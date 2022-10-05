«Ак Барс» — «Автомобилист». Знарок ждёт блестящей игры от Радулова

Тренер казанцев продолжает верить в бывшего хоккеиста НХЛ, но всё напрасно. Может, на этот раз он сыграет лучше?

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.78. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет реализованный буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 25.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Автомобилист» Екатеринбург (06.10.2022)

В Хоккейной континентальной лиге 6 октября состоятся семь встреч. В самой поздней из них на льду «Татнефть-Арены» в Казани местный «Ак Барс» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Команды сталкиваются уже третий раз за последние две недели.

В последних двух встречах «Автомобилист» одержал результативные победы над «Ак Барсом» (5:2 и 5:4 ОТ). В обоих матчах казанцы всецело владели инициативой и чаще контролировали шайбу. Они нанесли гораздо больше бросков в створ ворот (95 против 46, по сумме двух игр), но екатеринбуржцы оказались проворнее.

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Любопытно то, что в последнем матче с «барсами» не приняли участия из-за травм сразу два основных нападающих екатеринбуржцев — Сергей Широков и Стефан Да Коста. На старте регулярного чемпионата КХЛ они успели набрать по 17 очков по системе «гол+пас». На данный момент форварды располагаются на третьем и четвёртом местах в рейтинге лучших бомбардиров лиги.



На первой и второй позициях соответственно находятся их одноклубники — Брукс Мэйсек (19 очков) и Кёртис Валк (18 очков). Именно эти два форварда стали главными героями в последнем матче с «Ак Барсом». Мэйсек записал на свой счёт дубль, а Валк отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

К слову, сейчас «Автомобилист» является самой результативной командой КХЛ. За 14 матчей соревнования подопечные Николая Заварухина забросили целых 52 шайбы. Пропустили, несмотря на старания талантливого Владислава, 40 снарядов, что немало. За этот отрезок они потерпели только четыре поражения. Во всех остальных встречах одержали победы.

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Удастся ли Олегу Знарку провести работу над ошибками и добыть первую победу в этом сезоне над такими екатеринбуржцами? Как мы помним, в это межсезонье праймовый наставник получил в подспорье ряд звёздных игроков, в том числе Вадима Шипачёва и неудержимого Александра Радулова.

И если Тасманский Дьявол записал в свой актив уже 13 (8+3) очков по системе «гол+пас» за 13 матчей в КХЛ, то капитан сборной России набрал за этот же период пока лишь пять (3+2). Несмотря на низкую результативность, 36-летний нападающий продолжает регулярно появляться на льду.



Олег Знарок отметил, что у него нет других центральных форвардов и вариантов для ротации в принципе, так как много хоккеистов пребывает в лазарете. Впрочем, «барсы» и так справляются весьма неплохо. За 13 матчей в регулярке они потерпели лишь пять поражений. Во всех остальных встречах одержали победы, в том числе над действующим чемпионом КХЛ — ЦСКА (5:1) и «Спартаком» (4:1).



В предстоящем матче трудно выявить фаворита. Немного предпочтительнее смотрятся «барсы». Встреча пройдёт на их домашнем стадионе. И, как мы уже отметили ранее, казанцы играли с позиции силы в последних двух очных баталиях. Им попросту не хватило реализации. Хотя Владиславу тоже стоит отдать должное. Он очень много выручал.

С другой стороны, в обоих матчах екатеринбуржцы вырвали победы. Они очень здорово сыграли вторым номером, эффективно используя контратаки. Так или иначе, в последних шести очных битвах оппонентов тотал заброшенных шайб непременно достигал отметки в пять штук на двоих. Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТБ 5 шайб за коэффициент 1.80.

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 октября 2022 года

Последние очные встречи команд получились яркими, результативными и интересными. Думаем, грядущая будет идентичной. «Автомобилист» в текущем сезоне очень много и часто забрасывает, но и сам пропускает нередко (52:40). У «Ак Барса» же в арсенале звёздный состав и домашние стены. Полагаем, голов будет много, причём с обеих сторон.



Ставка: тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.80.

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