«Урал» – «Химки»: Гончаренко ударит по кредиту доверия Спартака Гогниева

7 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Урал» – «Химки». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.20. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура РПЛ «Урал» – «Химки» 7 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч 12-го тура чемпионата России «Урал» – «Химки» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Урал» – «Химки» (07.10.2022)

Очередной тур российского чемпионата в пятницу открывает матч команд со дна турнирной таблицы. В Екатеринбурге на одноимённом стадионе «Урал» примет гостей из Подмосковья и постарается обойти их по очкам – «Химки» пожалуют с преимуществом всего в один балл. Для обеих команд этот матч очень важен в турнирном плане, поэтому интрига обеспечена. Стартовый свиток будет дан в 17:30 мск.

«Урал» постепенно начинает выполнять свою миссию по сохранению прописки в элите российского футбола на следующий сезон. Летний период команда из Екатеринбурга провела очень плохо, не сумев одержать ни одной победы в семи первых турах и лишь раз закончив встречу вничью (0:0) с конкурентом по подвалу таблицы. Семь последних матчей в разных турнирах уральцы проводят очень хорошо.

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В сентябре подопечные Виктора Гончаренко одержали четыре победы и в каждой из этих встреч выглядели заметно лучше своих соперников. Возможно, победы над резервным составом «Сочи» и слабым «Торпедо» не являются особым достижением. Есть и другой пример – в прошлом туре «шмели» просто не оставили шансов «Локомотиву» (4:2) – «Урал» вёл со счётом 4:0 до 90-й минуты, а по остроте моментов уверенно наиграл на разгромную победу.

Поразительно, как Гончаренко в очередной раз адаптируется к проблемам в линии нападения, выжимая максимум из тех игроков, что есть у него в обойме. Семь матчей подряд уральцы не уходят с поля без гола и за этот период уступали только с минимальной разницей. «Зенит» стал последним, кто забил им больше двух голов и не пропустил (4:0).

Хотя в соперниках были команды такого уровня, как ЦСКА, «Динамо» и «Ахмат». Примечательно, что дважды подряд «Урал» выиграл без своего лучшего бомбардира Эрика Бикфалви, однако вовремя о себе напомнил Алексей Каштанов – у него 2+1 в трёх предыдущих играх.

Главной проблемой «Урала» по-прежнему остаётся защита, потому что в каждом матче так или иначе у соперников есть шансы забить – даже «Торпедо» едва не вырывало ничьи в Кубке и чемпионате. Более того, в шести из семи домашних игр РПЛ в нынешнем сезоне команда пропускала. И в матчах с клубами, делающими очевидную ставку на атакующую активность, у хозяев возникают существенные проблемы.

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«Химки» попадают под категорию именно таких команд. При Спартаке Гогниеве они стараются долго не отсиживаться на своей половине поля и выискивают шансы впереди. Однако такой стиль игры, как выяснилось, не совсем подходит под имеющийся состав. И вот уже третий главный тренер красно-чёрных в сезоне находится под давлением, а в руководстве клуба открыто отмечают, что время у него есть до зимы.

У «Химок» действительно всё очень плохо. Что такое победы, болельщики гостей забыли сразу после ухода Сергея Юрана. Химчане не побеждают с начала августа и за 10 матчей во всех турнирах смогли всего дважды сыграть вничью — с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Команда скатилась по турнирной лестнице и сейчас рискует переместиться в зону прямого вылета.

Подопечные Гогниева регулярно проваливаются в обороне, у них пятый показатель пропущенных мячей в чемпионате – до безнадёжного «Торпедо» осталось всего два гола. На отрезке из 10 матчей, пока команда не выигрывает, она всего дважды смогла пропустить меньше двух голов. При этом у гостей худший показатель допущенных голевых моментов в пяти прошлых турах – в среднем соперник создаёт больше трёх моментов за игру.

Тем не менее впереди «Химки» более стабильны. Они тоже создают хотя бы по одному острому моменту за игру в сезоне и забивают почти в каждом матче. Также важно отметить, что в гостях красно-чёрные играют заметно активнее – уже пять встреч подряд в чемпионате и в Кубке они не уходили с поля без забитых мячей. Впрочем, выигрывать это команде не помогает уже очень давно.

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Сейчас у «Урала» есть великолепная возможность впервые подняться хотя бы на одну позицию вверх. Команда Гончаренко в неплохой форме даже в отсутствие лучшего бомбардира. «Химки» в нынешнем состоянии точно не могут претендовать на роль фаворита, гости регулярно проваливаются в первых таймах и не успевают исправить ситуацию в оставшееся время.

При этом уральцы делают ставку на мощный старт и часто забивают в первые 10 минут. Хозяева снова постараются добыть преимущество, но выстоять до финального свистка их оборона не сможет. Поэтому логично будет рассмотреть вариант «Урал» не проиграет и обе забьют» с коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» – «Химки» 7 октября 2022 года

В матче двух очевидных аутсайдеров чемпионата нельзя не отталкиваться от их сиюминутной игровой формы. На данный момент у «Урала» есть всё для того, чтобы впервые за календарный год одержать три победы подряд. «Шмели» стабильно забивают и уже не столь явно проваливаются в обороне. «Химки» тоже стараются показывать атакующий футбол, и временами это у них получается. У подмосковного клуба серия из трёх поражений, а побед нет уже два месяца. Придётся гостям подождать ещё, и всё же без гола они вновь не уедут.

Ставка: «Урал» не проиграет и обе забьют за 2.24.

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