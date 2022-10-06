«Газиантеп» — «Адана Демирспор». Артём Дзюба в ожидании чуда засвидетельствует победу

7 октября состоится матч 9-го тура турецкой Суперлиги «Газиантеп» — «Адана Демирспор». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Демирспора» можно с коэффициентом 2.38. Успех «Газиантепа» оценивается аналитиками в 2.97. На ничью можно поставить за 3.72.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Газиантеп» — «Адана Демирспор» 7 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.20, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.75. На гол хозяев дают коэффициент 1.28, а на то, что забьют гости – 1.21. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.59.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Газиантеп» — «Адана Демирспор» (07.09.2022)

Турецкая Суперлига вот-вот преодолеет отметку в четверть своего пути, но уже понятно, что это будет один из самых захватывающих чемпионатов последних лет. Сразу четыре команды делят первое место в таблице с одинаковым количеством побед и очков. «Адана Демирспор» – одна из них.

Ещё два года назад этот клуб играл в турецкой Первой Лиге, а сейчас — один из реальных претендентов на чемпионство. Сложно сказать, сможет ли удержаться команда из города Адана на юге Турции в числе лучших. Покажет длинная дистанция, но старт сезона вышел многообещающим.

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«Демирспор» выиграл пять матчей, дважды сыграл вничью и всего один раз проиграл. Единственное поражение аданцам нанёс «Фенербахче» (2:4), а один из двух ничейных результатов произошёл в домашнем матче с другой стамбульской командой – «Галатасараем» (0:0).



«Адана» – одна из самых результативных команд чемпионата. Больше, чем она (16 голов), забил только «Фенербахче». А вот по числу пропущенных мячей есть сразу пять команд, у которых в этой графе показатель меньше девяти. Заметно, что прославленный итальянский тренер Винченцо Монтелла успешно прививает амбициозному проекту атакующую и, что самое главное, эффективную игру.

В среднем в каждом втором матче чемпионата «Демирспор» забивает по три гола. В том числе эту горькую чашу испил и чемпион Турции – «Трабзонспор». Меньше двух мячей «Адана» забила лишь в трёх из восьми матчей чемпионата. При этом у неё нет ярко выраженного форварда.

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Лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами является марокканский полузащитник Юнес Беланда. У нигерийского вингера Генри Оньекуру и португальского латераля Кевина Родригеса по два результативных удара. Всего в списке отличившихся игроков числится 11 футболистов команды. Опасность может исходить от кого угодно – и это обычно головная боль для любого соперника.

Есть среди отличившихся игроков и российский форвард Артём Дзюба, который забил в первом же матче за свою новую команду в ворота «Фенербахче». Продолжения истории успеха не последовало. Проведя некоторое время на поле ещё в двух матчах, редко при этом соприкасаясь с мячом, россиянин осел на скамейке запасных.



О положении Дзюбы в команде можно судить разве что по интервью футболистов и тренеров, с которыми он продолжает держать контакт. Так, Станислав Черчесов пересказывает слова форварда сборной России, что тот ждёт своего шанса в клубе, работая на одном уровне со всеми.



Интересно, что два других центральных нападающих в «Демирспоре» – Фредрик Гульбрандсен и Бритт Ассомбалонга – тоже редко выходят на поле. Вся троица центрфорвардов стала заложницей своеобразной тактики Винченцо Монтеллы. Итальянец бóльшую часть матчей играет фактически без нападающих. Результат делают врывающиеся на свободное пространство атакующие полузащитники.

«Газиантеп» занял в прошлом сезоне лишь 15-е место в Суперлиге. Чтобы исправить положение команда заметно обновилась в межсезонье, но не сделала ни одного звёздного подписания. На все трансферы в сумме «Газиантеп» потратил меньше € 1 млн, а большинство новичков в команду пришли бесплатно.

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Тренер «Газиантепа» Эрол Булут сохранил свой пост и пытается воспользоваться предоставленным вторым шансом. Пока получается не плохо и не хорошо – три победы и три поражения в восьми матчах. При этом команда уступила и «Галатасараю» (1:2), и «Трабзонспору», в матче с которыми «Адана» взяла четыре очка. Свои три балла «Демирспор» возьмёт и в Газиантепе. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.38.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Газиантеп» — «Адана Демирспор» 7 октября 2022 года

Винченцо Монтелла когда-то тренировал «Рому», «Милан» и «Севилью», а сейчас пытается сделать топ-клуб из мало кому известной за пределами Турции команды. Пока получается очень неплохо – «Адана Демирспор» выиграла пять из восьми матчей чемпионата и находится на серии из шести игр без поражений. В то время как «Газиантеп» после блестящего старта угодил в чёрную полосу – три поражения в четырёх последних встречах. Шансов у хозяев не будет.



Ставка: победа «Адана Демирспор» за 2.38.

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