и четвёртый показатели в РПЛ. Немного подводит Кристиана Нобоа и компанию реализация. Забили 17 голов, что на 3,48 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).

При таких раскладах рекомендуем ставку на обе забьют за 1.69.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» 28 сентября

«Краснодар» быстро пришёл в себя после двух неудачных матчей с ЦСКА и «Локомотивом». «Быки» в нынешнем сезоне отличаются тем, что умеют держать удар и не расклеиваются после очередной неудачи. «Краснодар» старается играть в яркий атакующий футбол, сильные соперники могут их за это наказывать, но у всех остальных начинаются большие проблемы с тем, чтобы сохранить свои ворота на замке.

«Пари НН» шёл на серии из шести матчей без поражений и вообще зарекомендовал себя в новом сезоне очень неуступчивой и стабильной командой. Поражение от «Оренбурга» стало слегка неожиданным и подчеркнуло некоторые слабые стороны нижегородцев.

«Краснодару» по силам воспользоваться этими проблемами, гости стабильно пропускают и могут стать лёгкой добычей для атаки «быков», но и сами не уйдут без забитого мяча. Обмен голами тут очень вероятен, рекомендуем эту ставку за 1.73.

Экспресс на матчи Кубка России 28 сентября

Ставка 1: победа «Оренбурга» в матче с «Динамо» с форой (0) за 2.49.

Ставка 2: обе забьют в матче ЦСКА – «Сочи» за 1.69.

Ставка 3: обе забьют в матче «Краснодар» — «Пари НН» за 1.73.

Общий коэффициент: 2.49 Х 1.69 Х 1.73 = 7.28.