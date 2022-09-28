«Динамо» — «Амур». Первая победа Кудашова над хабаровчанами

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Амур». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Амур» 29 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Динамо» Москва — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Амур» Хабаровск (29.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты и радовать зрелищностью. 29 сентября состоятся три встречи регулярного чемпионата КХЛ. В одной из них на льду «ВТБ Арены» в Москве, померятся силами местное «Динамо» и «Амур» из Хабаровска. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Динамо» потрясающе стартовало в текущем сезоне КХЛ. За 11 матчей в регулярке оно потерпело только три поражения — от СКА (1:4, 2:3) и «Локомотива» (1:3). Также, одержав верх в серии послематчевых буллитов, подопечные Алексея Кудашова прервали девятиматчевую беспроигрышную серию СКА (2:1 Б). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время.

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Обыграли москвичи звёздный «Ак Барс» Олега Знарка (2:0), «Нефтехимик» (6:1), «Сочи» (4:2 и 2:0), «Витязь» (2:0), неуступчивую «Северсталь» Андрея Разина (3:1) и «Авангард» (4:1). В последнем матче они очень грамотно сыграли в обороне и, как выразился главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин, «убили» «Авангард» на вбрасываниях.



Встреча с омичами запомнилась ещё и хет-триком сына генерального директора минского «Динамо» — Максима Сушко. Прошлый сезон нападающий провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз». В это межсезонье он подписал односторонний контракт с бело-голубыми на два года. Поначалу не всё складывалось гладко.

В первых четырёх встречах в регулярном чемпионате КХЛ за московское «Динамо» 23-летний форвард не записал на свой счёт ни одного результативного действия. В итоге подвергся критике. Зато в матче с «Авангардом» нападающий стал главным героем и автором самого быстрого хет-трика клуба в КХЛ. С почином!

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У «Амура» дела обстоят далеко не так здорово. За 11 матчей текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ он добыл только четыре победы — над столь же ужасно начавшим сезон «Куньлунем» (2:0 и 2:1), «Металлургом» (5:4 ОТ) и «Сочи» (2:1 ОТ). Также в серии послематчевых буллитов хабаровчане уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 Б). Во всех остальных встречах проиграли в основное время.

Уступили «тигры» московскому «Спартаку» (2:3), нижегородскому «Торпедо» (1:6), магнитогорскому «Металлургу» (0:3 и 2:3), «Салавату Юлаеву» (0:2) и «Витязю» (1:3), который до этого потерпел шесть неудач кряду. После поражения от «Витязя» Вадим Епанчинцев отметил, что не у всех своих подопечных наблюдал желание и страсть побеждать. Также наставник сетовал на большое количество ошибок.



Пока что у «Амура» можно похвалить разве что голкиперов — Евгения Аликина и Яниса Калниньша. Защитники и нападающие же регулярно не справляются со своими задачами. Об этом свидетельствует и статистика. Несмотря на старания вратарей, за 11 матчей в регулярке хабаровчане пропустили 29 шайб, а сами забросили только 19.



Невысокая результативность напрямую связана с плохой реализацией моментов. Молодым хоккеистам, присоединившимся к «тиграм» в это межсезонье, по мнению и самого Епанчинцева, не хватает мастерства. Потому, думаем, в грядущем матче, который состоится на льду «ВТБ Арены», московское «Динамо» одержит победу в основное время. Коэффициент — 1.66.

Тем более москвичи жаждут реванша, ведь последние встречи с Хабаровском складывались для них неудачно. В этом году команды играли друг с другом два раза, и в обоих матчах победу одержал «Амур». Он обыгрывал «Динамо» со счётом 2:1 и 4:0. Хороший шанс для подопечных Кудашова поквитаться с обидчиком и сделать это уверенно.

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Большая часть юных игроков бело-голубых, приобретённых на замену Вадиму Шипачёву и другим высокооплачиваемым хоккеистам этим летом, уже на предсезонке нашла общий язык друг с другом и Алексеем Кудашовым. Вследствие чего, как мы уже отметили ранее, москвичи мощно начали нынешний розыгрыш регулярки. На данный момент они выглядят предпочтительнее.

«Динамо» М — «Амур»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 сентября 2022 года

Московское «Динамо» в текущем сезоне пока что успешнее и сильнее «Амура». Оно уверенно обыгрывает сильные команды и продолжает развивать молодых талантливых игроков. Клуб из Хабаровска не столь успешен. У него имеются ощутимые проблемы с реализацией моментов. Думаем, бело-голубые одержат над «тиграми» верх в основное время.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за коэффициент 1.66.

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