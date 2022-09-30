«Интер» — «Рома». Шомуродов и Мхитарян подвезут голы

1 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех римлян оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Рома» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома» (01.10.2022)

После ярких матчей группового этапа Лиги наций возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Италии на 1 октября запланированы три встречи. В одной из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане померятся силами местный «Интер» и «Рома». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Интер» в текущем сезоне не может похвастаться стабильностью и хорошими результатами. За семь встреч в Серии А он одержал только четыре победы — над «Лечче» (2:1), «Специей» (3:0), «Кремонезе» (3:1) и «Торино» (1:0). Поражения потерпел от «Лацио» (1:3), «Милана» (2:3) и «Удинезе» (1:3).

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За этот период «нерадзурри» пропустили целых 11 мячей. При том, что их голкипер — Самир Ханданович — регулярно выручал. За эти семь матчей вратарь совершил 23 сейва. К нему нет никаких претензий, а вот к защитникам, главному тренеру и президенту миланского клуба — Стивену Чжану — накопилось немало вопросов.



На данный момент обстановка у «змей» накалена до предела. Во-первых, фанаты требуют отставки Чжана. Во-вторых, некоторые футболисты — Эдин Джеко, Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони — имеют весомые поводы думать о собственном будущем, а не о футболе. Ведь миланская команда активно работает над тем, чтобы сократить зарплатный фонд.

В-третьих, предстоящий матч наверняка пропустят Марсело Брозович и Ромелу Лукаку. Хорватский полузащитник получил травму в стане своей национальной команды и выбыл на месяц, а бельгиец недавно вернулся к тренировкам и готовится по отдельному графику. Положение у «Интера» скверное.

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У «Ромы» дела обстоят иначе. В римской команде, очень мощно усилившейся этим летом, царит идиллия. Хотя стартовала она в нынешнем сезоне ненамного лучше «Интера». За семь матчей в Серии А тоже добыла лишь четыре победы — над «Салернитаной» (1:0), «Кремонезе» (тоже 1:0), «Монцей» (3:0) и «Эмполи» (2:1). Вничью сыграла с «Ювентусом» (1:1). Уступила «Удинезе» (0:4) и «Аталанте» (0:1).

Также подопечные Жозе Моуринью сенсационно уступили «Лудогорцу» (1:2) и разгромили ХИК (3:0) в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, результаты не до конца отражают уровень демонстрируемого «волками» футбола. В матче с «Аталантой» они имели все шансы зацепиться как минимум за ничью.



Римляне создали гораздо больше опасных моментов, нежели бергамаски. Однако их подвела реализация. По паре отличных шансов размочить сетку оппонента упустили раскрывшийся при Моуринью Тэмми Абрахам и экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который в это межсезонье был близок к переходу в другой клуб.



«Удинезе» тоже повезло сыграть «на ноль». Несколько неплохих возможностей забить «маленьким зебрам» было у новичка «Ромы» — Пауло Дибалы, записавшего на свой счёт уже четыре мяча во всех официальных соревнованиях за клуб. Где-то спас Марко Сильвестри, а где-то аргентинцу не хватило удачи. Также был момент с попаданием в штангу после удара Джанлуки Манчини.

В предстоящем матче трудно выявить фаворита. С одной стороны, «джаллоросси» смотрятся предпочтительнее «нерадзурри». С другой – миланцев, несмотря на имеющиеся проблемы, пожалуй, не стоит списывать со счетов. Всё же встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Полагаем, лучше проверить «обе забьют» за терпимый коэффициент — 1.71.



Также отметим, что по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Италии «змеи» заняли первое место по результативности. За 38 матчей соревнования они забили 84 мяча. В текущем ещё ни разу не уходили с поля без гола. Если учитывать и появившиеся у «нерадзурри» проблемы в обороне, «обе забьют» выглядит наиболее правдоподобным исходом.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Интер» — «Рома» 1 октября 2022 года

«Интер» переживает не лучшие времена. У клуба из Милана противоречивые результаты на старте сезона, конфликт с болельщиками, важные кадровые потери и проблемы в обороне. У римлян есть все шансы забить в грядущем матче. Впрочем, они и сами наверняка пропустят. «Нерадзурри» остаются очень опасными даже в кризисные периоды.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.

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