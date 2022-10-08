«Торпедо» — «Динамо». Ларионов оставит белорусов без подарка

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск 9 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.70. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.85. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Минск (09.10.2022)

На 9 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и минским «Динамо» Крэйга Вудкрофта. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Игорь Ларионов продолжает радовать своей атакующей игрой. Тем самым «Торпедо» расположилось на четвёртой позиции в Западной конференции с 19 очками. Недавно клуб обыграл казахстанский «Барыс» (3:1), а до этого как раз дома принимал минское «Динамо» (2:3 ОТ). Хотя и команда вела в счёте на старте третьего периода, но гости сумели сравнять, а после ещё и вырвать победу.

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Теперь же есть шанс поквитаться за такое обидное поражение, тем более что тогда у гостей было семь удалений, из которых хозяева реализовали два большинства. Над этим надо поработать. Хотя и результативность весьма впечатляет. За 14 встреч статистика забитых и пропущенных следующая (44-32). Больше заброшенных шайб только у СКА, «Автомобилиста» и «Металлурга».



Минское «Динамо» после победы над «Торпедо» (3:2 ОТ) получило дома от «Витязя» (3:5). Однако клуб всё так же находится на восьмой строчке в Западной конференции с 16 очками за 15 встреч. Статистика забитых и пропущенных следующая (41-46). В защите явно всё не гладко. В нападении же более-менее хорошо.

Хотя и сравнивать обе команды трудно. Во-первых, у Игоря Ларионова ярких звёзд нет. Да и серьёзного усиления в межсезонье не было. Крэйг Вудкрофт, наоборот, получил опытных и мастеровитых хоккеистов: Алексея Емелина, двух канадских защитников Марка Барберио и Джона Гилмора, а также ападающих Райана Спунера, Седрика Пакетта, Ника Меркли. И это ещё не весь список.

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Так что минчане хорошо укомплектованы легионерами и опытными спортсменами из КХЛ. Однако пока игра оставляет желать лучшего. Тем более что история личных встреч, насчитывающая 39 баталий, остаётся за «Торпедо». У хозяев 24 победы, а у гостей лишь 15. Перевес есть. Да и по сезону минское «Динамо» пока играет невзрачно. Нет уверенных серий побед.

Потому сейчас фаворитом встречи остаются хозяева. Тем более что за последние 10 матчей они одержали семь побед. Да и за пять баталий в Нижнем Новгороде у гостей одна виктория, добытая в основное время, и одна взятая в овертайме. Так что вполне можно проверить ставку на то, что «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.16. Коэффициент неплохой.



Да и с результативностью в личных встречах у команд проблем нет, и сами по себе обе команды в нападении показывают неплохие результаты. Уходить в глухую оборону вряд ли стороны будут. Тактика нацелена совсем не на это. Поэтому вполне возможен результативный счёт. Да и мотивация у Игоря Ларионова за поражение точно есть. Хотя и перестраховаться тоже можно.

«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 октября 2022 года

Игорь Ларионов вряд ли забыл прошлый матч с Крэйгом Вудкрофтом. Оба клуба играют неплохо в нападении, потому в голах сомнений нет. Однако фаворитом встречи выступает «Торпедо», но мы перестрахуемся. Соперник непростой, уже раз огорчал хозяев. «Динамо» в гостях выигрывало в основное время лишь раз за пять последних попыток. Потому проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.16.

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