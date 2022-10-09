Экспресс на РПЛ 9 октября с коэффициентом 10.27: Промес зажигает, пока Карпин отдыхает

9 октября — продолжение праздника для болельщиков футбола. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.27 из матчей, которые будут сыграны сегодня в РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября

«Спартак» под началом Гильермо Абаскаля уверенно продвигается по турнирной дистанции. В пассиве команды лишь три поражения — от московского «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). В семи встречах красно-белые победили и раз сыграли вничью. По итогам 11 туров расположились на четвёртой строчке. Лишь семь очков отделяет команду от лидера чемпионата и лишь один пункт — от второй строчки.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Гладиаторы» ощутимо прибавили в качестве игры в атаке. Владеют мячом 55,9% игрового времени: действуют 43% встречи в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят по 18,6 выстрела за игру (из них — 6,8 в цель) и забили 24 мяча — вторые показатели в чемпионате.



«Крылья Советов» продолжают ходить по тонкому льду. За 11 туров команда выиграла лишь в двух встречах — с «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Расписала пять мировых и четыре раза проиграла. Коллектив Игоря Осинькина занимает 11-е место в турнирной таблице и лишь на два очка опережает ближайшего представителя зоны стыковых матчей и на три — представителя зоны вылета.



Команда хороша в защитном блоке. Пропустили лишь 14 голов. Только четыре клуба имеют в своём пассиве меньше пропущенных голов. Однако подводит «Крылья Советов» беззубая игра впереди. Игроки наносят по 14,9 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот (шестой и седьмой показатели). Забили только 10 голов, что на 6,71 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). Слабовато. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Спартака» за 1.65.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 9 октября

«Оренбург» сейчас ощутимо прибавил как в игре, так и по результатам. Вряд ли можно было ожидать такой прыти от новичка, но команда Марцела Лички посрамляет всех скептиков. «Газовики» особенно сильны в домашних матчах, что и доказывают своими последними победами над «Сочи» и «Химками», плюс камбэк в матче с «Динамо».

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Немаловажную роль сыграли и новички команды. Ставка на легионеров себя постепенно оправдывает. Очень классно вошли в команду Химми Марин, Лукас Вера и Сесар Флорентин. «Ахмату» с трансферами повезло меньше, главные летние новички команды — это Агаларов и Камилов из «Уфы», которые пока никак себя не проявили.



Обе команды сейчас в хорошей форме и демонстрируют интересный футбол. «Ахмат» чуть мощнее и стабильнее в плане состава, он лучше обороняется и не боится гостевых матчей. «Оренбург» очень мощно играет именно дома, но против «Ахмата» это может не сработать.

Обе команды достойны друг друга, и ничья была бы закономерным исходом их матча. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.50.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 9 октября

«Ростов» в последних матчах растерял всю свою хорошую форму. Причём началось это не только с поражений «Зениту» и «Ахмату». Ещё в матчах с «Крыльями» и «Оренбургом» подопечные Валерия Карпина выглядели неубедительно и слишком много позволяли сопернику. К счастью, у тех не хватило уровня, чтобы воспользоваться подарками, но, когда пошли соперники серьёзнее, «Ростов» сразу получил первые поражения.

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«Краснодар» из тех команд, которые запросто накажут ростовчан за ошибки, если Карпин в кратчайшие сроки их не исправит. «Быки» сейчас тоже не в лучшей форме. Особенно это заметно по выездным матчам, которых уже три штуки без побед подряд. Гости создают слишком мало действительно опасных моментов и плохо их реализуют.



Встречаются две проблемные команды, и такой явный перекос в коэффициентах в пользу хозяев выглядит неоправданно. «Ростов» по игре сейчас смотрится хуже, и «Краснодар» может этим воспользоваться, чтобы зацепиться за очки. Поставить на непроигрыш «Краснодара» можно за 1.78.

Экспресс на матчи 9 октября

Ставка 1: победа «Спартака» над «Крыльями Советов» за 1.65.

Ставка 2: ничья в матче «Оренбург» — «Ахмат» за 3.50.

Ставка 3: «Краснодар» не проиграет «Ростову» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.65 Х 3.50 Х 1.78 = 10.27.

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