«Ростов» — «Краснодар». Валерий Карпин вернёт уверенность

Ростовчане проиграли в двух матчах с общим счётом 1:6. Дальше так продолжаться не может.

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» – «Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 3.94. Поставить на ничью предлагают за 3.75.

Лучшие прогнозы на РПЛ — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 9 октября 2022 года

Букмекеры верят, что матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (09.10.2022)

Программу 12-го тура РПЛ завершает, пожалуй, наиболее интересный матч и по уровню соперников, и по их турнирному положению. В Ростове-на-Дону на одноимённом стадионе «Ростов» Валерия Карпина примет «Краснодар». Южное дерби и борьба за место в первой тройке чемпионата – между соперниками в данный момент всего один балл разницы. Главным судьёй на матч назначен Виталий Мешков. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Если бы в футболе слишком много внимания уделяли голым цифрам, то сейчас вполне можно было бы отметить начало лёгкого кризиса в стане ростовской команды. Основания есть, ведь жёлто-синие долго оставались единственной командой, которая шла без поражений во всех турнирах – 12 официальных игр подряд она не уступала и выдала серию в пять побед. И вдруг сразу после паузы на матчи сборных ростовчане проиграли дважды подряд в Кубке и РПЛ.

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Неприятно, но не критично, и уж точно эти осечки не ставят под сомнение уровень подопечных Валерия Карпина. Во-первых, стоит отметить, что оба матча команда проиграла на выезде – в Грозном и Санкт-Петербурге, где легко не бывает никому. Во-вторых, оба раза «Ростов» не провалился. С «Ахматом» (1:3) Карпину не удалось сразу перестроиться после сборной, держа в уме игру с чемпионом. А «Зенит» (1:3) попросту сейчас лучшая команда страны.

Битва с сине-бело-голубыми заслуживает отдельного упоминания, ведь «Ростов» действительно показал хорошую игру – смелую, очень активную впереди. Однако чемпион дома очевидно был сильнее. Ростовчане сейчас очень хороши в атаке, забивают стабильно на протяжении семи матчей подряд, а в пяти из них неизменно фиксировался стандартный тотал голов. И дома тоже не удалось забить лишь в ворота ЦСКА.

У хозяев по-прежнему великолепно действует связка Николая Комличенко, забивавшего «Зениту», и Даниила Уткина – лучшего ассистента чемпионата. Эта пара ещё со старта зарекомендовала себя одной из самых топовых в чемпионате. Теперь к ним присоединился и Дмитрий Полоз – у нападающего сейчас в активе шесть голов, и он уже догоняет Николая в гонке бомбардиров.

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Подводит по большому счёту жёлто-синих в основном оборона. «Ростов» действительно пропускает много для своего уровня – больше 15 мячей нет ни у кого в первой пятёрке чемпионата. Уже пять встреч кряду ростовчане не могут оставить свои ворота вне прикосновенности – три гола пропустили от «Ахмата», три от «Зенита» и два от «Спартака». Соперники мощные, однако у хозяев много индивидуальных ошибок.

Это определённо может стать проблемой сейчас, ведь «Краснодар» не просто не уступает оппоненту в реализации, но и в целом превосходит его. Добавить к этому ещё и историю очных матчей – ни одной победы у «Ростова» в официальных играх за три года – и с фаворитом далеко не всё так очевидно. В каждой из четырёх прошлых баталий подряд «быки» пробивали ростовскую оборону не менее двух раз.

Тем не менее подопечным Александра Сторожука всерьёз не хватает стабильности. Они пока не позволяют себе часто ошибаться, однако периодически оступаются там, где от них этого не ждут. В пяти последних матчах во всех турнирах краснодарцы выиграли всего дважды: у «Химок» и «Пари НН». В прошлом туре команда гостила в Самаре и имела отличный шанс с пятой позиции ворваться в тройку, но не сумела даже забить «Крыльям Советов» (0:0).

Эта игра стала первой с середины августа, в которой «быки» не смогли отправить мяч в ворота. Восемь матчей гости забивали регулярно, и у них тоже есть много ярких игроков впереди во главе с Эдуардом Сперцяном – армянский форвард идёт в числе лидеров гонки бомбардиров РПЛ, забив восемь голов. Кроме того, до последнего тура в пяти матчах «Краснодара» кряду пробивался тотал хотя бы в три мяча.

Впрочем, игра в Самаре продемонстрировала и явное преимущество «быков» перед соперником – у них есть кому тащить в обороне. Если не справляются партнёры в защите, то на первый план выходит голкипер Матвей Сафонов. 23-летний россиянин сделал три сейва неделю назад и уже неоднократно выручал одноклубников. Всегда хорошо, когда есть на кого положиться в сложной ситуации на последнем рубеже.

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Поэтому слишком много голов в этом матче ждать, скорее, не стоит. Игра принципиальных соперников за высокие места, их голевой мощи очевидно должно хватить на обоюдную результативность и хотя бы три гола в совокупности, но не более того. «Ростов» нынче в довольно подавленном состоянии после двух поражений и у «Краснодара» не выигрывает много лет, но у соперника дела также далеки от идеала.

«Быки» не слишком удачно играют на выезде – три матча подряд остаются без побед. Более того, у противников топ уровня гости в нынешнем сезоне тоже выиграть не могут, набрав всего одно очко в матчах с ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо». Таким образом, у «Ростова» больше шансов прервать свою неприятную серию. Рассмотрим вариант «хозяева не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча» с коэффициентом 1.96.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» 9 октября 2022 года

В турнирном плане этот матч может считаться главным в туре. Южные команды, потерявшие очки в прошлом туре, постараются не оступиться вновь и утвердиться в тройке сильнейших. «Ростов» и «Краснодар» в этом сезоне отличаются яркой игрой в атаке и наверняка не заставят скучать снова, но результат важнее, поэтому голевого безумия ждать не стоит. Ростовчане плохо играют с краснодарцами, но в гостях и у «быков» слабые показатели. Хозяева могут рассчитывать на очки.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

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