«Лейпциг» — «Селтик». Нкунку не допустит ошибок Захаряна

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Селтик». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех шотландцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Селтик» 5 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Лейпциг» — «Селтик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Селтик» (05.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 5 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них померяются силами «Лейпциг» и «Селтик». Матч состоится на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге, Германия. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Как мы помним, в середине прошлого сезона пребывающий в чёрной полосе «Лейпциг» возглавил экс-тренер московского «Спартака» — Доменико Тедеско. Под его руководством клуб прибавил и финишировал в топ-4 немецкой Бундеслиги. За последние 20 туров соревнования он потерпел лишь четыре поражения и добыл столько же ничейных результатов. Во всех остальных встречах одержал победы.

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В летнее трансферное окно команда из одноимённого города сохранила большую часть лидеров, в том числе Кристофера Нкунку, признанного лучшим игроком Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Также она усилились, заключив контакты с Абду Диалло («ПСЖ») и Тимо Вернером, вернувшимся после нескольких не очень удачных лет в лондонском «Челси».

Тем не менее начало текущего сезона «красные быки» провалили. За первые пять туров в чемпионате Германии одержали только одну победу — над «Вольфсбургом» (2:0). Вничью сыграли со «Штутгартом» (1:1) и «Кёльном» (2:2). Поражения потерпели от «Униона» (1:2) и франкфуртского «Айнтрахта» (0:4). Также они уступили донецкому «Шахтёру» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После этого Доменико Тедеско был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Лейпцига» стал бывший наставник дортмундской «Боруссии» — Марко Розе. Смена специалиста пошла коллективу на пользу. В трёх последующих турах чемпионата Германии он одержал верх над дортмундской «Боруссией» (3:0) и «Бохумом» (4:0), а также уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:3) на выезде.

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Поражение от «Гладбаха» легко объяснимо. За несколько дней до него «красные быки» встречались с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Они уступили «сливочным» со счётом 0:2, но дали мощный отпор. До 80-й минуты сдерживали натиск мадридцев и опасно контратаковали. Всё решилось в последние 10 минут. Напряжённая борьба и перелёты отняли много сил.

Марко Розе наверняка переживает из-за возможного ухода в лондонский «Челси» одного из лучших футболистов. Нкунку опережает Тимо Вернера по забитым голам в текущем сезоне — он положил шесть снарядов в Бундеслиге и вышел на третью строчку лучших бомбардиров. По информации, синие ведут активные переговоры по его трансферу.

Французу придётся проявить себя ещё лучше, чтобы не пропасть из списка интересов английского клуба так же, как исчез Захарян. Россиянин просто перестал играть, упали активность и результативность. Вряд ли игроки с такими показателями интересны в Лондоне. Нкунку не должен допустить таких ошибок.

«Селтик» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Шотландии. За 38 туров в шотландской Премьер-лиге он потерпел только три поражения и шесть раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах, разумеется, одержал победы. За этот период подопечные Ангелоса Постекоглу забили целых 92 мяча, а сами пропустили только 22.

Однако на международной арене клуб из Глазго выступил, мягко говоря, не лучшим образом. Из Лиги чемпионов он вылетел после поражения от «Мидтьюлланна» (1:1 и 1:2 ДВ) во втором квалификационном раунде. Лигу Европы покинул, не сумев пробраться дальше группового этапа. Из Лиги конференций выбыл, уступив в 1/16 финала «Будё-Глимт» (1:3 и 0:2).

В текущем сезоне успехи «Селтика» в еврокубковых соревнованиях пока не лучше. Во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов он разгромно уступил на домашнем стадионе мадридскому «Реалу» (0:3), а в игре 2-го тура сыграл вничью с донецким «Шахтёром» (1:1).

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Вероятно, в предстоящем матче подопечные Постекоглу сумеют навязать борьбу подопечным Розе и даже забить. В победу немецкого клуба нам верится больше. Во-первых, у него сильнее состав и выше уровень чемпионата. Во-вторых, встреча состоится в Германии, на стадионе «Ред Булл-Арена».

Предлагаем проверить П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.78. Если уж над крепкой дортмундской «Боруссией» «красные быки» одержали уверенную разгромную победу, то и «Селтик» наверняка сумеют обыграть результативно. Смена наставника по ходу сезона уже не в первый раз сказывается на них благотворно и заряжает положительным импульсом.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Селтик» 5 октября 2022 года

После назначения Марко Розе на должность главного тренера «Лейпциг» одержал разгромные победы в двух из четырёх последних матчей. Оба положительных результата добыл на домашнем стадионе. Также он дал весьма достойный отпор «Реалу». «Селтик» же в прошлом сезоне крайне неудачно выступил в еврокубковых соревнованиях и явно не лучшим образом стартовал в текущем розыгрыше ЛЧ. Полагаем, «красные быки» добудут три очка и забьют не менее двух голов.



Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.78.

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