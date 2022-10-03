«Интер» — «Барселона». Роберт Левандовски получит отпор от Мхитаряна

4 октября состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84, а победа миланцев оценена в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Барселона» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.33. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» (04.10.2022)

Матч 3-го тура группы C Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится 4 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22:00 мск. Сможет ли команда Симоне Индзаги реабилитироваться перед болельщиками после очередного провала в Серии А? Разбираемся вместе.

Период смены поколений дался «Барселоне» нелегко. Но текущем розыгрыше Примеры шансы на успех велики. Хави продолжил начатый Рональдом Куманом процесс интеграции воспитанников «Ла Масии» в основную команду. Рональд Араухо, Алекс Бальде, Педри и Гави стали важными элементами игрового механизма. После прихода Роберта Левандовского сине-гранатовые вернули былой игровой шик и шарм атаке.

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«Барселона» за почти двухмесячный промежуток потерпела одно поражение — в матче прошлого тура Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2), а также лишь раз сыграла вничью — с «Райо Вальекано» (0:0) во встрече 1-го тура Примеры. В остальных встречах сине-гранатовые добивались крупных побед, за исключением игры прошлого тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:0). Впечатляюще.



«Барселона» в национальном первенстве превосходит своих оппонентов во всех атакующих игровых аспектах. Команда владеет мячом 67,1% игрового времени: проводит 43% встречи в центре поля и ещё 36% — у штрафной соперников. Высокий прессинг и контрпрессинг стали важными элементами игровой системы Хави.

Доминирование на поле отразилось и на надёжности игры в обороне. За девять официальных матчей каталонцы пропустили лишь четыре мяча. Марк-Андре тер Штеген суммарно отразил 82,6% из 23 ударов в створ.

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Роберт Левандовски поспособствовал повышению результативности в атаке. В Примере игроки выполняют по 18,6 удара по воротам, из которых 7 — в створ. В Лиге чемпионов эти показатели ещё выше — 19 ударов, из которых 7,5 — в створ ворот. Поляк подчёркивает свою принадлежность к экстраклассу игроков.



В чемпионате Испании Левандовски поучаствовал в 11 голах из 19 общекомандных, забив девять мячей и отдав две результативные передачи. В Лиге чемпионов он запомнился хет-триком в воротах «Виктории Пльзень». Таким образом, польский форвард поднялся на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В грядущей встрече «Барселоне» не помогут Рональд Араухо, Жюль Кунде, Эктор Бельерин, Френки де Йонг, Серхи Роберто и Мемфис Депай. Потери весьма серьёзные, особенно на правом фланге. Но глубины состава у Хави хватит, чтобы практически безболезненно их заменить.



«Интер» переживает не лучшие времена. Команда из Милана демонстрирует противоречивые результаты на старте сезона, и на этом фоне болельщики требуют отставки президента клуба. Чёрно-синие выиграли лишь в половине из десяти официальных матчей.



В остальных пяти они проиграли. Если поражение от «Баварии» (0:2) ещё поддаётся логическому объяснению, то серия осечек в матчах с прямыми конкурентами по борьбе за скудетто вызвала вышеупомянутую реакцию фанатского сообщества.



Симоне Индзаги продолжает играть по схеме 3-5-2. «Интер» контролирует мяч 56,7% матча: действует 44% игрового времени в середине поля и ещё 30% — в атакующем блоке. Игра в обороне является слабой стороной команды на старте. А ведь в прошлом сезоне она была доведена до автоматизма. Лишь в трёх матчах удалось сохранить собственные ворота в неприкосновенности.

Визитной карточкой Симоне Индзаги у руля «Интера» стал позиционный футбол через широкий билд-ап с быстрыми фланговыми атаками и кроссовыми передачами. После аренды Ромелу Лукаку добавился элемент длинных забросов с расчётом на верховую борьбу. Команда активно играет в атаке. В Серии А игроки выполняют по 17,3 удара (из них 5,6 приходятся в створ). Забили 14 голов.

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В Лиге чемпионов клуб выглядит скромнее, особенно впереди. После травмы Ромелу Лукаку роль главной ударной силы вновь отведена Лаутаро Мартинесу. В чемпионате он набрал четыре очка по системе «гол+пас» — 3+1. В лазарете «Интера» находятся: Алекс Кордац, Далберт, Марсело Брозович и Ромелу Лукаку. Лишь последние двое являются игроками старта, и их отсутствие бьёт по атакующему потенциалу команды.



«Барселона» подходит к встрече в несколько лучших игровых кондициях. Хави поставил потрясающий комбинационный футбол, а его подопечные радуют болельщиков голами. «Змеи» на старте текущего розыгрыша выступают не лучшим образом, но списывать команду Симоне Индзаги в утиль ещё рановато. Она обладает необходимым атакующим потенциалом, чтобы если не победить, то как минимум порадовать болельщиков забитыми мячами. Мы бы присмотрелись к ставке на обе забьют за 1.60.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года

«Интер», несмотря на нестабильные результаты на старте сезона, лишь в матче с «Баварией» не сумел забить. Команда Хави мощно стартовала и за девять матчей забила 24 мяча. Поэтому за Робертом Левандовским и компанией точно не заржавеет. Отсюда вырисовывается ставка на обе забьют за 1.60.



Ставка: обе забьют за 1.60.

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