«Црвена Звезда» — «Ференцварош». Станислав Черчесов на время затихнет

6 октября состоится матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Начало игры – в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Црвены Звезды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Ференцвароша» оценивается аналитиками в 3.88. Поставить на ничью можно за 3.74.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош» 6 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.90. На гол «Црвены Звезды» дают коэффициент 1.18, а гол «Ференцвароша» оценивается в 1.44. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.74.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош» (06.10.2022)

6 октября в 19:45 мск свисток бельгийского рефери Лоуренса Виссера будет очень плохо слышен из-за шума трибун стадиона «Райко Митич» в Белграде. Он возвестит о начале интригующего матча Лиги Европы, в котором сойдутся чемпионы двух соседних стран – сербская «Црвена Звезда» и венгерский «Ференцварош».

Рёв переполненных трибун – это один из тех факторов, который помогает «Црвене Звезде» чаще побеждать на этом стадионе в важных матчах, а не злить лишний раз своих болельщиков неудачами. В 2022 году красно-белые одержали в родных стенах 18 побед, трижды сыграли вничью и всего один раз проиграли.

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Впрочем, здесь нужно сделать поправку на уровень чемпионата Сербии. В еврокубковых матчах за последние три сезона домашняя статистика «Црвены Звезды» несколько скромнее – девять побед, четыре ничьих и два поражения. Правда, один из ничейных результатов стал настоящей трагедией – глупый автогол Милана Павкова на последней минуте позволил сравнять счёт израильскому «Маккаби» из Хайфы и отправил гостей в групповой раунд Лиги чемпионов текущего сезона.



Одно из двух вышеупомянутых поражений произошло во втором туре ЛЕ незадолго до международной паузы. Гостивший в Белграде «Монако» Александра Головина увёз очень трудную победу со счётом 1:0. Не обошлось и без результативного действия российского полузащитника. На 72-й минуте матча Головин заработал пенальти, с которого Брил Эмболо забил победный гол.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова лишь трижды проигрывал на выезде в 2022 году. Российский тренер уступил «Академии Пушкаша» в первом же матче у руля своей новой команды. Вторая неудача случилась в Ирландии, но эти августовские 0:1 от «Шэмрок Роверс» были в уже ничего не значившем матче. Ведь после домашней победы (4:0) «Ференцварош» фактически оформил путёвку в Лигу Европы.

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А вот ещё одно поражение – уже совсем свежая история. В состоявшемся в воскресенье, 2 октября, матче «Ференцварош» неожиданно уступил в гостях новичку венгерского высшего дивизиона – футбольному клубу «Кечкемет», чей состав в восемь с половиной раз дешевле.

«Кечкемет» из одноименного городка предсказуемо не владел инициативой и намного реже бил по воротам. Однако из 10 ударов в створ у «Ференцвароша» не залетел в сетку ни один мяч, а у хозяев достигли цели оба их прицельных удара.



Пока это выглядит как досадная осечка, которую отчасти можно списать на то, что часть основного состава «Ференцвароша» полторы недели пребывала в различных сборных. Для чемпиона страны это слабое оправдание, и не стоит его брать в расчёт.



Несмотря на соседство Венгрии с Югославией, а впоследствии и с Сербией, «Ференцварошу» довелось лишь восемь раз встречаться с командами из этой страны в официальных международных матчах. Было это очень давно – последняя такая встреча состоялась аж в 1975 году.

Тогда соперником «Ференцвароша» стала как раз «Црвена Звезда», а на кону стоял выход в финал Кубка Кубков. Венгры победили со счётом 2:1 дома и сыграли вничью (2:2) в гостях, после чего уступили в финале киевскому «Динамо». Как бы то ни было, мало кто даже из болельщиков помнит о делах давно минувших дней, так что какой-то явной вражды или принципиального соперничества между клубами не наблюдается.

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Хозяева матча после поражений со счётом 0:1 от «Монако» и от «Трабзонспора» (1:2) находятся в сложном турнирном положении и набирать очки им нужно кровь из носу. «Ференцварош» после побед над «Монако» (1:0) и «Трабзонспором» (3:2) может сыграть на удержание счёта и не сильно расстроится в случае ничейного результата. Поставить на то, что «Црвена Звезда» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.65.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош» 6 октября 2022 года

К очной встрече команды подходят на разных полюсах квартета H. «Ференцварошу» важно закрепиться на первом месте в группе после побед с разницей в один мяч над «Трабзонспором» и «Монако». «Црвене Звезде» необходимо срочно покинуть последнюю строчку. Можно ожидать игру до первого гола, в которой гости могут позволить дать себе слабину, а хозяевам яркая домашняя атмосфера позволит наконец набрать первые очки. Это не обязательно будет победа, да и много голов ждать тоже не стоит.



Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.

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