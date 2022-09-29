«Бавария» — «Байер». Сердар Азмун бессилен против сборной Германии

Состав Нагельсмана близок к идеалу, и почти все футболисты в строю, поэтому гостям будет несладко.

30 сентября состоится матч 8-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев: поставить на успех мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Победа Леверкузена оценена в 7.60. Заключить пари на ничью предлагается за 6.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» 30 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Байер» порадует обилием голов: тотал больше 3.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 3.5 мяча оценён аналитиками в 2.21. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» (30.09.2022)

Матч 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» состоится 30 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 21:30 мск. Смогут ли «фармацевты» отобрать очки у чемпиона? Разбираемся вместе.

Юлиан Нагельсман в дебютном сезоне во главе «Баварии» выиграл два трофея — Суперкубок Германии и чемпионский титул. В минувшем сезоне «красная машина» играла по схеме 4-2-3-1. После продажи Роберта Левандовского и покупки Садио Мане она была вынуждена отойти от привычной расстановки и перестроиться на формацию 4-4-2 или её вариацию 4-2-2-2 с мобильными вингерами и центром атаки.

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Команда умеет конвертировать разницу в классе и территориальное превосходство в преимущество в счёте. Контролирует мяч в среднем 69,1% игрового времени, проводя 34% в атаке. Игроки отдают 87% точных передач и быстро достигают штрафной соперников. Наносят по 23 удара, из которых 9,7 приходятся в створ ворот. Забили 19 голов. В атакующем аспекте «Баварии» нет равных. Примечательно, что у мюнхенцев возникают проблемы с закрытыми коллективами.



После старта с трёх побед с суммарным счётом 15:1 команда забуксовала. Чемпион Германии потерял очки в четырёх турах кряду. Если с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) не хватило везения в завершающей стадии — Ян Зоммер совершил 19 сейвов, то с «Унионом» (1:1), «Штутгартом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:1) подвело качество игры в штрафной соперника.

Роберта Левандовского с его антропометрическими данными сильно не хватает. Примечательно, что главным голеадором «Баварии» сейчас является Джамал Мусиала. Он заработал пять очков по системе «гол+пас» — 4+1. Садио Мане забил три мяча, один из которых с пенальти в ворота «Бохума» (7:0).

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«Байер» по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги впервые за шесть сезонов выиграл медали, финишировав на третьем месте. Текущий сезон команда Херардо Сеоане начала далеко не лучшим образом. Она вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из третьей лиги — «Эльверсбергу» (3:4).

В чемпионате за семь туров добилась лишь одной победы — над «Майнцем» (3:0), при двух ничьих и четырёх поражениях. По итогам межсезонья «фармацевты» повысили конкуренцию в составе, подписав Адама Гложека и Каллума Хадсона-Одои (аренда).



Команда продолжает играть по атакующей схеме 4-2-3-1. Контролирует мяч 53,6% игрового времени: действует 45% встречи в центре поля и ещё 29% – в атаке. Игроки наносят по 14,1 удара (из них — 5,6 в створ), забили лишь девять голов, что на 2,91 мяча меньше количества ожидаемых голов (xG). Слабовато!



Тут стоит отметить травму Флориана Вирца, а также слабую игру Патрика Шика и экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Иранский нападающий забил более 50 голов в РПЛ, Лиге Европы и Лиге чемпионов, но до сих пор не может адаптироваться в Бундеслиге. В текущем сезоне он ещё не отмечался результативными действиями.



Достаточно слабо «Байер» действует в защитном блоке, где проводит лишь 26% игрового времени. Игроки осуществляют по 15,4 отбора и делают по 9,1 перехвата мяча (12-й и 17-й показатели соответственно), а вратари отразили лишь 63,63% из 33 ударов в створ ворот. Львиная доля пропущенных пришлась на Лукаша Градецки.

«Бавария» в начале турнирной дистанции продемонстрировала атакующий потенциал, забив в трёх встречах 15 голов. В следующих четырёх матчах чемпионата Германии она не впечатляла игрой в завершающей стадии. Юлиан Нагельсман с лёгкостью может вернуться к привычной тактической формации и прервать затянувшуюся серию неудач.

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К тому же команда выйдет на поле в полном составе. Сборная Германии вернулась в «Баварию». Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Зане — все уже провели тренировку перед ответственной игрой с Леверкузеном. Выздоровел основной голкипер — Нойер, который уже приступил к тренировочному процессу.



«Байер» вряд ли сможет воспользоваться проблемами статусного соперника, учитывая не самую убедительную игру команды в обороне. Да и действиями впереди «фармацевты» не впечатляют. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 3.20.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» 30 сентября 2022 года

«Бавария» после мощного старта сдулась. Тактическая перестройка с мобильной атакующей четвёркой тяжело имплементируется в новые игровые связки. Серьёзные проблемы возникают с закрытыми командами. В последних четырёх турах мюнхенцы забили лишь четыре мяча. «Байер» также не блещет на стартовом отрезке. Действующий чемпион на фоне превосходства в классе должен реализовывать фактор родных стен и поправлять своё турнирное положение. Отсюда ставка на победу «Баварии» через тотал меньше 3.5 мяча за 3.20.



Ставка: «Бавария» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 3.20.

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