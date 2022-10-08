«Спартак» — «Крылья Советов». Пятая подряд от Абаскаля

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Успех «Крыльев Советов» оценён аналитиками в 5.30. Ничья доступна за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

Эксперты уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. На «обе забьют» предлагают поставить за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (09.10.2022)

Чемпионат России стремительно продолжает свой путь. Черта после первой трети сезона успешно преодолена. 9 октября состоятся сразу четыре матча 12-го тура РПЛ. Среди прочих сражаться за турнирные баллы будут московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» под началом Гильермо Абаскаля уверенно продвигается по турнирной дистанции. Из негативного лишь три поражения — от московского «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). Зато в остальных семи встречах красно-белые победили и один раз сыграли вничью. По итогам 11 туров расположились на четвёртой строчке, но всё вскоре может измениться.

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При этом красно-белые ощутимо прибавили в качестве игры в атаке. Владеют мячом 55,9% игрового времени: действуют 43% встречи в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят по 18,6 выстрела за игру. Из них 6,8 — в цель. Забить удалось 24 мяча — один из лучших показателей в чемпионате России.

«Крылья Советов» продолжает штормить. За 11 туров выиграли лишь два раза — с «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Кроме того, расписали пять мировых и четыре раза проиграли. Коллектив Игоря Осинькина занимает 11-е место в турнирной таблице и лишь на два очка опережает ближайшего представителя зоны стыковых матчей.

Самарцы хороши в защитном блоке. Пропустили 14 голов. Примечательно, что лишь четыре команды имеют меньше пропущенных. Однако подводит беззубая атака. Самарцы наносят по 14,9 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот. В то же время забили только 10 мячей, что на 6,71 гола меньше от количества ожидаемых (xG).

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При таких раскладах рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Спартака» за коэффициент 1.65. После неудачного отрезка в конце августа — начале сентября подопечные Гильермо Абаскаля оживились. На данный момент они идут на серии из четырёх побед во всех турнирах, а общий счёт — 9:1. Среди побеждённых, к слову, есть даже «Зенит» (3:0).

Любители рискнуть могут подумать над вариантом победы хозяев всухую за 3.00. Всё же после ухода многих лидеров качество реализации моментов у самарского коллектива заметно просело. Впрочем, ставка строго факультативная. Основной выбор — лобовая победа хозяев. На данный момент красно-белые находятся на ходу и не видят преград, чтобы добыть пятую победу подряд.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

«Спартак» после неудачного отрезка на рубеже двух прошлых месяцев выдаёт достойную серию. Чем смогут ответить «Крылья Советов» Игоря Осинькина, которые после ухода лидеров стали гораздо реже забивать, непонятно. Сложилось так, что самарцы в гостях выступают сейчас даже лучше, чем дома. Однако, на наш взгляд, это не помешает команде Абаскаля добыть пятую победу подряд.

Ставка: победа «Спартака» за 1.65.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья» с коэффициентом 3.00.

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