«Вашингтон» — «Детройт». Овечкин и Кузнецов покажут готовность к сезону

Немного времени осталось до старта регулярки, и пора бы уже россиянам вкатиться в игру.

6 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а успех «Ред Уингз» идёт за 3.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» 6 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.00, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» (06.10.2022)

На 6 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч предсезонки. Стоит особо уделить внимание второму за неделю матчу между «Вашингтоном» и «Детройтом». Он пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. До старта нового сезона остаётся всё меньше времени!

«Вашингтон» успел провести четыре предсезонные встречи. Увы, статистика игр не лучшая. Накануне клуб уступил «Коламбусу» (1:2). До этого на выезде обыграл «Детройт» (2:0) и «Филадельфию» (3:1). Видно, что с оппонентами слабее проблем нет, но с командами своего уровня или даже сильнее становится сложнее.

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Увы, после ухода Витека Ванечека и Ильи Самсонова у команды проблемы с голкиперами. Хотя однозначно первым номером будет Дарси Кемпер, который заключил в июле пятилетний контракт на хорошую сумму. В предсезонке же основную роль отдали Заку Фукале и Чарли Линдгрену.



У «Детройта» же было пять предсезонных игр, где клуб одержал лишь две победы. Накануне «Ред Уингз» проиграли «Питтсбургу» (2:3), до этого одержал победу в матче с «Чикаго» (3:0). С одной стороны, перестройка клуба, начатая относительно недавно, приносит плоды. С другой — на это нужно время, и пока команда показывает средние результаты, но уже что-то.

Тем более усиление в виде голкиперов Вилле Хуссо из «Сент-Луиса» и Юхо Олкинуоры не может остаться незамеченными. Да и 15 трансферов с июня для такого клуба весьма много. Впрочем, последние контракты были заключены исключительно с молодыми игроками из АХЛ. Потому серьёзной перетасовки состава, на наш взгляд, в ближайшее время не планируется.

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Однако соперники уже встречались недавно в Детройте, где гости без особых проблем обыграли хозяев. Теперь черёд «Детройта» погостить в Вашингтоне, где статистика личных встреч интересная. За последние пять матчей у хозяев три победы в основное время, а гости выиграли в двух матчах, но в овертаймах.

Так что напрашивается ставка на то, что хозяева на своём льду не проиграют. Плюс за 29 встреч у «Детройта» лишь восемь побед, тогда как у «Кэпс» — 21. Преимущество очевидное. Да и на носу старт нового сезона. У хозяев стал выходить чаще на лёд Дмитрий Орлов. Возможно, скоро Евгений Кузнецов и Александр Овечкин будут принимать участие в каждом матче, ведь остаётся мало времени до старта регулярки. Лидерам команды необходимо набирать форму.



Тем более россияне участвовали в недавней игре с «Детройтом». Да и клубы потихоньку приходят в себя, вкатываются в сезон. Потому можно попробовать взять ставку на заброшенные шайбы. Статистика у команд неплохая.

У «Вашингтона» — 9:7, а у «Детройта» — 13:11. Соперники вполне неплохи в нападении, но в защите есть над чем поработать. Гости наверняка побегут возвращать долг за поражение, могут и позабыть о защите. Однако это лишь догадки, поэтому мы бы всё-таки рассмотрели комбинированную ставку «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.74.

«Вашингтон» — «Детройт»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 6 октября 2022 года

Хозяева уже обыгрывали нынешнего соперника в гостях, однако пока статистика команд почти схожа. При этом «Вашингтон» дома играет неплохо, и поддержка трибун будет обеспечена, но и гости приедут возвращать долг. Поэтому пока перестрахуемся ставкой на хозяев через тотал больше. С результативностью у команд проблем сейчас нет.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.74.

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