«Ренн» — «Динамо». Проводы украинцев всё ближе

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» Киев. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киевлян оценивается в 7.70. На ничью дают коэффициент 4.92.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» – «Динамо» 6 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» Киев (06.10.2022)

«Ренн» явно не ожидал, что будет играть в Лиге Европы. Команда долгое время шла второй в прошлом сезоне Лиги 1 и претендовала на путёвку в Лигу чемпионов. Только провальный финиш не позволил красно-чёрным пробиться в главный европейский клубный турнир, да и вообще вышвырнул их с французского пьедестала.

Французам не пришлось проходить квалификацию и тратить лишние силы, но старт сезона у них всё равно вышел смазанным. Первая победа пришла только в 3-м туре, а более-менее стабильно «Ренн» начал играть, когда стартовала Лига Европы.

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Совмещать еврокубки и чемпионат у футболистов Бруно Женезио получилось лучше, чем играть в одной только Лиге 1. Или же это была особенность подготовки к сезону, когда команда не сразу набрала оптимальную форму, а немного погодя, когда это было нужнее.

Сейчас «Ренн» идёт на серии из семи матчей без поражений, из которых только три завершились вничью. После выхода с паузы на матчи сборных команда уверенно разобралась с крепким «Страсбургом», тому не повезло с отменённым голом в первом тайме, а потом и с быстрым удалением. Играя в большинстве, клуб смог без труда забить сопернику три гола, а потом позволил ему сократить отставание под занавес матча.

В текущем сезоне «Ренн» продолжает оставаться грозной силой во французском футболе. Не настолько, как в прошлом, но в число топовых команд входит. Если бы не проваленный старт, то красно-чёрные могли бы находиться и выше, чем текущее шестое место, но всё ещё можно наверстать. Особенно если Бруно Женезио сумеет сохранить форму и настрой своих подопечных.

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На фоне своего соперника киевляне выглядят более чем скромно. «Динамо» до поры до времени добивалось успеха в квалификации Лиги чемпионов, пока на его пути не встала «Бенфика», которая просто разобрала команду Мирчи Луческу на части. Уже тогда было видно, что киевляне серьёзно сбавили обороты, хотя из большинства украинских команд именно они сохранили максимально боевой состав.

После матчей с португальцами «Динамо» откровенно посыпалось. Сначала в УПЛ стартовало с двух поражений и шести пропущенных голов, потом началась Лига Европы, которая точно так же принесла киевлянам два поражения в двух стартовых играх. От «Фенербахче» не получилось отбиться, а скромный АЕК забил быстрый гол и продемонстрировал нам во всей красе отсутствие атаки клуба.

Теперь очередь «Ренна», который в двух матчах должен заканчивать мучения своего соперника и давать тому понять, что плей-офф Лиги Европы ему в этом сезоне не светит. Это будет справедливым исходом. По игре «Динамо» пока не показало абсолютно ничего хорошего, чтобы заслужить выход из группы. У французов очень сильный состав.

Четыре года назад команды уже встречались в группе Лиги Европы, и тогда киевляне не оставили шансов своему сопернику. «Динамо» выиграло оба матча и вышло в плей-офф с первого места, а «Ренн» довольствовался только второй строчкой. Четыре года не такой уж большой срок, но расклад в этой паре изменился на 180 градусов. Теперь куда вероятнее, что французы выиграют оба матча, а «Динамо» вообще рискует не выйти из группы.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» Киев 6 октября 2022 года

У «Динамо» в этом матче очень мало шансов на успех. Наверняка гости попытаются в первую очередь удержать свои ворота в неприкосновенности и будут отталкиваться уже от этого. С большинством соперников, чей класс сейчас выше, киевляне играют именно так. Сомневаюсь, что у них получится удержать свои ворота на замке. Это не «Минай» и «Львов», от которых можно было не пропустить. Тем более у киевлян травмирован основной голкипер, который не раз выручал команду. Скорее всего, у них даже забить не получится, слишком уж неубедительно выглядела атака клуба в последних матчах.

Ставка: победа «Ренна» всухую за 2.37.

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