«Амур» — ЦСКА. Лёгкая прогулка чемпиона в Хабаровске

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — ЦСКА. Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.62. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.10.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 10 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Амур» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» Хабаровск — ЦСКА Москва (10.10.2022)

В Континентальной хоккейной лиге 10 октября состоятся две баталии. В самой ранней из них на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске местный «Амур» примет действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 12:00 мск. Команды встречаются впервые в текущем сезоне.

По итогам минувшей неполной регулярки «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции. Дабы достичь большего в текущем сезоне, клуб из Хабаровска подписал ряд молодых хоккеистов, в том числе здорово проявившего себя когда-то на матче звёзд Вячеслава Грецкого. Плюс сменился тренер. Должность занял Вадим Епанчинцев.

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Предсезонку дальневосточники провели не лучшим образом. За 10 товарищеских матчей они одержали только пять побед. Ровно столько же добыли за 15 встреч в текущей регулярке. Обыграли «тигры» «Куньлунь» (2:0 и 2:1), магнитогорский «Металлург» (5:4 ОТ) и замыкающий сводную таблицу КХЛ «Сочи» (2:1 ОТ и 4:3).



Также хабаровчане уступили в овертайме «Ак Барсу» (2:3) и проиграли в серии послематчевых буллитов «Салавату Юлаеву» (2:3). Во всех остальных битвах они потерпели неудачи в основное время. Несмотря на старания голкиперов — Яниса Калниньша и Евгения Аликина — пропустили за этот период 43 шайбы, что немало.

ЦСКА в текущем сезоне тоже не может похвастаться крепостью в обороне. После расставания с Иваном Федотовым в это межсезонье вратарская позиция москвичей сильно ослабла. За 15 матчей нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ они пропустили 40 шайб, а сами забросили 44.

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За этот период подопечные Сергея Фёдорова потерпели семь поражений — от «Ак Барса» (1:5), «Северстали» (1:4), «Куньлуня» (1:2 ОТ и 4:5, по буллитам), минского «Динамо» (1:3), «Сибири» (тоже 1:3) и СКА (2:3 ОТ). В последнем случае они смотрелись лучше оппонента, но упустили преимущество в две шайбы и оказались менее удачливыми в овертайме.

Неудача не отразится негативно на моральном духе москвичей. Напротив, в последних двух матчах в регулярке они одержали уверенные победы над «Сибирью» (3:0) и «Адмиралом» (4:1). После победы над Владивостоком Сергей Фёдоров остался доволен тем, что его подопечные нашли энергию для второго матча на выезде и выполнили тренерскую установку.



А удастся ли армейцам сохранить этот настрой и столь же уверенно обыграть «Амур»? Безусловно, третья игра на выезде — это тяжело. Накапливается усталость. Однако серия качественных выступлений наверняка прибавит мотивации москвичам и поможет одержать верх над пребывающими в чёрной полосе хабаровчанами.



Недавно «тигры» расстались с бывшим нападающим СКА Сергеем Монаховым и экс-форвардом «Ак Барса» Александром Протаповичем. Хоккеисты не набрали ни одного очка в текущем сезоне. Также не стоит забывать о ситуации с Райаном Макиниссом, который, заключив однолетнее соглашение с «Амуром», перебрался в клуб из немецкой хоккейной лиги, так и не прибыв в расположение хабаровчан.

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У действующего чемпиона КХЛ лучше ситуация в коллективе, само собой, гораздо мощнее состав и результаты на дистанции увереннее. В текущем регулярном сезоне он уверенно обыгрывал «Металлург» (6:2) в матче за Кубок Открытия, «Локомотив» (3:1) и окрепший «Витязь» (4:2). Думаем, преуспеет и в этот раз. Возьмём П2 + ТБ 3.5 шайбы за коэффициент 1.90.

«Амур» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 октября 2022 года

На двоих клубы пропустили более 80 шайб в текущем сезоне, что предвещает немало голов в грядущем матче. При этом у «Амура» нет предпосылок для того, чтобы дать достойный отпор ЦСКА. Пять побед за 15 матчей в регулярке и лишь одна из них над командой из верхней части турнирной таблицы, да ещё и в овертайме — это совсем несерьёзно. У клуба из Москвы техничнее хоккеисты и наверняка лучше моральный дух. Да и в целом действующему чемпиону КХЛ уже пора обрести стабильность. Резервов для этого у него предостаточно.



Ставка: победа ЦСКА в матче и тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

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