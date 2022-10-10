«Маккаби» — «Ювентус». Критика для Аллегри станет привычной

Наставник туринского клуба так часто попадает под каток, что уже привык к этому. Придётся пережить ещё одну волну негатива.

11 октября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех израильского клуба оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура ЛЧ «Маккаби» — «Ювентус» 11 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 4-го тура Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус» (11.10.2022)

Перестройка туринского «Ювентуса», так широко разрекламированная в прессе, мягко сказать, затянулась. Неудачи в итальянской Серии А, травмы ведущих игроков — и вот «старая синьора» уже довольно сильно отстала от лидеров. Осталось собрать всю волю в кулак и пойти на штурм Лиги чемпионов. Но опять незадача — после трёх туров лишь одна победа и два поражения. Выиграть удалось только дома, у не менее хромого «Маккаби».

И во вторник стороны ожидает эпическая битва за престиж и место в Лиге Европы. Лишь при большой доле везения будущие соперники составят конкуренцию за выход в плей-офф ЛЧ. Первым шагом к выздоровлению команд будет победа в очной игре 11 октября. Цена успеха предельно велика. Зрители могут рассчитывать на яркое зрелище.

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В последних пяти встречах хозяева одержали одну победу и четырежды уступили. В команде пропала былая лёгкость, которая позволяла разбирать соперников, особенно это было заметно в отборочной стадии турнира. Весьма вероятно, что дело в физической форме футболистов, а сейчас она просто просела. Где уходит лёгкость, там приходит настрой.

Решив задачу выхода в основной этап Лиги чемпионов, «Маккаби» поправил своё положение. Будут новые трансферы, инфраструктура. Поэтому любые набранные очки окажутся для команды и её неистовых поклонников огромным бонусом. В том, что настрой хозяев на матч будет запредельным, говорить не нужно. Статусная победа над грандом останется в летописи клуба. Отметим, что «Маккаби» из четырёх домашних матчей Лиги чемпионов текущего сезона уступил лишь в одном.

Команда, которая выйдет на поле в майках великого «Ювентуса», выиграла только три матча из последних 10. Среди тех, кого поверг грозный туринский клуб, вышеупомянутый «Маккаби», «Болонья» и «Специя». В последнем туре Серии А особую пилюлю приготовил гостям «Милан». Поражение от действующего обладателя скудетто стало серьёзным ударом по самолюбию команды Аллегри.

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После травмы Поля Погба тренерский штаб чёрно-белых перепробовал различные сочетания и расстановки, а очков, как не было, так и нет. В этом плане показательно домашнее поражение от португальской «Бенфики» (1:2) на домашней арене. Открыв счёт, туринцы просто не знали, что делать дальше. Потери мяча, медленное принятие решений и полное отсутствие знаменитого прессинга Аллегри.

Португальцы освоились, быстро организовали несколько опасных моментов и в итоге добились победы. Нельзя прямо сказать, что игра 3-го тура с «Маккаби» шла по такому же сценарию, но у соперника были моменты перехватить инициативу. Красивый забитый гол после контратаки должен придать уверенности футболистам «Маккаби» перед матчем.

История очных встреч «Маккаби» и туринского «Ювентуса» состоит из трёх игр. На стороне итальянской команды полное преимущество — три победы в трёх матчах. Вот только последняя досталась относительно легко по счёту, но не по игре (3:1). Остальные были минимальными — 1:0.

Футболисты «Ювентуса» в сложном состоянии в национальном первенстве и ЛЧ. На какой из турниров они бросят свой ограниченный ресурс, знает только Массимилиано Аллегри. Команду в скором времени ожидают трудности, связанные с отъездом большой группы звёзд в сборные, а также с последующей адаптацией. Весьма вероятно, что у хозяев есть шанс минимум на ничью. Учитывая их умение давать бой на своей арене в еврокубках, рекомендуем изучить ставку «Маккаби» не проиграет» за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус» 11 октября 2022 года

Будущие соперники подошли к игре не в самом лучшем состоянии. У туринцев накопились травмы, последнее поражение от чемпиона Италии явно не прибавило положительных эмоций. На этом и могут сыграть футболисты «Маккаби», которые в нынешнем розыгрыше ЛЧ довольно удачно выступают дома.

Ставка: «Маккаби» не проиграет за 2.02.

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