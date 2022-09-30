«ПСЖ» — «Ницца». Месси, Неймар и Мбаппе припомнят всё

Сопернику парижан не позавидуешь, ведь он их обыгрывал в двух прошлых матчах. Этот день можно считать судным.

1 октября состоится матч 9-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 15.50. Ставки на ничью принимаются за 8.80.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз и анализ матча 9-го тура чемпионата Франции (01.10.2022)

На 1 октября в чемпионате Франции по футболу запланированы всего две встречи 9-го тура. Отдельное внимание уделим борьбе между «ПСЖ» и «Ниццей». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22:00 мск. Люсьен Фавр попытается приструнить парижан.

«ПСЖ» уже успел поиграть в Лиге чемпионов, победив «Маккаби» (3-1), а до этого был повержен «Ювентус» (2:1). Да и в Лиге 1 у подопечных Почеттино всё очень неплохо. За последние восемь туров у команды лишь одна ничья и семь побед. «ПСЖ» занимает первую строчку в Лиге 1 с 22 очками, добытыми за восемь встреч.

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В спину дышит «Марсель» с 20 баллами, но с такими звёздами в составе переживать парижанам точно не стоит. На данный момент лучшим бомбардиром Лиги является не кто иной, как Неймар из «ПСЖ» с восемью голами и семью передачами за восемь игр. Помимо этого, на второй строчке расположился его одноклубник — Килиан Мбаппе, забивший семь голов.

У «Ниццы» дела со старта сезона идут скверно, команда занимает лишь 13-е место в турнирной таблице с восемью очками. При этом статистика забитых и пропущенных у клуба удручает. 5:9 — так себе показатели, потому и располагается коллектив в нижней части турнирной таблицы. За прошлые пять баталий в сезоне у «орлят» лишь одна победа при двух ничьих и двух поражениях.

Потому даже уровень команд сравнивать очень трудно, у хозяев отменно подобран состав, и самое главное – он звёздный. Даже выходки Мбаппе в августе не дали расшатать костяк. У гостей всё куда сложнее. Ярких звёзд нет, да и проблемный старт сезона не даёт уверенности в будущем. При этом «Ницца» играет в Лиге конференций в группе D. Увы, пока лишь находится на третьей строчке после четырёх баталий. Хотя шансы на успех есть.

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Оппонент играет в Лиге чемпионов, где уровень совершенно другой. Класс команд решает, плюс история личных встреч насчитывает всего 32 игры, где у хозяев 16 побед, а у гостей 10. Статистика интересная, но уровень клубов сейчас слишком разный, потому чаша весов склоняется к парижанам. Тем более что играют они на домашнем стадионе, где поддержка трибун будет обеспечена. И с результативностью проблем нет.

Потому, на наш взгляд, нужно выбрать ставку на победу «ПСЖ» + тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Хоть и за последние 10 личных встреч лишь раз тотал матча был выше трёх голов, но у хозяев есть кем и чем вскрыть оборонительную линию. Парижане забивали менее двух мячей лишь в двух прошлых играх с «Лиллем» и «Брестом», думается, сейчас клуб захочет улучшить статистику последних туров.

Как раз вспоминается августовский матч с «Лиллем» (7:1), который прошёл после конфликтов. Сейчас же в составе проблем не наблюдается. Потому весомых аргументов против ставок на голы нет. Пока же остановимся на комбинированном варианте на хозяев через тотал больше.

Прогноз и ставка на матч 9-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 1 октября 2022 года

Соперники серьёзно отличаются в классе, статистика после восьми туров лишь это доказывает. Хозяева к тому же играют в Лиге чемпионов, и весьма успешно. Гости же расположились внизу таблицы и пока победами и голами не жалуют. Статистика очных игр также за парижанами, плюс сейчас с результативностью и составом нет проблем, поэтому проверим ставку на «ПСЖ» через тотал больше.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

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