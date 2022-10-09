Новый сезон НХЛ: «Колорадо» идёт за династией, Кучеров с Василевским против

7 октября стартовал новый регулярный сезон НХЛ. Команды уходят в долгий поход за Кубком Стэнли, а победитель, как и всегда, будет только один. Букмекеры уже дали свой прогноз на триумфатора сезона. Давайте разбираться.

«Колорадо» замахивается на династию

Главный претендент на Кубок Стэнли в этом сезоне – действующий чемпион «Колорадо Эвеланш». Поставить на «лавин» можно за 6.00. Из потерь у «Колорадо» только Назем Кадри. Игрок важный, но не делающий результат в одиночку. Клуб обновил и вратарскую линию: теперь последний рубеж будут охранять Александр Георгиев и Павел Францоуз. Казалось бы, не слишком звучные имена, но от Дарси Кемпера тоже не ждали чудес.

В общем, «Колорадо» выглядит командой без слабых мест и заслуженно ставится экспертами фаворитом сезона. Но и ожидания велики, это может сыграть с «лавинами» злую шутку.

Второй эшелон: Мэттьюс и Кучеров с Василевским

За 10.00 можно сделать ставку на победу «Торонто». У «кленовых» есть Остон Мэттьюс, и этим всё сказано. Есть и помощники. Но большие сомнения в глубине состава. Да и при всём уважении к Илье Самсонову его кандидатура в роли номера 1 для команды-претендента на Кубок Стэнли вызывает сомнения. Впрочем, это отличный шанс выстрелить и доказать всё и всем сразу.



Шансы «Тампы-Бэй» оценили коэффициентом 11.00. «Молнии» остались без Ондржея Палата и Райана Макдоны – это серьёзные потери. Но менеджмент постарался закрыть эти бреши: Коул, Майерс, Наместников на бумаге должны компенсировать утраты. Ну а созидать тут есть кому, а в воротах Андрей Василевский. «Тампа» три года подряд играла в финале и вполне может продлить эту серию, пусть в прошлом сезоне они и остались без Кубка Стэнли.

Выросла ли «Флорида»?

Поставить на «Флориду» можно с коэффициентом 13.00. В прошлом сезоне «пантеры» выиграли регулярный чемпионат, но плей-офф – это совсем другая история. А ещё во «Флориде» затеяли перестройку: клуб покинули сразу семь игроков основного состава во главе с Джонатаном Юбердо и главный тренер Эндрю Брюнетт. Теперь «пантерами» руководит Пол Морис, а лидером нападения должен стать Мэттью Ткачук. Стала ли команда сильнее? Не факт. Впрочем, у них всё ещё есть Сергей Бобровский.

На «Вегас» и «Каролину» можно поставить за 15.00. У «рыцарей» особенных перемен нет, поэтому коэффициент кажется немного заниженным. Другое дело «Каролина». Здесь много таланта, но когда этот талант будет достаточно опытным, чтобы реально бороться за Кубок? Да ещё Макс Пасиоретти пропустит большую часть сезона из-за повреждения ахилла.

На «Рейнджерс» и «Миннесоту» можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. У «рейнджеров» есть Игорь Шестёркин, что само по себе заявка на успех. Панарин, Зибанеджад, Крайдер – состав очень приличный. Но глубины на фоне конкурентов как будто не хватает. Что до «дикарей», то здесь многое будет зависеть от состояния Кирилла Капризова: лето у нашего игрока выдалось на редкость нервным.

А где же Малкин с Овечкиным?

К сожалению, надо признать, что в плане борьбы за трофей время наших звёзд уходит. На «Питтсбург» дают коэффициент 25.00, а на «Вашингтон» – 35.00. По мнению букмекеров, составы этих клубов не позволят бороться за Кубок Стэнли. Попадание в плей-офф и проход первого раунда – потолок. Впрочем, как минимум у Овечкина на регулярный чемпионат большие планы: погоня за рекордом Уэйна Гретцки продолжается. Что до Малкина, то после саги с подписанием нового контракта мотивация центрфорварда должна зашкаливать. Лишь бы не подвело здоровье.

В НХЛ, как и всегда, полно интриг. Будем следить за матчами и отслеживать букмекерские коэффициенты на Кубок Стэнли. Удачных ставок!