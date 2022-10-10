«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Шестёркин и Василевский сойдутся в битве русских вратарей

Два лучших голкипера из России в НХЛ помнят о соперничестве в плей-офф прошлого сезона. Готовы повторить на бис!

12 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.44, успех «Лайтнинг» идёт за 2.65.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.40, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.68. Гол на первой минуте идёт за 11.50, вероятность серии буллитов оценена в 10.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.80.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (12.10.2022)

Новый сезон НХЛ уже стартовал. На 12 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано всего две встречи, но скучно быть не должно. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Нью-Йорк Рейнджерс» провёл не самую лучшую предсезонку. На счету команды всего две победы за шесть игр. Однако было за кем проследить. Так, Виталий Кравцов пытался пробиться в основной состав команды. За четыре встречи он отметился лишь одной результативной передачей. Негусто. Да и Артемий Панарин за три игры забросил лишь одну шайбу. Лучше всех проявил себя Мика Зибанеджад, набрав четыре очка.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор» с коэффициентом 3.90.

У «Тампа-Бэй Лайтнинг» предсезонка тоже не задалась. Клуб одержал лишь одну победу после четырёх поражений кряду. Случилось это накануне с «Флоридой» (5:2), где Владислав Наместников отметился хет-триком, а Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу. И как раз в воротах стоял Андрей Василевский. Перед началом сезона этот успех вселил уверенность в хоккеистов.

Однако это начало сезона и судить соперников слишком рано. Хозяева в прошлом розыгрыше были середнячками, которых тащил Игорь Шестёркин. Во многом благодаря его игре команда держалась на плаву. Гости хоть и дошли до финала Кубка Стэнли, но травмы и затяжные серии истощили команду. В новом сезоне особое внимание стоит уделить Михаилу Сергачёву, которому наверняка будет отдана основная роль защитника.

Огромная часть успехов «молний» завязана на Андрее Василевском. У «Рейнджерс» есть Артемий Панарин, но он явно не в той форме и не наигрывает на свой уровень. Виталий Кравцов пока тоже не готов. Хорошо, что есть тот, кто сможет взять игру на себя – такие хоккеисты, как Крис Крайдер, который в плей-офф пугал вратарей, и Мика Зибанеджад.

Однако история личных встреч, насчитывающая 55 игр, разделилась практически поровну. Так, у хозяев 27 побед, а у гостей — 28. Поэтому фаворита в этой паре выделить трудно. Плюс за последние 10 матчей регулярного чемпионата соперники зачастую играли с верховым тоталом, но мы бы сейчас не ждали от них такой же яркой атаки. Всё-таки первый матч.

Прогноз на матч «Спартак» — «Витязь» с коэффициентом 3.50.

Мы рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85. Соперники пока приходят в себя после не самой лучшей предсезонки, где показали слабую игру из-за экспериментальных составов. Нужно время, чтобы вкатиться в регулярку. Конечно, сложно сравнивать команды, которые только выходят с предсезонки и ещё не играли основными составами.

Однако у клубов отличные голкиперы. Имеющиеся резервы в нападении не смогут доставить серьёзных проблем защитникам ворот. В плей-офф прошлого сезона НХЛ команды забросили больше пяти шайб за игру только один раз. Так что пока не будем рисковать. Соперники имеют интересную статистику личных встреч, поэтому остановимся на тотале меньше 5.5 шайбы.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 октября 2022 года

Первый официальный матч для соперников, у которых статистика встреч разделилась. Клубы зачастую играли с верховым тоталом, но в плей-офф вратари обеих сторон стояли надёжно. Плюс это первый официальный матч, команды ещё не вошли в ритм, поэтому вряд ли им удастся избежать проблем. В случае чего спасут голкиперы Шестёркин и Василевский. Поэтому проверим ставку на тотал меньше.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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