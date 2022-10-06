СКА — «Витязь». Роман Ротенберг не будет играть вальяжно

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей по итогам 60 минут оценён экспертами в 8.30.

Все прогнозы на сегодня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Витязь» (07.10.2022)

7 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ, а в Хоккейной континентальной лиге в этот же день состоятся три встречи. В самой поздней из них на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Коллективы сталкиваются впервые в нынешнем сезоне.

За 15 матчей в текущей регулярке СКА потерпел только одно поражение — от московского «Динамо» (1:2, по буллитам). Также он добыл две победы в овертайме — над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) и действующим чемпионом КХЛ — ЦСКА (тоже 3:2 ОТ). В серии послематчевых буллитов перехитрил «Северсталь» (2:1 Б). Во всех остальных встречах одержал результативные победы в основное время.

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За этот период подопечные Романа Ротенберга забросили целых 55 шайб. Девять из них записал на свой счёт Марат Хайруллин, приобретённый у нижнекамского «Нефтехимика» в летнее трансферное окно. Помимо того, техничный нападающий отметился восемью голевыми передачами. Он и другие новички прекрасно вписались в новый коллектив.



Также особой похвалы заслуживает 22-летний голкипер СКА Дмитрий Николаев. Вратарь стал основным после того, как Александр Самонов получил травму. Николаев принял участие в 14 неполных встречах в этом сезоне и пропустил всего-навсего 16 шайб. Кроме того, он отметился одной результативной передачей.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга пребывает в отличном расположении духа и уверенно возглавляет сводную таблицу КХЛ. Отрыв от московского «Динамо», «Автомобилиста» и «Металлурга» уже весьма солиден. Есть подозрения, что в ближайшем будущем он будет увеличиваться. Впереди у СКА два матча на домашнем стадионе — как раз с «Витязем» и минским «Динамо».

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«Витязь» не так стабилен, как СКА. Клуб очень здорово начал текущий сезон. Во всех четырёх первых встречах в КХЛ он одержал победы. Обыграл «Авангард» (3:2), «Салават Юлаев» (тоже 3:2), «Барыс» (5:0) и «Локомотив» (4:3 ОТ). Затем последовала череда из шести неудачных выступлений подряд.

Сначала «Витязь» уступил московскому «Динамо» (0:2), ЦСКА (2:4) и «Локомотиву» (0:1, по буллитам). Затем он проиграл в матчах с «Торпедо» (1:2, по буллитам), «Локомотивом» (1:2) и «Сибирью» (4:5, по буллитам). Помог вернуться в победное русло матч с пребывающим в чёрной полосе «Амуром» (3:1).



После него подопечные Вячеслава Буцаева обыграли «Адмирал» (3:2, по буллитам), разгромили на выезде «Спартак» (5:1) и одолели минское «Динамо» (5:3). В последнем случае подмосковный клуб навязал оппоненту бешеный темп и, используя скоростные контратаки, добыл необходимый результат.



В грядущем матче «Витязь» наверняка будет использовать ту же стратегию. Вероятно, таким образом, ему удастся забросить пару шайб и навязать борьбу петербуржцам. Однако аутсайдер в этой дуэли очевиден. Полагаем, хозяева как минимум не проиграют в основное время. Также возьмём верх по голам. Коэффициент — 1.72.

Физически армейцы сейчас гораздо сильнее. Да и история очных встреч всецело на их стороне. За последние 40 сражений во всех официальных соревнованиях «витязям» удалось добыть только четыре победы над петербуржцами. В 32 из этих баталий количество заброшенных шайб неминуемо достигало отметки в пять штук.

СКА — «Витязь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 октября 2022 года

СКА набрал отменный ход. 14 побед за 15 матчей в регулярке и 55 заброшенных за этот период шайб говорят сами за себя. Расклад сил и история личных встреч не на стороне «Витязя». В предстоящем матче, который пройдёт на льду «Ледового дворца», петербуржцы наверняка одержат победу. Также ждём большого количества заброшенных шайб.



Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.72.

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