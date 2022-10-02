Экспресс на 2 октября с коэффициентом 5.90: Бензема вернулся, а Холанд проучит Роналду

2 октября пройдут очередные футбольные матчи. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.90 из встреч, которые сыграют сегодня.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября

«Манчестер Сити» набрал оптимальную форму. После семи матчей небесно-голубые идут вторыми в таблице, отставая от «Арсенала» лишь на одно очко.



«Горожане» на старте турнирной дистанции играли по схеме 4-2-3-1 с Эрлингом Холандом на острие. После перехода на 4-3-3 они стали более эффективно реализовывать атакующий потенциал. Перестреляли «Кристал Пэлас» (4:2), сокрушили «Ноттингем Форест» (6:0), крупно переиграли «Вулверхэмптон», но не сумели справиться с «Астон Виллой» (1:1) Стивена Джеррарда.



Команда контролирует мяч в среднем 70,3% игрового времени: действует 44% матча в центре поля и ещё 36% — в атаке. Игроки оказывают постоянное давление на штрафную площадь соперников. Выполняют по 16,9 удара, из которых 6,3 приходятся в створ ворот. Забили 23 мяча, из которых 11 на счету норвежского нападающего.



«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага постепенно выходит из кризиса. «Красные дьяволы» подходят к манчестерскому дерби с серией из четырёх побед кряду — над «Ливерпулем» (2:1), «Саутгемптоном» (1:0), «Лестером» (1:0) и «Арсеналом» (3:1).

Сёмин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку.

Атакующее звено ещё далеко от игровых кондиций. Футболисты наносят по 12,5 выстрела (из них 4,7 — в цель) и забили лишь восемь голов за семь матчей, а это только на 0,81 мяча меньше от показателя ожидаемых голов (xG). Герои прошлого розыгрыша АПЛ — Бруну Фернандеш (10+6) и Криштиану Роналду (18+3) либо не набрали оптимальной формы, либо получают мало игрового времени.

Прогноз на матч «Монако» — «Нант» 2 октября

Часто о силе команд в клубных турнирах судят не только по трансферной стоимости игроков, но и по количеству футболистов сборных в её составе. У «Монако» перед «Нантом» в этом отношении небольшое преимущество – восемь на шесть.



Могло быть и девять, но Валерий Карпин принял решение не вызывать на матч с Киргизией тех игроков сборной России, которые выступают за пределами страны. Так, Александр Головин получил возможность перевести дух и поднабраться сил. Ведь последний матч «Монако», который российский полузащитник провёл на поле от свистка до свистка, прошёл в декабре 2021 года.



Перед самым выходом на международную паузу Головин забил свой первый гол в сезоне, чем внёс весомый вклад в разгром «Реймса». Эта победа стала для «Монако» третьей подряд в чемпионате Франции и отдушиной после домашнего поражения от «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Российский полузащитник Башкиров присоединился к клубу «Санта-Колома».

Весьма показательно, что в текущей Лиге 1 не было ещё ни одного матча, в котором «Монако» бы не забил, а матч с «Реймсом» стал первым за восемь игр, в котором монегаски смогли сохранить свои ворота на замке.



«Нант» на правах обладателя Кубка Франции играет в Лиге Европы. Но, возможно, игра на два фронта – это ноша, которую «канарейкам» слишком тяжело нести. В 11 матчах во всех турнирах «Нант» одержал всего две победы – над иностранным гостем «Олимпиакосом» и новичком Лиги 1 «Тулузой». В гостях у «Монако» ловить, похоже, нечего.

Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» 2 октября

«Реал» без запинок продвигается по турнирной дистанции. Шесть матчей — шесть побед с суммарным счётом 17:6. Главной задачей, которая стоит перед командой до старта ЧМ в Катаре, является укрепление преимущества в турнирной таблице Примеры.

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» устранил проблемы Холанда.

«Сливочные» контролируют мяч 57,1% встречи (второй результат) и проводят 33% игрового времени в атаке. Это четвёртый показатель активности игры впереди после «Барселоны», «Атлетика» Бильбао и как раз таки «Осасуны». Команда Карло Анчелотти выполняет по 19 ударов (из них 7,2 — приходятся в створ ворот) и забила 19 голов — вторые результаты в чемпионате Испании после «Барселоны».

Есть определённые вопросы к игре команды в обороне. Статистические показатели заблокированных ударов и выполненных отборов мяча низкие лишь по одной причине. За счёт превосходства в классе и доминирования на поле «сливочные» лишь 25% игрового времени проводят в защитном блоке. Смущает другое — Тибо Куртуа пропустил по голу в каждом матче Примеры, отразив 72,72% из 22 ударов в створ его ворот. И тут недооценивать возможности «Осасуны» не стоит.



Рекомендуем присмотреться к пари на победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

Экспресс на футбол 2 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Ман Сити» — «МЮ» за 1.66.

Ставка 2: победа «Монако» над «Нантом» за 1.58.

Ставка 3: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча в матче с «Осасуной» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.66 Х 1.58 Х 2.25 = 5.90.

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Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.