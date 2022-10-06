«Флорида» — «Тампа-Бэй». Кучеров вновь не проиграет Бобровскому

7 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Лайтнинг» идёт за 2.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 7 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.44. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» (07.10.2022)

На 7 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч предсезонки. Стоит особо уделить внимание матчу между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Флорида» успела сыграть четыре предсезонные встречи, где одержала лишь одну победу — над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). Затем последовало поражение от того же «Нэшвилла» (0:4) и «Каролины» (2:5 и 3:4). Статистика так себе, но это и предсезонные матчи, так что особо судить команду не стоит. Наигрывание состава ещё в процессе.

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Сергей Бобровский успел принять участие в двух матчах, один из которых оказался победным. Также в составе «Пантерз» удачу испытывает Григорий Денисенко, который пока отметился лишь одной голевой передачей за три встречи. Шансы на попадание в основу хоккеист не теряет. В минувшем сезоне он принял участие в 30 играх фарм-клуба «Флориды» из АХЛ, где заработал 18 очков.

«Тампа» же сыграла лишь три матча в предсезонке и пока не добивалась побед. Потерпела поражение от «Каролины» (1:5), затем от «Нэшвилла» (0:2 и 1:7). Ни Никита Кучеров, ни Владислав Наместников с Михаилом Сергачёвым не смогли так или иначе помочь команде одержать победу. Всё потому, что в воротах не было Андрея Василевского.

Увы, без одного из лучших голкиперов НХЛ у команды игра в защите явно не клеится. За три встречи пропустить 14 шайб — это действительно много. В нападении пока тоже не хватает «химии», поэтому такие результаты. Естественно, это не может радовать болельщиков. Однако это предсезонка, и рано говорить о существовании реальных проблем.

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Плюс соперники очень хорошо друг друга знают и помнят по минувшему плей-офф, где Андрей Василевский оказался лучше Сергея Бобровского, который тащил «Пантерз» в плей-офф. Заслуга его огромная, плюс сменщик в лице молодого Спенсера Найта был хорошим мотиватором, который также провёл очень неплохой сезон.

Сейчас же оппоненты показывают не самый выразительный хоккей, но это неудивительно, экспериментальные составы — это всегда риск и удача. Однако статистика очных игр сторон насчитывает 84 баталии. 33 победы на счету хозяев и 51 у гостей. Перевес всё же есть. Да и за последние пять игр в Санрайзе у «Тампа-Бэй» четыре победы.



Думается, так как до старта сезона остаётся всё меньше времени, то Джон Купер наверняка будет выпускать уже всех своих звёзд для хорошего тонуса на старте сезона. Плюс состав уже голоден до побед, пора выигрывать. Хотя и оппонент непростой, но всё же, на наш взгляд, стоит проверить ставку на то, что «Тампа-Бэй» не проиграет за 1.67.



Коэффициент неплохой, хотя и букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но статистика встреч за гостями, плюс у «Лайтнинг» остались две предсезонные встречи перед стартом сезона. Пора наигрывать основной состав и быть в тонусе. Ведь Джон Купер постарается в новом сезоне выиграть Кубок Стэнли.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 7 октября 2022 года

Соперники не лучшим образом проводят предсезонку из-за экспериментальных составов и отсутствия звёзд. Однако в личных баталиях перевес на стороне гостей. Сейчас же сложно утверждать об уверенной победе одной из команд, но, думается, клубы отойдут от экспериментов и постараются выставить основных игроков. Хотя и по звёздности и мастерству у «Тампы» явный перевес, и всё-таки перестрахуемся ставкой на то, что гости не проиграют. Пока история встреч в Санрайзе за ними.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет за 1.67.

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