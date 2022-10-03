«Аякс» — «Наполи». Хвича Кварацхелия подтвердит слова Карло Анчелотти

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу амстердамцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи» 4 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Аякс» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи» (04.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 4 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них померяются силами «Аякс» и «Наполи». Матч состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Начало — в 22:00 мск.

Колоссальный отток ведущих игроков и смена главного тренера в летнее трансферное окно отразились на «Аяксе». Текущий сезон он начал с поражения в матче за Суперкубок Нидерландов от ПСВ (3:5), который также проходил на стадионе в Амстердаме.

Непомнящий: в РПЛ есть «Зенит» и все остальные, но пусть так и будет.

Затем «аяксиды» одержали шесть побед кряду в чемпионате Нидерландов в матчах с теми командами, с которыми и должны были — «Фортуной» (3:2), «Гронингеном» (6:1), «Спартой» (1:0), «Утрехтом» (2:0), «Камбюром» (4:0) и «Херенвеном» (5:0). Также они разгромили «Рейнджерс» (4:0) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

А вот в матче 2-го тура подопечные Алфреда Схрёдера уступили начавшему нынешний сезон далеко не лучшим образом «Ливерпулю» (1:2). Мерсисайдцы всецело владели инициативой и контролировали игру. Они вполне могли довести счёт до разгромного. Потенциально голевых моментов упустили много.

После поражения от английской команды амстердамцы уступили АЗ из Алкмара (1:2) и сыграли вничью с «Гоу Эхед Иглс» (1:1) в матчах голландской Эредивизии. В обоих матчах от свистка до свистка отбегал лидер и по совместительству капитан «Аякса» — Душан Тадич. Хавбек записал на свой счёт голевую передачу в одной из этих встреч, но его стараний оказалось недостаточно.

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На «Наполи» же расставание с основообразующими футболистами — Лоренцо Инсинье, Дрисом Мертенсом и Калиду Кулибали — не отразилось отрицательно. Опытный Лучано Спаллетти ловко нашёл равноценные замены ушедшим игрокам и потрясающе начал текущий сезон. На данный момент его подопечные возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.

За восемь туров в Серии А «партенопейцы» не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Победы они одержали над «Вероной» (5:2), «Монцей» (4:0), «Лацио» (2:1), «Специей» (1:0), «Миланом» (2:1) и «Торино» (3:1). За этот период неаполитанцы забили 18 мячей — больше всех. В шести из них принял непосредственное участие Хвича Кварацхелия.

Бывший полузащитник «Рубина» перешёл в «Наполи» этим летом и быстро стал любимцем местной публики, а также одним из лидеров клуба. Болельщики даже прозвали его Кварадоной. И понятно почему. Хавбек вносит по-настоящему огромный вклад в успех своего нового коллектива, радуя результативностью, дриблингом и другими полезными действиями.

Хвичей уже неоднократно восхищались наставники топ-клубов и знаменитые бывшие футболисты, в том числе экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Однако совсем недавно, после матча последнего тура чемпионата Италии с «Торино», 21-летний полузащитник удостоился похвалы от самого Карло Анчелотти. Наставник «Реала» отметил, что Кварацхелия — особенный игрок.

Впрочем, сейчас в неаполитанском клубе похвалы заслуживают абсолютно все футболисты, а также Лучано Спаллетти и его тренерский штаб. То, как партенопейцы стартовали в текущем розыгрыше Лиге чемпионов, очень впечатляет. В стартовых турах группового этапа они разгромили «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0), на выезде.

В обеих встречах «партенопейцы» создали больше опасных моментов, нежели оппоненты, а также превзошли их по ударам, в частности в створ ворот. Если бы не Вирджил ван Дейк, выбивший мяч из пустых ворот, и Алисон Бекер, парировавший пенальти, «Ливерпуль» проиграл бы с более крупным счётом. Думаем, можно проверить П2 за коэффициент 3.20.

Аршавин заявил, что у «Зенита» нет конкурентов.

После ухода Эрика тен Хага, под руководством которого «Аякс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, в успех амстердамцев, не то что на евроарене, а даже в голландской Эредивизии верится не без труда. На данный момент они располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, уровень которого ниже итальянского.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи» 4 октября 2022 года

Безусловно, «Аякс» не относится к слабым командам. Однако за 90 минут его футболистам удалось нанести только один удар в створ ворот «Ливерпуля» при трёх ударах в принципе. Результаты в последних трёх встречах во всех турнирах также вызывают немало сомнений в тонусе и силах нынешних амстердамцев. «Наполи», в свою очередь, уверенно разгромил «Ливерпуль» и до сих пор идёт без поражений в этом сезоне. «Партенопейцы» обыграли действующего чемпиона Серии А — «Милан» — и крепкий «Лацио». Полагаем, разделаются и с «аяксидами».



Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 3.20.

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