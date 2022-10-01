«Монако» — «Нант». Александр Головин отомстит за Кубок Франции

2 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант». Начало игры — в 18:05 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Нанта» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Нант» 2 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант» (02.10.2022)

После ярких матчей группового этапа Лиги наций возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Франции 2 октября состоятся сразу семь встреч 9-го тура. В одной из них в городе Фонвьей, Монако, померятся силами местный «Монако» и «Нант». Стартовый свисток запланирован на 18:05 мск. Главный арбитр — Томас Леонар.

За восемь стартовых туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Монако» потерпел только два поражения — от «Ланса» (1:4) и «Труа» (2:4). При этом оба матча красно-белые доигрывали в меньшинстве из-за удалений. Также они сыграли вничью с крепкими «Ренном» и «ПСЖ» (в обоих случаях 1:1). Победы одержали над «Страсбургом» (2:1), «Ниццей» (1:0), «Лионом» (2:1) и «Реймсом» (3:0).

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На евроарене монегаски выступили менее успешно. Сначала они вылетели из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде ПСВ из Эйндховена (1:1 и 2:3 ДВ). Затем противоречиво стартовали в Лиге Европы. В матче 1-го тура группового этапа соревнования с трудом обыграли «Црвену Звезду» (1:0), а во встрече 2-го тура уступили «Ференцварошу» Станислава Черчесова (0:1).



И тут мы подходим к главной проблеме подопечных Филиппа Клемана в текущем сезоне — невысокой результативности. Несмотря на то что в межсезонье тренер получил в подспорье нескольких атакующих игроков — Такуми Минамино и Брила Эмболо — «Монако» лишь один раз за 12 матчей во всех официальных соревнованиях забил больше двух мячей. Произошло это во время встречи с «Реймсом».

И это при том, что клуб из Реймса с 22-й минуты играл в меньшинстве. Открыл счёт в матче Александр Головин, здорово прибавивший при Филиппе Клемане. Полузащитник открылся на дальней штанге и замкнул точный навес Акселя Дисаси, пробив головой в падении в противоход вратарю. Забитый мяч стал дебютным для россиянина в этом сезоне за «Монако».

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В двух других голах поучаствовал заменивший его на 65-й минуте экс-полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино. Он забил сам и отдал передачу, которую превратил в гол Виссам Бен-Йеддер. Этот гол стал для капитана красно-белых вторым в текущем сезоне. А ведь по итогам минувшего он занял второе место в таблице лучших бомбардиров Лиги 1. Форвард записал на свой счёт 25 голов в 37 встречах.

«Нант» начал текущий сезон не так успешно, как «Монако». Сначала он потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче за Суперкубок Франции, а затем добыл весьма противоречивые результаты в стартовых восьми турах Лиги 1. За этот период клуб одержал только одну победу — над скромной «Тулузой» (3:1).



Поделил очки «Нант» с «Анже» (0:0), «Лиллем» (1:1), «Страсбургом» (тоже 1:1) и «Лансом» (0:0). Поражения потерпел от «Марселя» (1:2), «ПСЖ» (0:3) и «Лорьяна» (2:3). Также он обыграл «Олимпиакос» (2:1) и разгромно уступил «Карабаху» (0:3) в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги Европы.



Впрочем, ничего удивительного в неудачах «канареек» нет. По итогам прошлого розыгрыша Лиги 1 они заняли лишь девятое место в турнирной таблице. Любопытно другое — что сумели выиграть Кубок Франции. Впрочем, до полуфинала как раз с «Монако» им попадались аутсайдеры — «Сошо», «Витре», «Брест» и «Бастия».

Монегасков подопечные Антуана Комбуаре обыграли не без удачи, в серии послематчевых 11-метровых ударов (2:2, по пенальти 2:4). Любопытно то, что поражение стало для красно-белых первым за последние девять очных встреч. Также было два ничейных результата — 0:0 и 1:1. Во всех остальных играх они одержали победы.

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За этот период команды ни разу не забивали на двоих больше четырёх мячей за встречу. Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.86. У клуба из Монако сильнее и сбалансированнее состав. Единственное — его игроки, в том числе Александр Головин, пока что нечасто забивают. Хотя регулярно и в каждом матче создают потенциально голевые моменты.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Нант» 2 октября 2022 года

История очных встреч непрозрачно намекает на классовое превосходство «Монако» над «Нантом». Успехи в текущем сезоне у монегасков также лучше, нежели у «канареек». Кроме того, грядущий матч пройдёт в городе Фонвьей, в Монако. Думаем, домашние стены и поддержка родных болельщиков помогут красно-белым отомстить за итог последней очной встречи.



Ставка: победа «Монако» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.

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