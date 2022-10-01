Любители тоталов должны добиваться высокой результативности, чтобы выйти в плюс на длинной дистанции.

Что значит индивидуальный тотал больше 0.75 в ставках на спорт

Ставка на индивидуальный тотал больше 0.75 — вариант заключения пари на преимущество команды. Пари не пользуется большим спросом среди игроков – букмекеры выставляют на маркет невысокие коэффициенты.

Что такое ТБ (0.75)

Ставка на тотал больше 0.75 в Betcity предполагает значение выше 0.75 гола или очка. Букмекерские конторы предлагают клиентам заключить пари с подобным исходом на показатели:

красные карточки;

пенальти;

индивидуальные показатели игроков;

забитые голы на определённом временном отрезке.

Обычно вероятность, что в игре не будут забиты мячи или значение других показателей не превысит отметку «0» – очень низкая. Шанс хотя бы на один забитый гол очень высокий, даже у тех составов, которые находятся в зоне вылета турнирной таблицы.

Как понимать индивидуальный тотал больше 0.75

Эксперты считают, что ставки на тотал больше 0.75 — неудачный вариант для игроков в футболе и других видах спорта с низким показателем результативности.

Букмекер может завысить коэффициенты, чтобы получить больше прибыли с проигрышей клиентов.

В футболе можно забить только целое число голов. Ставка на 0.75 гола предполагает возврат денег в случае проигрыша. БК делит ставку на две части:

50% – на тотал больше 1.0;

50% – на тотал больше 0.5.

Варианты расчёта пари:

если команда не забила ни разу, деньги получит букмекер;

если клуб забил, ставка ТБ 0.5 выиграла. По ТБ 1.0 — возврат;

если команда забила два и более голов, ставка сыграет и игрок получит сумму полного выигрыша.

Котировки на индивидуальные тоталы команд низкие — стартуют от 1.10 и часто ограничиваются 1.30. Заработать на дистанции с такими показателями крайне сложно. Подобные пари не рекомендуется заключать новичкам с небольшим банком.

БК выставляют лимиты для пари — например, сумма ставки не может превысить 30 000 руб.

Любители тоталов должны добиваться высокой результативности, чтобы выйти в плюс на длинной дистанции — не меньше 80%. Такими показателями не могут похвастаться прогнозисты с мировым именем. Эксперты говорят о реальных цифрах на уровне 55%.