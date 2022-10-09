«Металлург» — «Динамо». Илья Воробьёв устроит москвичам засаду

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.86.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» 10 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва (10.10.2022)

На 10 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» Ильи Воробьёва и московским «Динамо» Алексея Кудашова. Матч пройдёт на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» сейчас расположился на второй строчке Восточной конференции с 22 очками за 15 игр. Накануне клуб уступил на выезде «Авангарду» (1:5). Единственный гол на счету Данилы Юрова, и то у многих он попал под сомнения. До этого же на выезде Илья Воробьёв одолел «Салават» (3:2) и «Трактор» (5:2). Пока клуб идёт неплохо, всего пять поражений. Конечно, с учётом, что не сравниваем с прошлым сезоном.

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И удручает, что последний матч прошёл в таком ключе, где команда забросила лишь одну шайбу. Так как до этого она забрасывала минимум два снаряда. У состава в целом неплохая статистика забитых и пропущенных на данный момент (49-39). Потому кажется, такой матч скорее осечка, нежели что-то системное.



«Динамо» сейчас расположилось также на второй строчке, но Западной конференции с 24 очками за 16 встреч. При этом выездная серия у команды тоже не задалась. Накануне клуб уступил «Салавату» (2:3 Б) и «Нефтехимику» (2:3 Б). Зато была добыта победа в гостях над «Куньлунем» (3:2 ОТ). К слову, перед двумя поражениями была серия из шести побед.

Статистика забитых и пропущенных неплохая (45-27). На фоне оппонента в защите дела обстоят куда лучше, а в нападении всё более-менее схоже. Конечно, настораживает, что команда дважды проиграла по буллитам с одним и тем же счётом. И впереди непростой соперник, к нему придётся усиленно готовиться.

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Для москвичей это крайний выездной матч в серии, а магнитогорцы сыграют впервые дома после четырёх гостевых встреч. Статистика оппонентов насчитывает 37 баталий, где 24 победы на счету хозяев и лишь 13 у гостей. Плюс за последние пять матчей в Магнитогорске хозяева побеждали три раза в основное время и дважды за его пределами.



С результативностью у команд тоже нет проблем. За последние восемь встреч в Магнитогорске лишь в двух случаях тотал был ниже четырёх шайб. Так что, думается, в этой дуэли без голов болельщиков точно не оставят. Поэтому проверим ставку на то, что «Металлург» не проиграет через тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 1.65.

«Металлург» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 октября 2022 года

Соперники идут весьма неплохо в своих конференциях, однако в очных баталиях пока побеждают «лисы». Статистика это доказывает, плюс зачастую команды играли с верховым тоталом. Думается, и сейчас продолжат, ведь проблем с составами не наблюдается. Однако пока преимущество на стороне хозяев, и они его используют. Воробьёв наверняка уже придумал, как будет удивлять москвичей.



Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 1.65.

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