«Челси» — «Милан». Чемпион Италии продолжит испытание Грэма Поттера

5 октября состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех «пенсионеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70, а победа «дьяволов» оценена в 5.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» 5 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Милан» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.97. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» (5.10.2022)

Матч 3-го тура группы E Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» состоится 5 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск. Смогут ли «пенсионеры» справиться с обескровленными травмами «дьяволами»? Разбираемся вместе.

Спустя месяц после старта сезона поражение от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов стало лакмусовой бумажкой оптимальности игровых кондиций «Челси». Американское руководство решило уволить Томаса Тухеля. Новым тренером был назначен Грэм Поттер, проявивший себя с лучшей стороны у руля «Брайтона».

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Английский специалист не стал отходить от тактической схемы 4-2-3-1, но уже осознал проблемы команды с развитием и логическим завершением позиционных атак. В матчах с «Зальцбургом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (2:1) синие задавали игровой темп и активно играли у штрафной соперника. Нанесли суммарно 30 ударов по воротам, из которых лишь семь пришлись в створ. Забили только три мяча.



В Лиге чемпионов «Челси» владеет игровой инициативой 70,1% матча (лучший показатель): действует 43% встречи в центре поля и ещё 36% — в атаке. Игроки выполняют по 16 ударов (седьмой результат), но только по 3,5 раза попадают в створ ворот. Забили лишь один гол. В АПЛ картина не радужнее. Рахим Стерлинг и компания за семь матчей отправили в ворота соперников лишь 10 мячей. Слабовато.

В грядущем матче команде не помогут Эдуард Менди и Н'Голо Канте. Поддаётся оценке состояние Жоржиньо. Потери серьёзные, но не критичные. «Челси» обладает достаточно качественной скамьёй запасных и практически безболезненно их заменит.

Стефано Пиоли в прошлом розыгрыше Серии А привёл «Милан» к завоеванию скудетто. За 38 туров красно-чёрные потерпели только четыре поражения и восемь раз сыграли вничью. После незначительного усиления в летнее межсезонье старт нового сезона команда также проводит на высоком уровне. Шарль Де Кетеларе здорово усилил игру команды впереди.

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За восемь стартовых туров чемпионата Италии она проиграла лишь раз — в матче с «Наполи» — и дважды сыграла вничью — с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Добилась победы в пяти встречах, в том числе над крепким «Интером» (3:2). Расположилась на пятой строчке, в трёх очках от лидера чемпионата. Также подопечные Стефано Пиоли в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Зальцбургом» (1:1) и обыграли загребское «Динамо» (3:1).



«Милан» придерживается формации 4-2-3-1. В Серии А владеет мячом 53,3% матча: проводит 42% в середине поля и 32% — в атаке. Футболисты активно играют впереди. Наносят по 17,4 удара (из них — 5,1 приходится в створ ворот). Забили 16 голов, в половине из которых поучаствовал Рафаэл Леау. За восемь туров Серии А португальский нападающий набрал восемь очков по системе «гол+пас» — 4+4. Лишь Сергей Милинкович-Савич («Лацио») столь же продуктивно действует впереди.



«Россонери» накануне встречи испытывает серьёзные кадровые проблемы. Мик Меньян, Алессандро Флоренци, Давиде Калабрия, Алексис Салемакерс, Тео Эрнандес и Златан Ибрагимович находятся в лазарете. Под вопросом участие Дивока Ориги и Симона Кьера. Это весомый удар не только по обороне, но и по атакующему потенциалу.

«Челси» на старте сезона угодил в полосу неудач, но постепенно выбирается из кризиса после прихода Грэма Поттера. «Милан» на старте сезона преследуют кадровые проблемы, но Стефано Пиоли достойно справляется с ними. Красно-чёрные за 10 матчей потерпели лишь одно поражение, при трёх ничейных результатах и шести победах. Забили на этом отрезке 20 голов. Недооценивать гостей не стоит. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Милана» с форой (+1) за 1.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» 5 октября 2022 года

«Челси» по-прежнему не хватает надёжности в обороне. Синие лишь в одном матче сохранили собственные ворота в безопасности. «Милан» обладает солидным атакующим потенциалом. Подопечные Стефано Пиоли лишь раз покинули поле без забитого мяча в ворота соперников. Главной ударной силой красно-чёрных является Рафаэл Леау. Португальский нападающий принял участие в каждом втором голе. На этом фоне рекомендуем ставку на победу гостей с форой (+1) за 1.70.



Ставка: победа «Милана» с форой (+1) за 1.70.

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