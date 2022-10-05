«Омония» — «МЮ». Криштиану Роналду по-прежнему годен

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех киприотов оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Омония» — «Манчестер Юнайтед» 6 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Омония» — «МЮ» (06.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. На 6 октября запланировано 16 матчей 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Цирион» в Лимасоле, Кипр, местная «Омония» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Омония» является одной из самых сильных и титулованных команд своей страны. На её счету 21 победа в чемпионате, 15 — в Кубке и 17 — в Суперкубке Кипра. Однако ни разу за всю историю существования коллективу из Никосии не удавалось пробраться дальше группового этапа в международных еврокубковых соревнованиях.

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В минувшем сезоне клуб далеко не лучшим образом выступил в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Из первого турнира выбыл уже после поражения во втором квалификационном раунде от загребского «Динамо» (0:2 и 0:1). Из второго вылетел, уступив в раунде плей-офф «Антверпену». В третьем — за шесть матчей группового этапа не одержал ни одной победы.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Омония» стартовала с уверенных побед над «Гентом» (2:0 и тоже 2:0) в раунде плей-офф. Затем в матчах группового этапа подопечные Нила Леннона без шансов уступили «Шерифу» (0:3) и «Реалу Сосьедад» (1:2). За эти две встречи они нанесли только два удара в створ.

Обусловлены данные итоги, статистика и неудачи на дистанции тем, что уровень чемпионата Кипра совсем невелик. Несмотря на то что футбол является самым популярным видом спорта в стране, местные клубы обладают очень скромными ресурсами и не представляют серьёзной угрозы для оппонентов. Тем более для таких, как «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг готов отпустить Роналду в январе.

«Красные дьяволы» находятся в процессе перестройки, связанной со сменой главного тренера в это межсезонье. Как мы помним, должность занял Эрик тен Хаг, под руководством которого амстердамский «Аякс» дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2018/2019, 2020/2021) и добрался до полуфинала Лиги чемпионов (2018/2019).

В летнее трансферное окно наставник получил ряд первоклассных игроков. Интегрировав их в состав «Ман Юнайтед», он начал выстраивать свои порядки. Первый блин получился комом. В матчах 1-го и 2-го туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии новые подопечные тен Хага потерпели поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

Сделав выводы из неудач и проведя ротацию, специалист добыл четыре победы подряд в АПЛ. Сначала манкунианцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), «Саутгемптон» (1:0) и «Лестер» (тоже 1:0), а затем разделались с лидирующим «Арсеналом» (3:1). Во всех этих встречах лучший бомбардир «МЮ» прошлого сезона — Криштиану Роналду — выходил на замену во втором тайме.

В матче последнего тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:6) знаменитый португалец, пропустивший бóльшую часть предсезонки, и вовсе остался в запасе. Выпускать 37-летнего форварда, пожалуй, не было никакого смысла. Ведь после первого тайма «красные дьяволы» проигрывали «горожанам» со счётом 0:4. Вряд ли Роналду в нынешнем тонусе смог бы что-либо изменить.

Вместо него тен Хаг решил выделить игровое время недавно оправившемуся от травмы Антони Марсьялю и не прогадал. Француз отметился дублем. Тем не менее нашлись недовольные данным поступком и политикой голландца в целом. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал специалиста и клуб за такое отношение к обладателю пяти «Золотых мячей».

Кин отметил, что Криштиану — один из лучших игроков всех времён, и, если он сидит на скамейке запасных, это нехорошо. Также легендарный ирландец заявил, что в таком случае манкунианцам стоило расстаться с Роналду этим летом. В чём-то он, пожалуй, прав. Сейчас кумир миллионов пребывает в чёрной полосе и может доказывать свою состоятельность лишь во второстепенных матчах.

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Эрик тен Хаг выпускал португальца в стартовом составе в играх группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:1) и «Шерифом» (2:0). В последнем случае форвард отыграл 81 минуту и записал на свой счёт гол (с пенальти). Думаем, в предстоящей встрече он получит игровое время и выплеснет накопившиеся эмоции.

Хорошим вариантом для ставки выглядит П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.72. У «красных дьяволов» в разы мощнее состав. Да и после разгромного поражения от «Ман Сити» в матче последнего тура АПЛ им не помешало бы вернуть уверенность в собственных силах. Грядущий оппонент — удобный. Проблем возникнуть не должно. Сенсации не ждём.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Омония» — «Манчестер Юнайтед» 6 октября 2022 года

«Омония» ни разу в истории не проходила дальше группового этапа в еврокубковых соревнованиях, что уже говорит многое об её уровне. В матче с «Шерифом» команда из Никосии потерпела разгромное поражение. Думаем, нечто похожее ждёт её и в предстоящей игре. Несмотря на некоторые нюансы, «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага понемногу прогрессирует и обретает узнаваемые очертания. Плюс мотивирован Криштиану Роналду. У португальца всего один гол за восемь матчей в текущем сезоне. Надо срочно исправлять положение.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.72.

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