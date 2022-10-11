«Виктория Пльзень» — «Бавария». Нагельсман смоет пятно позора

Юлиан упустил важную победу в Бундеслиге и потерял ключевого защитника, но сотрёт чехов в порошок.

12 октября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех чешского клуба оценивается в 17.0. На ничью дают коэффициент 8.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура ЛЧ «Виктория Пльзень» — «Бавария» 12 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 4-го тура Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.97. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария» (12.10.2022)

В режиме нон-стоп продолжается гонка группового этапа Лиги чемпионов. Начало октября, а команды уже готовы к 4-му туру. Наиболее интересный и перспективный матч пройдёт в Чехии.

Её соперником на этот раз станет могучая и знаменитая мюнхенская «Бавария», идущая на первом месте в группе. Подопечные Нагельсмана выиграли в трёх матчах первого круга и, весьма вероятно, захотят поставить эффектную точку в борьбе за выход в плей-офф. Чешских футболистов в расчёт, конечно, никто не берёт — они на последнем месте. Реальными конкурентами гости считают исключительно «Барселону» и «Интер».

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Самоуверенный настрой Нойера и его партнёров по команде легко объясним — в игре 3-го тура в Мюнхене красные отправили в ворота Мариана Тврдоня пять безответных мячей и могли забить ещё столько же. На тот момент силы команд были несопоставимы. Весьма вероятно, что за неделю преимущество «Баварии» даже выросло.

Получив болезненный удар по самолюбию, хозяева в очередном туре обыграли соперника по дивизиону (2:0), но вряд ли это могло решить их психологические проблемы. Весьма вероятно, тренерский штаб «Виктории Пльзень» предпринял определённые меры, результат которых мы увидим на поле. А вот действующий чемпион Германии получил два нокдауна.

Во-первых, Юлиан Нагельсман вместе со своими дорогущими подопечными провалил встречу с дортмундской «Боруссией» (2:2). Ведя в два мяча, тренер потерял контроль над командой. Занервничали все мюнхенцы и в итоге позволили счастливым «шмелям» на пятой добавленной минуте сравнять счёт. Удаление Комана в этом случае даже не обсуждается.

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Выбила команду из колеи травма Альфонсо Дэвиса. Лидер обороны и основа для спокойствия пары центральных защитников теперь пребывает в лазарете. Слабая команда из-за такого удара могла пойти на дно, но не стоит забывать о резервах «Баварии», которых полно. Чтобы собраться и вернуться в победную колею, ей нужна жертва — чем слабее, тем лучше.

Оттолкнёмся от сценария первого матча «Виктории Пльзень» и «Баварии». Мотивированные собственными болельщиками мюнхенцы к середине тайма отправили в ворота соперников три мяча. Причём превосходили их в каждом игровом компоненте. Их фирменный прессинг был хорош. Общая история очных встреч клубов насчитывает три игры, в которых мюнхенцы одержали победы с общим счётом 11:0.

Для немецкого клуба сейчас психологически важный период — сломается команда после сложностей или обретёт дополнительную силу? Состав достаточно молодой, впрочем, как и наставник, но потенциал громадный. Учитывая их умение давать бой на морально-волевых качествах в еврокубках, рекомендуем изучить ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария» 12 октября 2022 года

Соперники по 4-му туру Лиги чемпионов относятся к клубам разного уровня. Только невероятное стечение обстоятельств и расслабленное состояние «Баварии» могли бы дать чехам какие-то шансы. В нынешних обстоятельствах, Нагельсман и его команда выиграют с разницей минимум в три мяча.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.02.

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