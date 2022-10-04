«Бенфика» — «ПСЖ». Месси, Мбаппе и Неймар сметут португальцев

Килиан подчеркнул, что их звёздное трио продолжит забивать. Чем они дружнее, тем хуже для соперников.

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех португальцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бенфика» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» (05.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 5 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них померятся силами «Бенфика» и «ПСЖ». Матч состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Этим летом «Бенфика» претерпела несколько качественных изменений. Она заключила контракты с талантливыми футболистами, в том числе с Давидом Нересом, получившим известность благодаря выступлениям за «Аякс». А также произвела смену наставника. Нелсона Вериссимо на тренерском мостике потеснил Роджер Шмидт.

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Под руководством немецкого специалиста лиссабонцы не потерпели ни одного поражения за 14 матчей во всех официальных соревнованиях. За восемь туров в португальской Примейре они лишь раз сыграли вничью — с «Виторией Гимарайнш» (0:0). В большей части остальных баталий одержали результативные победы.

Также «орлы» уверенно обыграли крепкий «Мидтьюлланн» (7:2, по сумме двух встреч) в третьем квалификационном раунде и киевское «Динамо» (2:0 и 3:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, они добыли путёвку в групповой этап соревнования, где в матчах 1-го и 2-го туров разделались с «Маккаби» из Хайфы (2:0) и «Ювентусом» (2:1).

За эти 14 баталий команда из Лиссабона забила целых 35 мячей, а сама пропустила только шесть. Статистика и результаты впечатляют, а также свидетельствуют о том, что «Бенфика» пребывает на подъёме. Удастся ли ей обыграть один из самых богатых и сильных клубов в мире, который по итогам прошлого сезона выиграл Лигу 1 — «ПСЖ»?

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Как мы помним, в преддверии прошлого сезона клуб из Парижа приобрёл звёздных игроков, а также назначил на должность главного тренера Маурисио Почеттино. Всё бы ничего, но аргентинский наставник не сумел найти общий знаменатель со своими новыми подопечными. В результате красно-синие не преуспели в Кубке Франции и Лиге чемпионов, чем вызвали негодование у болельщиков.

Руководство «ПСЖ» сделало выводы и этим летом пригласило управлять командой Кристофа Галтье, выигравшего во главе «Лилля» чемпионат Франции в позапрошлом сезоне. Также были подписаны контракты с несколькими молодыми, подающими большие надежды футболистами. Коллектив заметно оживился и набрал отличный ход.

В матче за Суперкубок Франции парижане одержали разгромную победу над «Нантом» (4:0). За девять туров в Лиге 1 они лишь раз сыграли вничью — с «Монако» (1:1). Во всех остальных встречах, само собой, одержали победы. Также в играх 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги чемпионов подопечные Галтье обыграли «Ювентус» (2:1) и «Маккаби» из Хайфы (3:1).

За эти 12 баталий красно-синие пропустили только семь мячей, а сами забили 37. В 15 из них принял непосредственное участие обладатель семи «Золотых мячей» — Лионель Месси. Под руководством Галтье звёздный аргентинец вновь обрёл себя и заявил о готовности продлить контракт с коллективом из Парижа. На данный момент он очень мотивирован.

Поэтому в предстоящем матче у парижан, на наш взгляд, больше шансов на победу. У них выше уровень первенства и гораздо сильнее состав. Чего стоит одна только связка нападающих — Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Думаем, сыграет П2. Коэффициент — 1.74. Также можно проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

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У обеих команд в текущем сезоне нет никаких проблем с результативностью. На двоих они забили уже более 70 голов во всех официальных соревнованиях. Кроме того, коллективы с одинаковым счётом (2:1) обыграли крепкий туринский «Ювентус» Массимилиано Аллегри. Думается, как минимум три мяча на двоих они сумеют соорудить.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября 2022 года

Оба клуба отлично начали текущий сезон, порадовав своих болельщиков результативными победами. Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Португалии, в победу «ПСЖ» верится больше. Под руководством Кристофа Галтье звёздные футболисты парижского клуба, в том числе Лионель Месси, обрели мотивацию и заиграли по-новому. Это ставит их в один ряд с главными фаворитами соревнования в целом.



Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 1.74.

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