ЦСКА — СКА. Ротенберг вслед за китайцами побьёт Фёдорова

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 3 октября 2022 года
Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.75. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будет незасчитанный гол в матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (03.10.2022)
В Хоккейной континентальной лиге 3 октября состоятся три встречи. В самой поздней из них на льду «ЦСКА-Арены» в Москве действующий чемпион КХЛ — ЦСКА примет СКА из Санкт-Петербурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Команды встречаются впервые в текущем сезоне.
ЦСКА в КХЛ-2022/2023 пока что очень нестабилен. За 12 матчей регулярного чемпионата он добыл только шесть побед. Сначала москвичи уверенно обыграли «Металлург» (6:2), в матче за Кубок Открытия, а затем одолели «Нефтехимик» (5:4 ОТ), «Локомотив» (3:2), «Витязь» (4:2), «Сочи» (5:2) и «Спартак» (3:2 ОТ).
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Поражения подопечные Сергея Фёдорова потерпели от «Ак Барса» (1:4), «Северстали» (1:4), «Куньлуня» (2:1 ОТ и 5:4, по буллитам), минского «Динамо» (1:3) и «Сибири» (тоже 1:3). Такие результаты неслабо удивляют, ведь в межсезонье ЦСКА сохранил практически весь чемпионский состав.
Впрочем, найти равноценную замену Ивану Федотову клуб так и не смог. Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков не справляются со своими обязанностями. Подтверждает это и статистика. За 12 матчей текущей регулярки москвичи пропустили даже немного больше, чем забросили сами (35 против 36).
С другой стороны, обвинять только голкиперов в неудачах неправильно. На некоторые встречи подопечные Фёдорова попросту не могли настроиться должным образом. К грядущему матчу, который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены», они наверняка подойдут с большей ответственностью и зарядом. Поможет ли им это избежать поражения?
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За 12 матчей текущей регулярки СКА потерпел только одно поражение — от набравшего отличный ход московского «Динамо» (1:2, по буллитам). Также он обыграл в овертайме «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) и в серии послематчевых буллитов «Северсталь» (2:1). Во всех остальных баталиях клуб одержал победы в основное время, в том числе над «Торпедо» (3:0) и московским «Динамо» (4:1 и 3:2).
За этот период петербуржцы пропустили только 18 шайб, а сами забросили 47. В 26 из них поучаствовали Марат Хайруллин и Дамир Жафяров, перебравшиеся в СКА из нижнекамского «Нефтехимика» и «Торпедо» в летнее трансферное окно. Форварды очень быстро адаптировались в новом коллективе.
На данный момент клуб из Санкт-Петербурга выглядит одним из главных фаворитов КХЛ. Он возглавляет сводную таблицу соревнования с солидным отрывом от догоняющих «Автомобилиста», московского «Динамо» и «Металлурга». Весьма вероятно, закончат текущий сезон подопечные Ротенберга на этой же строчке.
У СКА собрался очень мощный и техничный состав. Кстати, совсем недавно оправились от полученных на предсезонке травм молодые талантливые нападающие — Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Последний уже успел принять участие в матчах с «Адмиралом» и минским «Динамо», где запомнился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
К предстоящему матчу петербуржцы подходят во всеоружии, с чередой успешных выступлений. Их моральный дух наверняка пребывает на высоте, чего не скажешь о москвичах. В последнем матче в КХЛ с «Куньлунем» подопечные Сергея Фёдорова упустили победу, ведя в счёте 4:1 до 45-й минуты. Думаем, лучше взять П2 в матче за коэффициент 1.84.
ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 октября 2022 года
ЦСКА испытывает серьёзные проблемы оборонительного плана и с настроем на матчи. За последние пять баталий в регулярке он добыл только одну победу. Навязать борьбу мощному СКА, пребывающему в прекрасном тонусе, с таким списком недостатков вряд ли удастся. Петербуржцы потерпели только одно поражение в текущем сезоне, и то по буллитам. Они выглядят фаворитами.
Ставка: победа СКА в матче за коэффициент 1.84.
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