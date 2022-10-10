Экспресс на 10 октября с коэффициентом 12.55: Иммобиле добудет очки, Воробьёв порадует

Матч «Магнитки» и московского «Динамо» запомнится надолго, а в Италии Чиро спасёт команду от поражения.

Уикенд закончился, но не стоит торопиться выдыхать. В понедельник линия подарит несколько интересных событий. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.55 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» М 10 октября

Поражения от «Авангарда» и разыгравшегося «Нефтехимика» вскрыли небольшую проблему одного из фаворитов КХЛ. Поставленный в неудобные условия «Металлург» сразу начинает излишне нервничать и раскрываться. Открывается обычно надёжная зона для бросков с близкого расстояния, а так печалиться нечего — шесть побед в восьми последних встречах.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

Четыре из семи последних календарных матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием москвичей завершились вничью после 60 минут игрового времени. Стиль действий хоккеистов бело-голубых построен на высочайшей физической готовности. Чуть не бегут ноги — жди беды. Быстрая перепасовка в касание не входит в их план. Два последних поражения в овертаймах подряд — тревожный сигнал.

Рекомендуем сделать ставку «первый период тотал больше 2 шайб» за 3.26. В шести из последних семи первых периодов было заброшено минимум две шайбы.

Прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» Тула — «Алания» 10 октября

Команды-лидеры первенства идут плотной группой. Одна-две осечки в корне меняют турнирный расклад. Благоприятной ситуацией воспользовалась владикавказская «Алания». Записав в актив 11 очков за пять встреч, команда вышла на чистое первое место.

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Получивший изрядную порцию критики «Арсенал» также существенно прибавил на последнем игровом отрезке. Хотя он сенсационно уступил «Кубани», но за счёт четырёх побед в пяти встречах скрасил неприятный момент. Стоит отметить результативную атаку хозяев — в четырёх из пяти последних матчей забивалось минимум два мяча.

Обладая серьёзными по меркам дивизиона составами, соперники не боятся идти вперёд большими силами. Перспектива пропустить гол их не смущает. Рекомендуем изучить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября

«Фиорентина» в прошлом сезоне демонстрировала содержательный атакующий футбол и по его итогам пробилась в Лигу конференций. В текущем сезоне «фиалки» не впечатляют. Команда Винченцо Итальяно выиграла дважды, при трёх ничьих и трёх поражениях. Расположилась на 13-й строчке. Лишь четыре очка отделяют команду от зоны вылета.

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Контролирует мяч «Фиорентина» 61% игрового времени и проводит 35% встречи в атаке (лучшие показатели), где всё так же отличается активными действиями. Игроки выполняют по 16,3 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот (четвёртый и пятый показатели). Забили лишь семь голов, что на 3,11 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). Игрока по типу Душана Влаховича не хватает «фиалкам».

«Лацио» продолжает прогрессировать под руководством Маурицио Сарри. После восьми туров команда располагается на пятой строчке. Проиграла лишь в одном матче — «Наполи» (1:2), сыграла вничью с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1) и одержала победу в пяти встречах.



Римляне действуют 30% игрового времени в защитном блоке и ещё 43% — в середине поля, высоко прессингуя соперников. Игроки не слишком активны у чужой штрафной, но стараются эффективно распоряжаться моментами. Наносят в среднем 11,3 удара по воротам (из них 5,1 — в створ) и забили 17 голов. Только три клуба Серии А более результативны. Лишь в одной встрече чемпионата Италии Чиро Иммобиле и его одноклубники не сумели забить.



При таких раскладах рекомендуем ставку на Х2 через тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Экспресс на матчи 10 октября

Ставка 1: тотал 1-го периода в матче «Металлург» — «Динамо» М больше 2 шайб за 3.26.

Ставка 2: обе забьют в матче «Арсенал» — «Алания» за 1.75.

Ставка 3: «Лацио» не проиграет «Фиорентине» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 3.26 Х 1.75 Х 2.20 = 12.55.

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