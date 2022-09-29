Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: россиянин заткнёт рты критикам

22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280 состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии. Начало боя – не ранее 20:00 мск. Для россиянина этот бой – серьёзная проверка и отличная возможность заткнуть всех критиков. Нужно побеждать!

10 лучших прогнозов на сегодня.

Когда бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой в в рамках турнира UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Во сколько начало боя Махачев — Оливейра

Предполагается, что бой UFC 280 между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой начнётся около 20:00 мск 22 октября 2022 года.

По какому каналу покажут бой Махачев — Оливейра, где смотреть прямой эфир

Увидеть бой Махачева и Оливейры на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 70.00 (1%).

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Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.

Форма Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Махачев и Оливейра сразятся в поединке за вакантный пояс в лёгком весе. Вообще, титул должен был принадлежать Оливейре, который победил Джастина Гэтжи, но бразилец провалил взвешивание. Эта победа пошла в его рекорд, но титул Чарльз не получил.



Махачев подходит к титульному поединку с рекордом 22-1. Единственное поражение случилось в далёком 2015 году, Ислама нокаутировал Адриано Мартинс. С тех пор только победы. Свой последний на сегодня бой россиянин провёл 26 февраля, нокаутировав Бобби Грина.

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Россиянина часто критикуют за то, что в его послужном списке не так уж и много громких побед. Что ж, бой с Оливейрой – отличный шанс доказать всё и всем разом. На стороне Махачева превосходство в физической силе и в партере. Борцовская школа у Ислама впечатляющая, работа рядом с Хабибом Нурмагомедовым не могла пройти даром.



Махачев проведёт этот бой вторым номером, торопиться ему будет некуда. Холодная голова и работа на дистанции – козыри россиянина. Ну и, разумеется, попытки свести всё к борьбе.



Что до Оливейры, то у бразильца сейчас 33 победы в 42 боях. Свой последний поединок Чарльз провёл в мае против Гэтжи, а проигрывал Оливейра в 2017 году Полу Фелдеру. Чарльз с первых минут обрушит на Махачева свою ударную мощь, его задача – завершить поединок как можно быстрее. Чем дальше будет затягиваться бой, тем меньше шансов победить будет у бразильца. В борьбе Оливейра тоже хорош, но всё-таки уступает Махачеву.



Главная проблема Чарльза – защита, а точнее, её отсутствие. Он часто пропускает удары, стараясь психологически задавить соперника. Обычно это получается, но Махачев – боец совсем другого уровня. Он и тактически, и ментально умнее предыдущих оппонентов Оливейра. И поэтому Ислам – фаворит.

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Прогноз на бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Пока Хабиб прогнозирует то, что бой не состоится и Чарльз, который не хотел драться в Абу-Даби, соскочит с него, мы всё же не будем делать таких выводов и постараемся спрогнозировать его исход, параллельно подобрав интересную ставку. Букмекеры отдают предпочтение Махачеву, но, на мой взгляд, шансы на успех тут примерно равны, и пытаться угадать победителя не так уж просто. Ставку лучше выбирать из других маркетов.

Чарльз финишировал трёх своих последних соперников и вообще очень редко доводит бои до решения судей — всего один из последних 18 боёв. Ислам тоже победил досрочно четырёх последних оппонентов, но предпочитает осторожную манеру ведения боя и не стремится финишировать каждого соперника.

Примерно равный уровень исполнителей, плюс наверняка основная часть боя пройдёт в партере с переменным успехом. Велик шанс, что бой затянется и победитель будет определён только решением судей. Рекомендуем ставку на победу Махачева решением за 3.03.

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