Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.27: «Зенит» преподаст урок «Спартаку»

29 сентября пройдут очередные матчи Пути РПЛ в Кубке России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.27 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» 29 сентября

Исход матча очень сильно будет зависеть от того, кто к нему отнесётся серьёзнее и выпустит боевой состав. Конечно, Кубок России не самый интересный турнир для «Зенита», и в предыдущих матчах Семак усиленно применял ротацию. Однако тут принципиальный соперник, к матчу с которым лучше не относиться расслабленно. Раздражитель серьёзный.

Если предположить, что никто не ударится в эксперименты, а команды будут играть максимально боевыми составами, то явное преимущество на стороне гостей. «Зенит» за последние годы не раз доказывал, что он гораздо сильнее любой другой команды в России, в том числе и «Спартака». Если питерцы и теряют очки, то чаще всего потому, что недооценили соперника.

Только в матче такого накала недооценка — очень редкое явление. Скорее всего, этот матч мало чем будет отличаться от того, что мы видели три недели назад. Полное доминирование гостей из Питера, редкие шансы для взятия ворот у москвичей.

Галактионов: «Пари НН» держал в уме игру со «Спартаком».

«Спартак» прибавил под руководством Абаскаля, но до того уровня, на котором находится «Зенит», ему ещё много работать. Уверенная победа гостей с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов» 29 сентября

В элитном дивизионе команду Олега Василенко ожидал не самый радушный приём. За стартовые восемь туров она ни разу не добилась максимального результата, по четыре раза сыграв вничью и проиграв. Руководство клуба было вынуждено прибегнуть к резким мерам.

Дмитрий Пятибратов, вскоре занявший пост главного тренера, стабилизировал ситуацию. В матчах с «Локомотивом» (2:0) и «Сочи» (1:1) его подопечные набрали четыре очка. Примечательно, что в обеих встречах «Факел» уступал соперникам по всем игровым показателям, но сумел выжать максимум из редких моментов в атаке. Недооценивать хозяев определённо не стоит.

«Крылья Советов» выиграли в РПЛ лишь дважды — в выездных матчах с «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. После 10 туров самарцы расположились на 11-й строчке. Лишь два очка отделяет команду от зоны стыковых матчей.

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Самарцы контролируют мяч 49,5% игрового времени: 44% — в середине поля и лишь 27% — у штрафной соперников. Несмотря на это, «Крылья» активны впереди, но при этом не впечатляют в плане результативности. Игроки наносят по 14,3 удара по воротам, из которых 5,4 приходится в створ (седьмой и шестой показатели в РПЛ). Забили лишь 10 голов, что на 5,14 меньше от количества ожидаемых. Только замыкающие турнирную таблицу «Урал» и «Торпедо» забили меньше.

При таких раскладах напрашивается ставка на ничью или победу «Факела» за 1.73.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» 29 сентября

«Ахмат» здорово прибавил под руководством Андрея Талалаева. По итогам прошлого розыгрыша РПЛ команда финишировала на седьмом месте. Грозненцы неплохо стартовали и в текущем сезоне. После 10 туров расположились у экватора турнирной таблицы. Однако после поражения от «Пари НН» (1:3) руководство клуба решило отправить в отставку творца прошлогодних успехов. Вскоре пост главного тренера занял Сергей Ташуев. Кубковый матч с «Ростовом» станет дебютным для него.

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«Ахмат» достаточно неплохо действует впереди. Контролирует мяч в среднем 42,6% встречи: проводит 29% игрового времени в атаке. Игроки наносят по 12,8 удара, из которых 5,3 приходится в створ ворот. Лишь в одном матче они не сумели забить, сыграв 0:0 с «Зенитом». Мохамед Конате и компания забили 15 голов за 10 туров.

«Ростов» после плодотворной трансферной кампании уверенно идёт по турнирной дистанции. После 10 туров подопечные Валерия Карпина обосновались на втором месте, отставая на четыре очка от «Зенита». Жёлто-синие лишь в двух матчах чемпионата России сохранили собственные ворота в неприкосновенности, но при этом ещё ни разу не проиграли (шесть побед и четыре ничьих).

«Ростов» при достаточно средних показателях активности игры в атаке — 13,4 удара, из которых пять в створ ворот, отличается высокой реализацией голевых моментов. Николай Комличенко и компания забили 19 голов, превзойдя показатель ожидаемых голов (xG) на 3,74 мяча. При таких раскладах напрашивается ставка на обе забьют за 1.90.

Экспресс на матчи Кубка России 29 сентября

Ставка 1: победа «Зенита» в матче со «Спартаком» за 1.91.

Ставка 2: «Факел» не проиграет «Крыльям Советов» за 1.73.

Ставка 3: обе забьют в матче «Ахмат» — «Ростов» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.91 Х 1.73 Х 1.90 = 6.27.

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