«Наполи» — «Аякс». Хвича Кварацхелия не остановится на 6:1

12 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех амстердамцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс» 12 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс» (12.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 12 октября состоятся восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет амстердамский «Аякс». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Последняя очная встреча оппонентов состоялась неделю назад. Несмотря на то что она проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, победу одержали неаполитанцы, причём с крупным счётом — 6:1. Кроме того, удаление схлопотал капитан и лидер «Аякса» — Душан Тадич. Есть ли у голландцев при таком раскладе шансы взять реванш?

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«Наполи» в текущем сезоне всё ещё идёт без поражений. Более того, за девять туров в чемпионате Италии он лишь два раза сыграл вничью — с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Победы одержал над «Вероной» (5:2), «Монцей» (4:0), «Лацио» (2:1), «Специей» (1:0), «Миланом» (2:1), «Торино» (3:1) и, наконец, «Кремонезе» (4:1).

В первых двух турах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «партенопейцы» разгромили «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0). Не последнюю роль в успехах сыграл Хвича Кварацхелия. За эти 12 матчей хавбек записал на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи. Также он заработал несколько пенальти, которые успешно реализовал его одноклубник — Маттео Политано.

По итогам августа Кварацхелия был признан лучшим игроком месяца в Серии А. Он набрал потрясающую форму. Впрочем, как и все остальные подопечные Лучано Спаллетти. Одно удовольствие наблюдать за выступлениями Андре Замбо Ангиссы, Джакомо Распадори, Джованни Ди Лоренцо, номинированного на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов, и коллектива в целом.

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Об «Аяксе», расставшемся в это межсезонье с Эриком тен Хагом и практически всеми основообразующими игроками, того же сказать нельзя. Обновлённый клуб из Амстердама уступил в финале Суперкубка Нидерландов ПСВ (3:5), проиграл в матче 7-го тура голландской Эредивизии — АЗ (1:2), а в матче 8-го тура сыграл вничью с не самым сильным «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

В Лиге чемпионов «Аякс» стартовал с уверенной победы над растерявшимся на евроарене «Рейнджерс» (4:0). После этого он потерпел закономерное поражение от начавшего текущий сезон далеко не лучшим образом «Ливерпуля» (1:2) и, как мы уже отметили ранее, «Наполи». Мерсисайдцы и неаполитанцы всецело контролировали ход игр и вполне могли забить ещё больше.

Подопечные Альфреда Шрёдера регулярно допускали ошибки в обороне. «Ливерпуль», имеющий проблемы с реализацией, часто прощал и с трудом забил второй гол. Неаполитанцы же, используя высокий прессинг и стремительные контратаки, устроили настоящее испытание голкиперу «Аякса» — Ремко Пасверу.

Думаем, в предстоящем матче итальянцы вновь одержат уверенную победу над голландцами. На наш взгляд, у них гораздо интереснее и мастеровитее состав, опытнее и тактически сильнее наставник, выше уровень первенства, а также лучше результаты. Предлагаем проверить П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.50.

В семи из 12 матчей во всех официальных соревнованиях нынешнего сезона подопечные Лучано Спаллетти одержали над соперниками верх с перевесом в два мяча и более. Если уж на выезде они крупно обыграли амстердамцев, то и на домашнем стадионе наверняка выиграют подобным образом.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс» 12 октября 2022 года

«Наполи» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии и квартет в Лиге чемпионов. Клуб находится на подъёме, радует болельщиков большим количеством забитых мячей и хорошими результатами. «Аякс» же после обновления в межсезонье обрёл проблемы оборонительного плана, о чём свидетельствует поражение в Суперкубке Нидерландов от неаполитанцев. В преддверии грядущего матча, который состоится в Италии, амстердамцы ещё и лишились важного игрока. Полагаем, «партенопейцы» вновь одержат над ними уверенную победу.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.50.

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