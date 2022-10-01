«Ахмат» — «Динамо». Захарян и Смолов выплеснут обиду на «Оренбург» в Грозном

2 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех москвичей оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (02.10.2022)

Позади уже 10 туров Российской Премьер-Лиги. На 2 октября запланировано четыре встречи 11-го тура соревнования. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами местный «Ахмат» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

«Динамо» весьма неплохо стартовало в текущем сезоне. За первые шесть туров в чемпионате России оно не потерпело ни одного поражения при ничейных результатах с «Ростовом» (1:1), «Факелом» (3:3), «Краснодаром» (0:0) и «Пари НН» (2:2). Верх одержало над «Торпедо» (4:0), «Крыльями Советов» (2:0) и «Спартаком» (1:0).

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Затем подопечные Славиши Йокановича начали терпеть неудачи. За последние шесть матчей во всех официальных соревнованиях они добыли только две победы — над «Уралом» (2:1) и как раз «Ахматом» (тоже 2:1). Уступили футболисты «Сочи» (1:2), «Зениту» (0:2), «Ростову» (0:2) и «Оренбургу» (2:2, по пенальти 3:4).



За эти шесть баталий бело-голубые пропустили целых 10 мячей, причём два из них прилетели от оренбуржцев, игравших вдесятером. Некоторые из этих голов, откровенно говоря, «привезли» приобретённые «Динамо» в это межсезонье легионеры. Видимо, им требуется больше времени на адаптацию в новом коллективе.

«Ахмат» в текущем сезоне пока не может похвастаться стабильностью. За стартовые 10 туров в чемпионате России он одержал только четыре победы — над «Факелом» (2:1), «Химками» (3:1), «Локомотивом» (2:1) и «Уралом» (тоже 2:1). Вничью сыграл со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Уступил «Сочи» (1:2), ЦСКА (2:4), «Крыльям Советов» (1:2) и «Пари НН» (1:3).

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Также грозненцы обыграли «Оренбург» (3:1), уступили «Динамо» и нанесли первое поражение в сезоне «Ростову» Валерия Карпина (3:1) в Кубке России. Любопытно то, что за эти 13 встреч они лишь раз ушли с поля без забитого мяча и не пропустили сами — в игре с «Зенитом».

Все остальные матчи заканчивались голами с обеих сторон, в том числе с «Уралом», «Динамо» и «Ростовом». Последние три баталии мы выделили не случайно. Руководили в них «Ахматом» поочерёдно: Юрий Нагайцев и Сергей Ташуев.



Наиболее интересен матч с «Ростовом», ставший дебютным для Ташуева во главе грозненского клуба. Тренер оставил после себя очень приятное первое впечатление. Во-первых, наставник с ходу поставил классный, комбинационный, командный футбол. Во-вторых, его подопечные очень много и остро атаковали. Вполне могли забить больше.



Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.71. Встреча состоится в Грозном, что даёт преимущество «Ахмату». На домашнем стадионе он всегда опасен. Возможно, подопечным Ташуева даже удастся повторить трюк с «Ростовом» и одержать результативную победу.

У «Динамо» отличные резервы и нет проблем с атакой. За 13 матчей в текущем сезоне бело-голубые забили 20 мячей. В обороне у них в последнее время далеко не всё в порядке. Ко всему прочему предстоящий матч из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник — Роберто Фернандес. Парагваец получил красную карточку в матче последнего тура РПЛ с «Зенитом».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 2 октября 2022 года

«Ахмат» регулярно забивал и до назначения Сергея Ташуева на должность главного тренера. Теперь, после результативной победы над «Ростовом», в том, что грозненцы забьют, нет никаких сомнений. Встреча пройдёт на их домашнем стадионе. Плюс «Динамо» лишено подспорья основного защитника. В гол московского клуба тоже верится без особого труда. У него очень мощный состав и нет проблем с результативностью на дистанции. В конце концов, последняя личная встреча завершилась голами с обеих сторон. Думаем, в этот раз история повторится.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.

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