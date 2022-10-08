«Торино» — «Эмполи». Миранчук не уровень Хвичи, но есть добыча проще

9 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Эмполи». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех клуба из Эмполи оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Все прогнозы на РПЛ – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Эмполи» 9 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Торино» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Эмполи» (09.10.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Италии, а также восемь туров Серии А. На 9 октября запланированы шесть матчей 9-го тура соревнования. В самом раннем из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине встретятся местный «Торино» и «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. Главный арбитр — Франческо Фурно.

За восемь туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Торино» одержал только три победы — над «Монцей» (2:1), «Кремонезе» (тоже 2:1) и «Лечче» (1:0). Также он сыграл вничью с «Лацио» (0:0). Поражения потерпел от «Аталанты» (1:3), «Интера» (0:1), «Сассуоло» (тоже 0:1) и «Наполи» (1:3). Не лучший старт сезона.

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Впрочем, лишь в двух из этих матчей принял участие бывший полузащитник московского «Локомотива» — Алексей Миранчук. Другие встречи россиянин пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия. Напомним, он получил травму в первом же матче за туринский клуб с «Монцей», в котором запомнился забитым мячом и отличной игрой.



Главный тренер «быков» Иван Юрич сильно негодовал из-за потери новобранца. В одном из интервью он заявлял о том, что выбывание хавбека из строя — это огромная проблема. Также наставник подмечал, что Миранчук является уникальным игроком для его команды. Так или иначе, возвращение Алексея не сильно помогло гранатовым в матче с «Наполи», в котором феерит экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Возглавляющие на данный момент турнирную таблицу Серии А неаполитанцы установили удобный для себя счёт (3:1) ещё в первом тайме и ничего не позволили сделать туринцам во втором. Миранчук много работал на команду, но полезными действиями так и не отметился. Единственное — он нанёс один удар, который заблокировал защитник «Наполи» Ким Мин Джэ.

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Очевидно, россиянину нужно больше игровой практики и менее сильные оппоненты. «Эмполи» как раз подойдёт. В позапрошлом сезоне он выступал во втором по значимости дивизионе Италии. За 38 туров минувшего розыгрыша Серии А добыл 10 побед, половина из которых пришлась на долю команд из верхней части турнирной таблицы. Неплохо для аутсайдера.

Однако в межсезонье клуб из одноимённого города претерпел несколько важных изменений. Главное из них — смена главного тренера. Должность занял Паоло Дзанетти, под руководством которого «Венеция» заняла по итогам прошлого сезона последнее место в Серии А и вылетела в Серию В. Назначение, мягко говоря, противоречивое, как и результаты выступлений «Эмполи» в текущем сезоне.



За восемь туров в Серии А новые подопечные Дзанетти добыли только одну победу — над скромной «Болоньей» (1:0). Вничью сыграли с «Фиорентиной» (0:0), «Лечче» (1:1), «Вероной» (тоже 1:1) и «Салернитаной» (2:2). Уступили «Специи» (0:1), «Роме» Жозе Моуринью (1:2) и «Милану» (1:3).Также они вылетели из Кубка Италии, проиграв в матче первого раунда СПАЛу (1:2, ДВ).

При таком раскладе, думается, можно даже проверить П1 за коэффициент 1.75. Во-первых, матч пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино», что уже даёт преимущество гранатовым. Кроме того, у них чуть лучше результаты в текущем розыгрыше чемпионата Италии и восстановился от травмы Алексей Миранчук. Плюс новый наставник команды из Эмполи пока совсем не внушает доверия.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Эмполи» 9 октября 2022 года

Все поражения в текущем сезоне «Торино» потерпел от располагающихся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии команд. Думается, возвращение Алексея Миранчука благотворно скажется на туринской команде. На домашнем стадионе она наверняка обыграет «Эмполи», который рискованно назначил главным тренером Паоло Дзанетти. Пока что риск себя не оправдывает.



Ставка: победа «Торино» за коэффициент 1.75.

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