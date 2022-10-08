Экспресс на 8 октября с коэффициентом 38.33: Чалов и Азмун не хуже Садио Мане

8 октября — большой футбольный день. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 38.33 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября

Мы бы рискнули и взяли победу ЦСКА со счётом 2:1 за 9.00. Логика простая. Команды объективно подходят к московскому дерби, то есть к матчу с повышенным градусом ответственности, не в самых лучших кондициях. Как минимум в последнее время регулярно пропускают. Едва ли кто-то оголтело побежит вперёд, учитывая необходимость в очках. Однако при Федотове армейцы эффективно атакуют. Причём как позиционно, так и на пространстве. Иначе говоря, линия атаки красно-синих сейчас в порядке.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фёдор Чалов после командировки в «Базель» по-хорошему расслабился, набрал восемь очков по системе «гол+пас», чем наверняка заставил любящего поспорить Константина Генича нервничать. Как мы помним, для победы в пари нападающему в нынешнем сезоне РПЛ нужно выбить 13 очков. Карраскаль с Мединой, по словам Федотова, тоже прекрасно себя чувствуют. А вот к результативности нападения «Динамо», несмотря на здоровых Захаряна, Фомина и Смолова, есть вопросы. Едва ли оно сумеет удивить. Что-то в духе 2:1 в пользу хозяев здесь может быть.

Прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Шальке» 8 октября

То, о чём так долго говорили в Леверкузене, закономерно произошло. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане был уволен. Оно и неудивительно. Команда просто кошмарно выступает в текущем сезоне. Вылет из Кубка Германии в первом же раунде, всего одна победа в чемпионате с местом в зоне вылета.

Победа над «Атлетико» чуть-чуть сгладила впечатления, но поражение от «Порту» стало последней каплей. Олицетворением сегодняшнего «Байера» стал эпизод в матче с «Порту», когда пропущенный гол после просмотра видеоповтора превратился в пенальти в ворота соперника. Но Патрик Шик не забил, а команда в итоге проиграла.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Теперь вытаскивать «Байер» из трясины будет испанец – легендарный Хаби Алонсо. Настораживает, что это первый опыт Алонсо на серьёзном уровне. С июля 2019-го по июнь 2022-го Хаби тренировал резервную команду «Реала Сосьедад», во главе которой провёл 98 матчей. Сложно сказать, справится ли он с Бундеслигой, но как минимум в первых встречах команда получит импульс.

Матч двух аутсайдеров должен выйти богатым на забитые голы. В шести из семи последних матчей «Байера» в Бундеслиге и в пяти из восьми матчей сезона у «Шальке» забивалось не менее трёх голов. Но сделаем поправку на заряженность «Байера» на матч и выберем ставку тотал больше 3.5 мяча за 2.23.

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 8 октября

Европейский футбол привыкает жить в чрезвычайно уплотнённом из-за зимнего чемпионата мира календаре. Вот и Дер-Класикер оказался зажат между двумя турами Лиги чемпионов. Но обе команды готовятся к встрече в хорошем настроении. «Бавария» расправилась дома с чешской «Викторией» (5:0), «Боруссия» в гостях покуражилась с «Севильей» (4:1). Однако в очной встрече в Бундеслиге «Боруссии» будет чуть сложнее, так как «шмели» играли на выезде, да к тому же на день позже «Баварии». В столь плотном календаре лишний день подготовки очень важен.

Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.

В Бундеслиге у «Боруссии» американские горки. Чаще всего случаются победы со счётом 1:0, которых набралось уже четыре. Но эти аккуратные матчи чередуются с поражениями, где соперник забивал три мяча. При взгляде на статистику сразу бросается в глаза, что «шмели» очень мало забивают. Только восемь команд в чемпионате забили меньше, чем 11 дортмундских голов. Но, имея больше всех пропущенных мячей среди команд первой пятёрки, «Боруссия» из этой пятёрки так и не выпала. Произошло это именно из-за того, что девять из десяти пропущенных голов пришлись всего на три неудачных матча.

В наметившемся выборе между победой 1:0 и тремя мячами от «Баварии» маятник, по всей видимости, качнётся в пользу гостей. Во-первых, у «Боруссии» больше кадровых проблем, а по уже упомянутым еврокубковым причинам команда будет менее свежей. А во-вторых, «Бавария» умеет собираться именно на матчи с «Боруссией».

В матчах «Боруссии» и «Баварии» редко бывает скучно. В 14 из 17 последних очных матчей забивалось минимум четыре мяча. Предвкушаем интересную игру и выбираем ставку тотал больше 3.5 мяча за 1.91.

Экспресс на матчи 8 октября

Ставка 1: победа ЦСКА над «Динамо» со счётом 2:1 за 9.00.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Байер» — «Шальке» за 2.23.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Боруссия» Д — «Бавария» за 1.91.

Общий коэффициент: 9.00 Х 2.23 Х 1.91 = 38.33.

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