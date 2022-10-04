«Манчестер Сити» — «Копенгаген». Холанд не остановится даже после унижения команды Роналду

5 октября состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05, а победа «львов» оценена в 55.0. Заключить пари на ничью предлагается за 16.0.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» 5 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.90. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.70. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» (5.10.2022)

Матч 3-го тура группы G Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится 5 октября в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 22:00 мск. Смогут ли датчане удивить Пепа Гвардиолу? Разбираемся вместе.

«Манчестер Сити» в чемпионате Англии после восьми сыгранных матчей располагается на второй позиции. Команда Пепа Гвардиолы выиграла в шести встречах и в двух выездных матчах сыграла вничью — с «Ньюкаслом» (3:3) Эдди Хау и «Астон Виллой» (1:1) Стивена Джеррарда. Лишь один балл отделяет её от лидера АПЛ.

ФИФА на стороне России. «Аталанту» обязали вернуть «Локо» долг за Миранчука.

«Горожане» придерживаются расстановки 4-3-3. Контролируют мяч 68,3% игрового времени: действуют 43% встречи в центре поля и ещё 37% — в атаке. Пеп Гвардиола при построении позиционных атак перегружает левый фланг за счёт связки Илкай Гюндоган — Родриго Эрнандес — Джек Грилиш. Футболисты наносят в среднем по 17,5 удара, из которых 6,8 приходятся в створ ворот. За восемь матчей АПЛ забили 29 голов, шесть из них пришлись в ворота «МЮ» в недавнем дерби (6:3).



Эрлинг Холанд проводит потрясающий сезон. Норвежский нападающий в АПЛ набрал 17 очков по системе «гол+пас» — 14+3, а в Лиге чемпионов он забил три мяча — два в ворота «Севильи» (4:0) и победный в ворота дортмундской «Боруссии» (2:1). «Манчестер Сити» может гордиться не только Холандом. Замечательный отрезок проводят также Кевин Де Брёйне и Фил Фоден.

Небесно-голубые здорово используют территориальное преимущество, минимизируя угрозы у собственных ворот. За десять матчей (восемь в АПЛ и два в ЛЧ) соперники нанесли в створ ворот Эдерсона 32 удара. Бразильский вратарь не справился лишь с десятью из них. Неплохо.

Оздоев сделал первое результативное действие в Турции.

Вне игры Калвин Филлипс, Кайл Уолкер и Джон Стоунз. Есть проблемы у Родри. Потери значимы, но, учитывая глубину и качество скамьи запасных, для Пепа Гвардиолы не составит труда их заменить.

«Копенгаген» в прошлом розыгрыше датской Суперлиги смог отстоять чемпионство. Новый сезон подопечные Йесса Торупа начали плохо. Выиграли лишь в половине из десяти матчей чемпионата. В остальных пяти проиграли. Поражение от «Мидтьюлланна» (1:2) накануне матчей Лиги наций стало последней каплей для руководства клуба. Вскоре команду возглавил Якоб Нееструп. Дебютный матч с «Орхусом» завершился минимальной победой со счётом 1:0 благодаря голу Лукаса Лерагера.



В групповой стадии Лиги чемпионов дела у команды идут неважно. Она контролирует мяч лишь 37,3% матча: проводит 34% игрового времени в обороне и ещё 44% — в середине поля. Игроки не отличаются активными действиями впереди. Выполняют по 7 ударов, из которых 2 приходятся в створ ворот – это 30-е показатели. Суммарно за четыре встречи, с учётом плей-офф, они забили лишь два гола.

«Копенгагену» в Манчестере не поможет Акинкунми Айобами Аму. Под вопросом участие Расмуса Фалька. Потенциальное отсутствие датского вингера скажется на атакующем потенциале команды.

Юран: переговоры с клубами РПЛ продолжаются.

«Манчестер Сити» превосходит соперника в опыте, классе и игровых кондициях. Пеп Гвардиола должен без проблем добиваться уверенной победы над андердогом квартета G. Главным вопросом встречи является — сколько голов забьют Холанд и его одноклубники. Учитывая, что на выходных небесно-голубые отправили в ворота «МЮ» шесть мячей, то скромному «Копенгагену» стоит приготовиться как следует. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.60.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» 5 октября 2022 года

«Копенгаген» в рамках национального первенства не отличается стабильностью результатов. В более конкурентной лигочемпионской среде у «львов» ещё меньше шансов на успех. Собственно, за три последних матча престижного еврокубка, они ни разу не отметились забитым голом. Холанд и Фоден имеют отличную возможность существенно улучшить индивидуальную статистику. На этом фоне рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (-2.5) за 1.60.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.60.

10 экспрессов на матчи дня – здесь.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.

Украина может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030.

Прогноз на матч «Челси» — «Милан» с коэффициентом 3.50.

Черчесов: Дзюба пишет мне, что ждёт своего шанса.