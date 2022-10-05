«Колорадо» — «Даллас». Ничушкин ещё не готов, но шайбы будут

6 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.66, успех «Старз» идёт за 3.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.10.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» 6 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Колорадо» — «Даллас» (06.10.2022)

На 6 октября в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч предсезонки. Стоит особо уделить внимание матчу между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Он пройдёт на льду «Болл Арены» в Денвере, первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Колорадо» успел провести пять предсезонных игр, где одержал две победы. Накануне клуб обыграл на выезде «Даллас» (3:1), до этого же потерпел два поражения кряду. Сперва от «Миннесоты» (2:5), а после от «Вегаса» (1:7). Обладатель Кубка Стэнли пока показывает средние результаты, но это и предсезонка.

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Как раз удалось проверить готовность Александра Георгиева, правда, со знаком минус. Как раз с «Вегасом» Александр вышел в старте, но за два периода пропустил шесть шайб и в начале заключительного был заменён. Соперник смог реализовать 25% своих бросков в створ. Статистика так себе, но унывать не стоит.



«Даллас» тоже провёл пять предсезонных матчей, где также одержал лишь две победы. Накануне клуб как раз дома уступил «Эвеланш» (1:3), а до этого разделался на выезде с «Сент-Луисом» (5:2). Конечно, статистика так себе, особенно если учесть, что дома в предсезонке команда выиграла лишь раз, как в целом и в гостях.

Денис Гурьянов в последней встрече отметился результативной передачей, но этого не хватило для победы. После ухода Александра Радулова в составе остались лишь двое русских хоккеистов. Антон Худобин также старается помочь команде. Увы, пока результаты средние.

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Хотя это и предсезонка, ждать высоких показателей не приходится. Да и статистика последних игр соперников схожа, хотя и «Даллас» сбавил обороты после сезона-2020/2021. «Колорадо», наоборот, лишь прибавлял. Статистика личных встреч, насчитывающая 65 игр, разделилась весьма интересно. Так, у «Старз» 30 побед, а у «Эвеланш» — 35.

При этом за 10 последних очных встреч у каждой команды по пять побед. Соперники обменивались викториями практически в каждой баталии. Весьма занятная статистика. Однако обладатель Кубка Стэнли уже одолел в гостях оппонента, а дома ему обеспечена поддержка трибун.



Однако за последние пять встреч в Денвере у гостей две победы в основное время и одна за его пределами. Потому ставить на успех одной из команд мы бы не стали. Можно проверить ставку на тотал больше 6 шайб за 1.74.



При этом пока не видно Валерия Ничушкина из «Колорадо». Россиянин продолжает тренироваться и совсем скоро должен выйти на лёд. Зато есть Кейл Макар, а также из российских хоккеистов Михаил Мальцев и Даниил Журавлёв. У соперника же в обойме Джо Павелски и Тайлер Сегин, так что матч будет интересным.

«Колорадо» — «Даллас»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 6 октября 2022 года

Соперники идут со схожей статистикой в предсезонке. Их история встреч гарантирует серьёзный накал борьбы, потому фаворита выделить трудно. Пока перестрахуемся. В Денвере у гостей неплохая статистика. При этом забивать друг другу стороны любят и умеют. Поэтому проверим ставку на тотал больше. С результативностью проблем нет.



Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.74.

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