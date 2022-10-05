«Монако» – «Трабзонспор». Александр Головин и Бен-Йеддер будут зажигать

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Трабзонспора» оценивается в 5.80. На ничью дают коэффициент 4.48.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» – «Трабзонспор» 6 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» – «Трабзонспор» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» – «Трабзонспор» (06.10.2022)

Лига Европы совсем не тот турнир, в котором «Монако» рассчитывал провести сезон. Команда заработала путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, но вылетела от первого же соперника. ПСВ был не подарок, и монегаски боролись до последнего, пропустив решающий гол только в овертайме. Тем не менее это была явная неудача Филиппа Клемана.

Во втором по значимости еврокубке «Монако» пока тоже звёзд с неба не хватает. Монегаски считались явными фаворитами в своей группе, но, начав турнир с уверенной победы над «Црвеной Звездой», дальше умудрились дома уступить «Ференцварошу». После перерыва на матчи сборных «Монако» необходимо браться за ум и навёрстывать упущенное — как в Лиге 1, так и в Лиге Европы.

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Первый шаг в светлое будущее уже сделан. Монегаски на выходных разбили крепкий «Нант», ещё одного французского представителя в еврокубках. Виссам Бен-Йеддер оформил хет-трик, но «Монако» вместо того, чтобы довести матч до разгрома, позволило гостям забить гол престижа. Это был долгожданный прорыв от лучшего бомбардира клуба, который новый сезон начал не лучшим образом.

«Монако» со своим статусом и россыпью звёзд считается явным фаворитом матча с «Трабзонспором». Тем не менее турок ни в коем случае нельзя недооценивать. Чемпион Суперлиги неубедительно начал сезон, но постепенно набирает оптимальную форму, в которой может быть очень опасен.

После того как обе команды умудрились проиграть венграм, спарка из двух очных матчей может стать решающей для одной из команд. Или же ничего особо не изменится, если они просто обменяются победами и останутся при своём.

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«Трабзонспор» сейчас постепенно отходит от плохого старта и начинает стабильно побеждать. У турок три минимальные победы подряд. Две одержаны над середняками во внутреннем первенстве и одна — над «Црвеной Звездой». Все очки добыты с трудом и в результативных матчах, которые клуб в последнее время очень сильно полюбил, хотя в прошлом сезоне предпочитал добиваться минимального успеха.

Турки летом провели очень мощную трансферную кампанию, ведь они тоже готовились играть в Лиге чемпионов, но, как и «Монако», вылетели от первого же соперника. У них это был «Копенгаген», который сложно назвать опасным. Теперь для Лиги Европы у них есть очень мощный состав с постаревшими звёздами, которые очень любят Турцию.

Не обошлось без появления крепких футболистов, только набирающих игровую форму. Молодых талантливых спортсменов в составе тоже хватает, и в них тренер видит будущее. Тем не менее в плане мощности гости явно уступают французам. «Монако» главное — суметь грамотно воспользоваться этим преимуществом.

У команды сейчас нет особых кадровых потерь, плюс успел восстановиться Кевин Фолланд, он явно добавит вариативности в атаке, которая и так на высшем уровне. У «Трабзонспора» существенная потеря одна, но есть. Боснийский атакующий полузащитник Эдин Вишча, который вне игры ещё с середины сентября. Он потенциально не только игрок основы, но и лидер команды, которого не так-то просто заменить.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» – «Трабзонспор» 6 октября 2022 года

«Монако», если продолжит прибавлять, должно показывать яркий атакующий футбол и становиться самым серьёзным соперником, с которым «Трабзонспор» сталкивался в текущем сезоне. Чемпион Турции очень крепкий, но вряд ли выдержит такой напор, который ему могут предложить Бен-Йеддер, Головин и остальные. Оборона турок сейчас играет далеко не лучшим образом и может подвести. Зато, кроме победы «Монако», мы сможем увидеть ещё и результативный матч. Причём забивать будут не только хозяева.

Ставка: победа «Монако» и обе забьют за 3.10.

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