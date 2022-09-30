«Оренбург» – «Сочи». Ещё одна сенсация близка, и это не сон

После победы над «Динамо» голкипер оренбуржцев рассказал о сновидении, где они праздновали триумф. На этом их везение не закончится.

1 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Сочи». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех оренбуржцев оценивается в 3.68. На ничью дают коэффициент 3.88.

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Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Сочи» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» – «Сочи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Сочи» (01.10.2022)

К отчётному матчу команды подходят в совершенно разном настроении. «Оренбург» наверняка будет воодушевлён своим матчем с «Динамо», где удалось спастись, проигрывая в два мяча и оставаясь в меньшинстве. «Сочи», наоборот, обидно проиграл ЦСКА, не смог прервать череду неудач и после хорошего старта постепенно начинает откатываться в турнирной таблице подальше от лидеров.

«Оренбург» из всех новичков оказался лучше подготовленным к элите. Из троицы повысившихся команд это единственный клуб, который смог закрепиться в середине таблицы, а не осел в зоне вылета. Единственное, что разница мячей у «газовиков» держится на уровне худших коллективов лиги, и то только потому, что они не так давно умудрились проиграть «Зениту» 0:8.

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Есть ещё один момент, который не позволил «Оренбургу» забраться чуть выше, чем он есть сейчас. Команда Марцела Лички из десяти сыгранных матчей в РПЛ провела дома только четыре, а ведь именно домашние встречи остаются её главным козырем. После того как в 1-м туре клуб дома неожиданно уступил «Крыльям», в трёх последующих домашних играх он одержал три уверенные победы.

Хозяева немного буксовали на старте сезона, но постепенно смогли исправить ситуацию. Одной из составляющих прогресса были летние новички, которым потребовалось время, чтобы освоиться в команде. В первую очередь это касается легионеров. «Оренбург» сделал очень неожиданную ставку на латиноамериканцев: три аргентинца, парагваец и костариканец. Такой разношёрстной компании было непросто сыграться и привыкнуть к далеко не солнечному городу.

Оренбуржцы в настоящей драме обыграли московское «Динамо». Проигрывая до 82-й минуты (0:2), Павловец с игры и Сычевой с пенальти сравняли счёт (2:2). Уже в серии пенальти «Оренбург» оказался сильнее. Этот успех воодушевит футболистов. Удивил комментарием вратарь клуба Евгений Гошев, рассказавший о вещем сне, где команда праздновала победу. Новый дар голкипера?

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«Сочи» в какой-то степени противоположность своего соперника. Южане неплохо начали с девяти очков в первых четырёх турах, но дальше начался спад, пошли проблемы, и в следующих шести матчах сочинцы взяли всего восемь очков. Параллельно с этим гости проиграли в трёх матчах Кубка России и поставили под вопрос свой выход из не самой сложной группы.

Прошлогодний успех «Сочи» стал возможен благодаря стечению обстоятельств. Повторить, не говоря уже о том, чтобы превзойти тот результат, клубу практически нереально. Не только потому, что стали сильнее конкуренты, но и сами южане ослабли.

Ушёл в ЦСКА тренер Владимир Федотов, в «Зенит» перебрался лучший бомбардир Матео Кассьерра, покинул состав классный джокер Попов, постарели Нобоа и Юсупов. Усиление не шло ни в какое сравнение с такими потерями.

Интересный момент в том, что у «Сочи» в текущем сезоне не было ещё ни одного матча, в котором бы команда не пропустила. Причём в выездных встречах южане всего раз пропустили меньше одного мяча, а «Оренбург» дома тоже всего раз забивал меньше двух голов.

История личных встреч у команд очень скромная: всего три игры, в которых «Оренбург» ещё ни разу не побеждал, но и не проигрывал в домашних матчах в основное время. Во всех трёх играх забивали обе команды, но «газовики» при этом ни разу не преодолевали отметку в один гол. В «Оренбурге» должны отлично помнить главную ударную силу «Сочи» — Кристиана Нобоа.

Прогноз и ставка на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Сочи» 1 октября 2022 года

Не всё так однозначно. «Сочи» потихоньку сдаёт позиции, команда растеряла форму, очень плохо играет в выездных матчах, много пропускает и возвращается к статусу середняка. «Оренбург», наоборот, постепенно прибавляет, набирает хорошую форму, мощно играет дома и демонстрирует желание побеждать. Хозяева творят чудеса на кураже. Пример — матч с «Динамо». Уступая во всём, клуб смог дожать соперника. В матче с «Сочи» хозяева как минимум не проиграют.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 2.57.

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