«Арсенал» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин не избежит провала

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех норвежского клуба оценён экспертами в 11.55. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт» 6 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт» (06.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. На 6 октября запланировано 16 матчей 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет «Будё-Глимт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прошлом сезоне «Арсенал» отрезками выдавал отличный футбол и радовал своих болельщиков яркими победами. Хорошие результаты зачастую добывали молодые лидеры клуба — Букайо Сака, Мартин Эдегор и Эмиль Смит-Роу. Однако их стараний хватало не всегда, и по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии «канониры» заняли лишь пятое место, не попав в Лигу чемпионов.

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В летнее трансферное окно команда из Лондона избавилась от не входящих в планы Микеля Артеты игроков и здорово усилилась, заключив контракты с Габриэлом Жезусом, Александром Зинченко, Вильямом Салиба и Фабиу Виейрой. Уже по предсезонке стало понятно, что трансферная кампания пошла коллективу на пользу.

Новички быстро адаптировались к требованиям Артеты и помогли одержать результативные победы во всех пяти товарищеских встречах, в том числе над крепкими «Челси» (4:0) и «Севильей» (6:0). В чемпионате Англии «канониры» стартовали не менее впечатляюще. За восемь туров они уступили лишь однажды — «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Победы лондонцы одержали над «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2), «Борнмутом» (3:0), «Фулхэмом» (2:1), «Астон Виллой» (2:1), «Брентфордом» (3:0) и «Тоттенхэмом» Антонио Конте (3:1). Таким образом, вскарабкались на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Также они уверенно обыграли на выезде «Цюрих» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

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А вот «Будё-Глимт», ставший одной из главных сенсаций прошлого сезона, в нынешнем стартовал не очень успешно. Уже в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов он чуть было не уступил скромному фарерскому «КИ Клаксвику» (4:3 по сумме двух матчей). Тем не менее «Будё-Глимт» всё-таки дошёл до раунда плей-офф, где обидно уступил по сумме двух матчей загребскому «Динамо» (1:0 и 1:4 ДВ).

К Лиге Европы подопечные Хьетиля Кнутсена подошли с большой ответственностью. В матче 1-го тура группового этапа они сыграли на выезде вничью с крепким ПСВ (1:1). Во встрече второго тура взяли верх над «Цюрихом» (2:1). Не последнюю роль в этих результатах сыграл Никита Хайкин.

В матче с голландцами российский голкипер совершил шесть сейвов, а во встрече со швейцарцами отразил три удара в створ. Вратарь и в прошлом сезоне частенько выручал свою команду. Хотя Хьетиль Кнутсен не часто позволял оппонентам создавать опасность у его ворот. Наставник грамотно поставил игру вторым номером, что приносило плоды.

Как мы помним, в прошлом сезоне его подопечные добрались до четвертьфинала Лиги конференций, где потрепали нервы «Роме» и Жозе Моуринью (2:1, 0:4). В грядущем матче норвежцам вряд ли удастся избежать поражения, но они не пропустят много. Предлагаем проверить П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.67.

Дело ещё в том, что в матче с «Цюрихом» Микель Артета позволил себе немного поэкспериментировать, дабы дать отдых основному костяку и выделить игровое время тем, кто его практически не получает. Практика распространённая и неудивительная. Само собой, она негативно отразилась на результативности. Швейцарцам лондонцы забили только два мяча. В предстоящем матче испанский тренер наверняка поступит идентичным образом, а потому больше четырёх голов на двоих не ждём.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт» 6 октября 2022 года

В предстоящем матче, который состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, отчётливо проглядывается фаворит. «Арсенал» здорово усилился в межсезонье и находится в отличном тонусе. В то же время разгромной победы от «канониров», наверное, ждать не стоит. Не забываем о том, что «Будё-Глимт» — очень неуступчивый оппонент, умеющий играть вторым номером. Да и Микель Артета наверняка захочет в очередной раз поэкспериментировать.



Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.67.

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