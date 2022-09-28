«Факел» — «Крылья Советов». Скучная битва претендентов на вылет

Командам нужно бороться за третью строчку в группе. Лучше засесть в оборону, чтобы не терять очков.

29 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Факел» — «Крылья Советов». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех воронежцев оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.60.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Кубка России «Факел» — «Крылья Советов» 29 сентября 2022 года

Букмекеры не уверены, что игра 3-го тура Кубка России «Факел» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка России «Факел» — «Крылья Советов» (29.09.2022)

После небольшой паузы пройдёт 3-й тур Кубка России по футболу. В текущем сезоне организаторы в очередной раз внесли сумятицу в проведение турнира. На групповом этапе не выбывает из борьбы даже клуб, занявший итоговое третье место. 29 сентября в Воронеже местный «Факел» постарается набрать очки в игре с «Крыльями Советов», чтобы улучшить шансы на выход в плей-офф.

Хозяева после двух туров кубкового турнира остаются без очков. Не слишком радуют два поражения с общим счётом 0:5. Да и в чемпионате до поры дела не клеились. Команда старалась играть в атакующем ключе, но слишком много времени позволяла сопернику проводить у собственных ворот. Высокая защитная линия, с которой действовал Олег Василенко, легко вскрывалась за счёт длинных забросов.

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Неудачи накапливались и руководство решило сменить наставника, чтобы встряхнуть футболистов. Под рукой не оказалось свободных тренеров, поэтому на первое время функции наставника примерил на себя Дмитрий Пятибратов, работавший на тот момент в штабе «Факела». Предсказуемо он начал с укрепления обороны и добился результата моментально. Победа над железнодорожниками стала первой для хозяев в РПЛ.

Наставник сразу внёс ряд изменений в тактическую схему. В опорной зоне появился дополнительный футболист, что сняло часть нагрузки с центральных защитников. Игроки стали действовать глубже, компактно и с двойной подстраховкой. Безусловно, снизилась результативность, но за счёт контратак удавалось создавать достаточное количество острых моментов.

Возникает вопрос о турнирной стратегии и перспективах «Факела». Напомним, помимо воронежцев, в квартете выступают «Зенит», «Спартак» и «Крылья Советов». Фавориты вряд ли уступят первые две строчки, поэтому единственный соперник для хозяев — самарцы. Взять во встречах с ними шесть очков станет главной целью.

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Во 2-м туре самарцы принимали на домашней арене действующего чемпиона РПЛ. Наставники прибегли к кардинальной ротации составов. В воротах «Зенита» вышел бразилец Иван Куарежма, а у «Крыльев Советов» место в рамке снова занял Богдан Овсянников. Среди полевых игроков также щедро были представлены запасные. За счёт умения выдержать атаки соперника и не развалиться самарцам удалось нейтрализовать козыри фаворита.

Решающий удар подопечные Игоря Осинькина нанесли незадолго до финального свистка. Сначала Цыпченко, а затем Глушенков наказали оборону петербуржцев за потерю концентрации. Отыграться растерянная команда Семака не смогла. Победа «Крыльев Советов» несколько смешала турнирный расклад. Гости с тремя очками вмешались в борьбу фаворитов и постараются закрепить успех в выездной встрече с «Факелом».

В текущем сезоне самарцы не слишком удачливы в выездных играх. Им удалось выиграть всего один матч, с учётом Кубка. Тем не менее победа в игре с «Ахматом» в Грозном не должна вводить в заблуждение, соперник находился в подавленном психологическом состоянии. Получается, что «Крылья Советов» планируют в гостях играть от обороны, но не могут организовать внятную контригру.

Отметим общее снижение результативности у будущих соперников, которое вызвано объективными причинами. Тактическая схема самарского клуба на выезде не предусматривает активной игры через мелкий и средний пас. Хозяева сместили акцент в сторону обороны, практически полностью отказались от контроля мяча и рассчитывают забивать со стандартов и контратак. Отметим это для прогноза.

История взаимоотношений «Факела» и «Крыльев Советов» на футбольном поле состоит из 14 игр. Преимущество пока на стороне гостей. Они взяли верх над соперником в шести матчах. Воронежцы записали в актив четыре победы. Встречи команд отличаются бескомпромиссностью, но ничейных исходов зафиксировано четыре.

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Весьма вероятно, что наставники команд пойдут на ротацию состава. Это не прибавит сыгранности в нападении, тем более что стратегически самарцев устроит ничья. Текущие результаты оппонентов, как и история очных встреч, содержат в основном скучные матчи с небольшим количеством голов. Рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Факел» — «Крылья Советов» 29 сентября 2022 года

«Факел» явно отошёл от открытой атакующей тактической модели и строит игру от обороны. Не могут похвастать умелыми действиями в нападении и самарцы. Вскрыть насыщенную оборону соперника им сложно. Весьма вероятно, что клубы будут выжидать ошибку и не форсировать события на футбольном поле. Поэтому больше двух забитых мячей при таком раскладе ждать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

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